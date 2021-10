DOTA 2 International se déroule toujours, mais sans public

Une foule de spectateurs à l’International 2019 qui s’est tenu en Chine. Photo : Hu Chengwei (.)

Valve a annulé tous les plans visant à avoir une audience en direct lors de son tournoi DOTA 2 à grande échelle, l’International, alors que le nombre de cas de covid dans la ville hôte de Bucarest, en Roumanie, continue d’augmenter. La société a également annoncé que tous les billets seront remboursés immédiatement.

Valve a confirmé que l’événement déjà retardé se poursuivra comme prévu, sans foule. L’événement commence le 7 octobre et se poursuit jusqu’au 17.

L’International est le grand tournoi annuel de Valve dédié à son MOBA populaire, DOTA 2. En avril dernier, Valve a reporté indéfiniment l’événement en raison du “paysage très volatile pour les restrictions de rassemblement local, la trajectoire des virus et les politiques de voyage mondiales” qui a suivi dans la foulée de la pandémie de covid en cours. À l’époque, Valve a admis qu’il n’avait aucune idée du moment où l’événement reviendrait. Puis, en juin 2021, les plans de Valve d’organiser le tournoi en Suède se sont évaporés après que le gouvernement du pays n’ait pas classé The International comme un «événement sportif d’élite», ce qui aurait permis aux joueurs et au personnel de s’y rendre plus facilement pendant la pandémie.

En juillet, Valve a trouvé une ville disposée à accueillir l’événement : Bucarest, Roumanie. Et il y a à peine 12 jours, Valve a commencé à vendre des billets pour l’événement. Maintenant, tous ces billets sont remboursés alors que la Roumanie lutte contre une augmentation des infections à Covid.

La semaine dernière, le club pro-DOTA 2 de haut niveau, Team Aster, a annoncé via un article Weibo que plusieurs membres de l’équipe ont été testés positifs pour Covid-19, dont trois joueurs.

Certains pourraient suggérer qu’il n’est pas sage d’organiser des événements internationaux géants en personne pendant une pandémie en cours, mortelle et (dans certaines parties du monde) qui s’aggrave. Covid-19 a tué des millions de personnes dans le monde et de nouvelles variantes et un manque de vaccins dans de nombreux pays continuent d’aggraver une situation déjà terrible. Si seulement il y avait une sorte de technologie qui permettrait de jouer à un jeu vidéo sur une sorte de vaste réseau, permettant aux gens de jouer en toute sécurité dans des compétitions sans avoir besoin de voyager à travers le monde.

Peut-être qu’un jour quelqu’un inventera quelque chose comme ça…