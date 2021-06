Dota 2: EG dessine leur chemin vers le support inférieur de l’AniMajor

Regardons de plus près le parcours d’EG pendant la phase de groupes à l’AniMajor.

Les Evil Geniuses ont eu leur juste part d’action dans l’AniMajor. L’équipe a tiré cinq de ses sept séries de matchs dans les phases de groupes de la compétition et s’est qualifiée pour le Lower Bracket du majeur.

Performance

EG a commencé son parcours avec une victoire 2-0 contre TNC Predator. Cependant, c’était la seule série que la partie nord-américaine pouvait prendre tout au long de leurs combats en phase de groupes. EG a fait match nul contre Team Spirit, Vici Gaming, beastcoast, Nigma et Team Liquid. Le PSG.LGD a battu EG 2-0 lors de la troisième journée du tournoi.

Il y a un fait intéressant à noter dans la série jouée par EG. Bien que la plupart des matchs joués par l’équipe aient été tirés au sort, c’était le deuxième match du Best of 2 qu’EG perdait la plupart du temps. En fait, la seule fois où EG est revenu après une défaite, c’était contre Team Spirit le jour 1. Cela pourrait n’être qu’une coïncidence, cela intéressera la plupart des téléspectateurs de voir comment l’équipe se comporte en playoffs.

Rédaction

Jusqu’à présent, EG a été cohérent avec les choix sur leur soutien et leurs héros offlanes. Tournant autour de Lion comme support et de Mars comme offlaner. C’est en partie parce que ces deux héros sont populaires dans la méta et sont actuellement les héros les plus choisis. Cependant, Lion et Mars s’harmonisent bien avec la plupart des héros de Dota et possèdent de grandes compétences pour organiser des combats et contrer les ganks. Nous avons vu un large pool de héros d’Arteezy dans les phases de groupes, y compris des héros comme Terrorblade, Medusa, Arc Warden, Faceless Void et même Viper.

EG en séries éliminatoires

Il est presque impossible de prédire comment EG se comportera en Playoffs. Bien qu’ils se soient efforcés de commettre des erreurs dans les grands matchs, ils ont incroyablement bien performé dans le Major de Singapour et ont joué la Grande Finale. Ce ne sera pas une surprise si l’équipe nord-américaine sort avec quelques tours dans sa manche avec des joueurs exceptionnellement talentueux et expérimentés. Ils affronteront soit leurs rivaux locaux Quincy Crew, soit leurs voisins NoPing e-sports dans le Lower Bracket of Playoffs. Le premier étant un adversaire plus coriace mais familier pour EG.

N’oubliez pas de suivre toute l’action des Playoffs en direct sur Twitch à partir du 9 juin !

Images vedettes : WePlay Esports/Evil Geniuses

Le post Dota 2: EG dessine son chemin vers le support inférieur de l’AniMajor est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.