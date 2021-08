Dota 2: le patch 7.30b équilibre les héros et les objets

Les joueurs de Dota 2 avaient besoin d’un patch rapide pour mettre les choses en place.

Valve a abandonné le patch 7.30b pour Dota 2, en se concentrant sur les héros et les objets surpuissants. La nouvelle mise à jour vérifie les objets populaires comme Helm Of The Overlord et les héros comme Slark et Beastmaster.

Équilibrer les changements sur les héros

Le patch expliquait à quel point Beastmaster était surpuissant et a nerfé son talent de niveau 15 de 350 unités contrôlées par Health of Beastmaster à 250. Cependant, Lycan a été confronté à un nerf majeur avec une réduction d’échelle d’un seul point de la réduction d’armure à chaque niveau de Howl. Le pic de puissance de niveau 10 de Lycan a également pris un coup avec un nerf de l’arbre de talents qui augmente désormais les dégâts de Summon Wolves de 15 au lieu de 20. Silencer et Slark ont ​​également fait face à de légers nerfs mais rien de majeur.

Équilibrage des changements sur les articles

La refonte de Helm Of The Overlord en a fait l’un des objets les plus cassés de la méta 7.30. Valve a augmenté le coût de la recette de l’objet de 250, ce qui en fait un objet d’or de 6300 au lieu de 6050. Cependant, il ne semble pas que cela empêchera les gens de spammer l’objet dans leurs pubs. Les avantages de Helm sont extrêmement bons, en particulier dans le matchmaking des tranches inférieures. Cela pourrait ralentir les héros qui achètent cet article, mais il semble que Valve va encore plus nerfer l’article dans les futurs correctifs pour lisser les choses.

Silver Edge a également obtenu une augmentation de coût de 200 pièces d’or, ce qui aggrave légèrement sa valeur, mais la mise à niveau de Shadow Blade reste un choix solide pour de nombreux cœurs.

