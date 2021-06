Dota 2: Faits saillants de la grande finale de WePlay AniMajor

Nous avons trouvé la légende à Kiev : le PSG.LGD est notre champion AniMajor !

Tout se résumait à deux. Après 11 jours remplis d’action, PSG.LGD et Evil Geniuses étaient nos dernières équipes à l’AniMajor.

Le décor était planté pour une bataille entre deux des meilleures équipes mondiales de Dota 2, et une seule sortirait victorieuse de l’autre côté de la Bo5.

Nous décomposons tous les moments les plus importants et les meilleurs de notre passionnante série Grand Final.

Jeu 1

Notre première carte de la série a vu le PSG.LGD livrer une défaite écrasante à Evil Geniuses.

Alors qu’EG n’a pas rédigé une mauvaise composition; avec Abed “Abed” Yusop sur Lina et un Timbersaw pour Daryl Koh “iceiceice” Pei Xiang, le repêchage du PSG.LGD était indéniablement plus fort.

L’équipe a choisi Axe pour porter Wang “Ame” Chunyu, tandis que Cheng “NothingToSay” Jin Xiang a pris Razor au milieu.

Les choses ont commencé lentement, le premier sang étant finalement prélevé juste après 6 minutes. Mais ensuite, une escarmouche autour de la marque des 12 minutes dans la voie médiane a donné à Ame une double victoire et a aidé LGD à consolider son avance en sortant des voies.

Une fois qu’ils ont pris de l’élan, LGD n’a rien pu faire pour les arrêter alors que l’équipe chinoise faisait boule de neige vers une victoire rapide.

Ame et NothingToSay ont été absolument indomptables au cours des 33 minutes du premier match. La décision d’Ame de ramasser un poignard Blink avant son BKB a donné à l’équipe de nombreuses occasions de forcer les escarmouches du côté d’EG. Et NothingToSay a réussi à récupérer son BKB à la 19e minute.

Pire encore, EG n’a pas réussi un seul pick-up sur l’un ou l’autre. Le K/D/A final pour Ame était 11/0/10, tandis que NothingToSay était 12/0/11.

Mais les soutiens n’ont pas été négligés non plus, Zhang “y'” Yiping a marqué 22 passes décisives ce match, tout en réalisant lui-même 3 éliminations.

LGD a clôturé le match avec une avance de 24 kills, avec le score final de 30-6 lorsque GG a été appelé.

Jeu 2

Cela avait été un début de série décevant pour EG. Mais il leur restait encore quatre matchs pour en profiter au maximum. C’est exactement ce qu’ils ont fait en entrant dans le jeu 2.

C’était à nouveau un choix du Prophète de la nature pour Artour “Arteezy” Babaev, et il a réussi une meilleure performance sur le héros de cette carte. Il a récupéré son BKB à la 17e minute, s’offrant de nombreuses possibilités d’évasion. (Quelque chose qui a été nécessaire pour le pauvre Arteezy grâce à l’éruption de clifteezys qui lui a été infligée lors de cet événement.) Andreas “Cr1t-” Nielsen a également passé un meilleur moment dans le jeu 2 sur son Earth Spirit. Il a réussi à mettre en place plus de quelques attaques décisives pour son équipe en début de partie.

EG avait 12 kills au tableau en 10 minutes et une avance de 3,5k dans la médaille d’or. Il semblait qu’ils allaient donner à LGD un avant-goût de leur propre médecine.

Mais l’équipe chinoise a fait preuve de discipline, tenant admirablement bien jusqu’en fin de match. Mais leur repêchage avait beaucoup de réticences, avec y` sur Enchantress et Zhao “XinQ” Zixing exécutant Shadow Shaman. Au moment où le jeu a dépassé la barre des 30 minutes, Ame avait l’air gros sur sa Terrorblade et le Death Prophet de NothingToSay était sur le point de devenir également un gros problème pour EG.

À 41 minutes, EG a réussi une tentative réussie de Roshan, prenant l’égide de Storm Spirit d’Abed. Mais une rune à double dégâts fraîchement créée pour DP a causé des problèmes à la ligne défensive d’EG. Sans se soucier du danger qu’une égide pourrait épeler, LGD a poussé vers le haut, faisant sortir les tours T2 et T3 et les casernes.

LGD a arraché la deuxième carte à Evil Geniuses avec un revirement spectaculaire. Avec deux matchs sous la ceinture de l’équipe chinoise, tout était en jeu pour EG alors que nous passions au troisième match.

Jeu 3

LGD a retiré le premier sang juste avant 4 minutes sur notre troisième carte, avec la hache de Zhang “Faith_bian” Ruida abattant le capitaine d’EG, Tal “Fly” Aizik. Pourtant, EG a réussi à tirer parti des voies. Même en se construisant une avance de 3k dans l’or.

Arteezy avait pris le Terrorblade sur cette carte, tandis qu’Ame dirigeait Naga Siren. (Un changement un peu amusant compte tenu de la prescience d’Arteezy sur Naga dans le passé et du penchant d’Ame pour la tuberculose.)

Mais ce sont vraiment les choix de support qui ont poussé LGD à franchir la ligne dans ce jeu. XinQ a été spectaculaire sur Mirana, marquant 23 passes décisives.

Mais LGD jouait pour gagner, essuyant une équipe complète sur EG à la 20e minute, ce qui a fait une grosse brèche dans cette petite avance. L’équipe chinoise a repris la carte à partir de là. Construire rapidement pour atteindre une valeur nette de 10 000 avant la barre des 30 minutes.

EG n’a pas eu la chance de revenir, car LGD les a réduits sans relâche, mettant fin au match à 36 minutes pour remporter le trophée AniMajor.

Bilan d’AniMajor

Voici la répartition du prize pool et des points DPC à la fin du tournoi :

1ère place — PSG.LGD — 200 000 $ — 500 points DPC 2e place — Evil Geniuses — 100 000 $ — 450 points DPC 3e place — T1 — 75 000 $ — 400 points DPC 4e place — Vici Gaming — 50 000 $ — 350 points DPC 5/6e place — Équipe Nigma — 25 000 $ — 300 points DPC 5/6e place — Quincy Crew — 25 000 $ — 300 points DPC 7/8e place — TNC Predator — 12 500 $ — 200 points DPC 7/8e place — Esprit d’équipe — 12 500 $ — 200 points DPC

Après onze jours de Dota de premier ordre, le deuxième Major de l’année a pris fin. Bien qu’il s’agissait d’un événement LAN fermé sans public, WePlay Esports a quand même réussi à créer le battage médiatique et l’atmosphère que nous nous sommes habitués à voir lors des événements DPC. Avec des performances d’artistes comme TOKYO MACHINE et l’un des décors les plus élaborés et les plus engageants que nous ayons jamais vus lors d’un événement esport. Plus de 640 000 téléspectateurs se sont connectés au cours des 137 heures de temps d’antenne. Faire de l’AniMajor le deuxième Dota 2 Major le plus regardé de tous les temps.

Assurez-vous de rester à l’écoute d’ESTNN pour toutes les dernières nouvelles et faits saillants de Dota 2 alors que nous nous préparons pour TI 10 en août!

Images en vedette : WePlay Holding

