Dota 2: Dunoo perd la bataille avec COVID-19

La communauté SEA a perdu l’un de ses lanceurs de sorts les plus emblématiques à cause de COVID-19.

COVID-19 continue d’être l’un des plus gros problèmes au monde en 2021 après avoir causé le chaos en 2020. Malgré les vaccins et toutes les autres mesures de sécurité, de nombreuses personnes meurent quotidiennement, et malheureusement, l’un d’entre eux était Aldrin “Dunoo” Pangan .

Pour ceux qui ne le savent pas, Dunoo est l’un des noms les plus reconnaissables de la scène esports Dota 2 en Asie du Sud-Est. Le lanceur philippin était connu pour sa passion et son amour sans fin pour la communauté Dota 2. En fait, c’est lui qui se cache derrière la fameuse réplique « Lakad matataaaaag ! Normale ! Normalin” qui s’est produit alors qu’il jouait un match aux côtés de Marlon “Lon” Marcelo.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Boss Dunoo était la moitié du duo qui nous a donné les lignes que @OGesports et nous aimons tous spammer – Lakad Matatag, Easiest Money of my Life, etc. Il est une icône et une légende absolues de la scène de casting PH pour son énergie et sa créativité. – johnxfire (@johnxfire) 27 août 2021

Dunoo perd sa bataille contre le virus

C’est avec le cœur lourd que nous informons tout le monde du décès de l’un de nos chers shoutcasters. Aldrin "Dunoo" L’héritage de Pangan sera à jamais immortalisé dans les couloirs de l’histoire de l’esport. Lakad matatag, Kuya D. pic.twitter.com/T81zTt9TWA – TNC Predator (@TNCPredator) 27 août 2021

La page Facebook de Dunoo a informé ses fans le 5 août que le joueur avait des problèmes avec le virus. Quelques jours plus tard, le lanceur diffusait et les gens pouvaient voir qu’il portait un masque à oxygène et qu’il avait des problèmes respiratoires. Malheureusement, la star de SEA n’a pas pu gagner la bataille contre le virus.

Vraiment dévasté d’apprendre que @iamdunoo est décédé du covid. Une légende du casting philippin et aussi un ami vraiment gentil et incroyable au fil des ans. M’a accueilli à Manille chaque fois que j’ai visité comme un frère. Juste de la tristesse. Envoi de mon amour à votre famille. Vous allez nous manquer Boss Dunoo. — David Parker | Godz (@BTSGoDz) 27 août 2021

Aldrin Paulo Dunoo Pangan nous a portés à 2 Aegis et a gardé notre mental élevé pendant chaque match que nous avons joué. Repose en paix, légende. – OG #LakadMatatag (@OGesports) 27 août 2021

Repose en paix, Aldrin « Dunoo » Pangan ! La communauté a perdu l’un des casters les plus talentueux, nos pensées vont à sa famille et à ses proches en cette période difficile.

