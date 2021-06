Dota 2: Faits saillants de WePlay AniMajor Wild Card

Vici et Nigma sont sur le point de devenir la légende à Kiev !

Si vous avez suivi l’étape Wild Card au WePlay AniMajor, vous savez qu’il y a eu beaucoup de surprises de nos six équipes.

Nous vous accompagnons à travers certains des plus grands moments de Kiev jusqu’à présent.

Jour 1 : Vici vs Secret – Stand-Off de 65 minutes

L’une de nos séries du premier jour les plus excitantes a vu Vici et Secret verrouiller les têtes dans notre plus longue partie des Wild Cards. Secret a pris la tête de la phase de laning, mais Vici Gaming était têtu comme tout. Refusant de céder à l’offensive de Secret et repoussant le jeu à plus d’une heure.

Ce jeu était plein de jeux de haut niveau et de ducs impressionnants. La marque de 24 minutes a vu de beaux combats aller-retour dans la rivière près de la voie du haut, Vici a finalement abattu le Wraith King de Lasse “MATUMBAMAN” Urpalainen après presque une minute d’échange de coups. Mais se laissant ouvert pour que le reste de Secret balaie et nettoie les choses.

Un autre moment fort est survenu à la 31e minute après que Secret ait remporté son deuxième Rosh. Vici a balayé un Puck sans méfiance (Michał « Nisha » Jankowski) pour tuer facilement. Bien que Secret soit venu au bâton pour Nisha, une Chronosphère sans égal de Yang “poyoyo” Le vide sans visage de Shaohan signifiait que cette escarmouche avait le nom de Vici partout.

Jour 2 : Invictus Gaming vs ASM.GMB – Snowball Stomp d’IG

Invictus Gaming et l’AS Monaco Gambit ont clôturé nos matchs Wild Card sur le flux B avec un match nul 1-1 qui a vu iG revenir dans le match 2. ASM.GMB a infligé une défaite décisive à l’équipe chinoise sur la première carte, avec un remplaçant Artem « Lorenof » Melnick a fait le show sur sa rondelle, allant le 01/09/14 au cours des matchs de 32 minutes.

Mais Invictus Gaming n’était pas prêt à goûter à la défaite une seconde fois. Ils ont pris Storm Spirit pour Zhou “Emo” Yi, avec Thiay “JT-” Jun Wen sur Mars et un Morphling pour Jin “FlyFly” Zhiyi dans le jeu 2. Le line-up gourmand aurait pu être une aubaine pour ASM.GMB. Mais cela a bien fonctionné pour iG, et leurs cœurs ont rapidement explosé pour atteindre une valeur nette dominante. JT- est allé 4/0/10 sur Mars cette carte. FlyFly s’est également avéré être une barrière infranchissable pour les garçons de SIC. Il est allé 8/0/2 dans ce piétinement boule de neige. ASM.GMB a appelé GG après 18 minutes de massacre.

Le parcours de l’AS Monaco Gambit au #WePlayAniMajor est terminé. Nous avons acquis une expérience inestimable en jouant avec les équipes les plus fortes du monde. Nous sommes sûrs qu’il y aura une opportunité de l’appliquer à l’avenir ✊🏻 pic.twitter.com/ECW2SjTZeb – Gambit Esports (@GambitEsports) 3 juin 2021

L’AS Monaco Gambit n’a peut-être pas atteint la prochaine étape du Major, mais ils nous ont donné beaucoup de Dota de haut niveau à apprécier. D’autant plus qu’il manquait deux membres à leur équipe de qualification. Ils ont fait preuve de beaucoup de résilience et leurs remplaçants ont fait un travail admirable en développant une synergie avec le reste de l’équipe en si peu de temps. Nous sommes vraiment impatients de les revoir bientôt en action avec leur liste complète.

Avec le match nul à leur actif, Invictus Gaming a ensuite battu Team Secret 2-0 après cette série. Forcer un bris d’égalité Wild Card pour conclure notre action du jour 2.

Bris d’égalité : Team Nigma contre Invictus Gaming

L’équipe Nigma a réalisé une performance impressionnante à travers la scène Wild Card. Terminant le tournoi à la ronde avec un compte final de 2-2-1. Leur série très attendue contre Team Secret le Jour 2 a été bouleversée par des problèmes de serveur du côté de Valve, et ils sont finalement sortis avec un 1-1. Mais quand iG a battu Secret avec deux victoires rapides, Nigma a dû à nouveau monter sur scène. Cette fois, pour décider qui prendrait la deuxième place convoitée derrière Vici Gaming et passerait à la phase de groupes.

Le bris d’égalité Bo1 s’est ouvert avec deux solides drafts des deux côtés. Bien qu’Amer “Miracle-” Al-Barkawi sur un Invoker au milieu soit toujours un spectacle qui devrait faire peur à un camp adverse. Toujours avec FlyFly sur un Death Prophet et Emo sur Morphling, il semblait que les deux équipes avaient leur juste part de héros de confort pour les noyaux.

Au début du match, Invictus s’est montré agressif, prenant le premier sang et le deuxième kill dans la première minute du match. Mais Nigma n’a pas été phasé par les premiers pick-offs, et nos équipes ont réussi à sortir même dans les couloirs. C’est lorsque le jeu est entré dans la phase intermédiaire que Nigma a vraiment commencé à prendre le contrôle. Maroun « GH » Merhej mérite ici une mention spéciale. Il a joué un rôle important dans le cheminement de Nigma vers la victoire sur son Elder Titan, le 7/3/14, offrant un soutien vraiment dévastateur.

Après 28 minutes, il était clair qu’il n’y aurait pas de retour pour Invictus. Ils ont appelé GG et Nigma a remporté la victoire cruciale pour rester dans la course à Kiev.

Voici le classement final après l’étape Wild Card :

Bien sûr, il y avait beaucoup plus de sensations fortes et de débordements à travers la scène Wild Card. Si vous en avez manqué un, rendez-vous service et rattrapez-vous sur les VOD sur la chaîne officielle Twitch de WePlay ou sur YouTube.

Avec les groupes sur le point de démarrer et nos équipes en passe de devenir la légende, nous sommes impatients de voir quels moments mémorables l’AniMajor nous apportera ensuite !

