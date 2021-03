Dota 2: Major de Singapour; Jour 2, Récapitulation du Stream B

Nous décomposons toute l’action de la dernière de notre série Wild Card à Singapour.

Avec trois équipes prêtes à marquer un billet pour la phase de groupes du Major, nous avons assisté à de nombreux bains de sang.

Il y a eu de légers changements d’horaire au cours de la série d’aujourd’hui. Dans cet article, nous récapitulerons les jeux présentés sur le calendrier initial du Stream B, comme indiqué ci-dessous; avec notre match de bris d’égalité inattendu!

Maintenant, plongeons dans le jour 2 et toute l’excitation!

ASM Gambit contre PSG.LGD

Gambit a pris un risque avec son premier choix Abaddon pour Akbar «SoNNeikO» Butaev qui a donné à LGD l’avantage du repêchage. Bien qu’ils aient pris le premier sang, cela n’allait pas être suffisant pour arrêter LGD.

Au bout de dix minutes, c’était l’équipe chinoise qui prenait le contrôle du match 1. Cheng «NothingToSay» Jin Xiangg était imparable sur son Void Spirit. De plus, le soutien fourni par le combo Terrorblade / Tusk sous la forme de Wang «Ame» Chunyu et Zhao «XinQ» Zixing, a rendu les tentatives de Gambit de fermer la ferme de Void Spirit une entreprise risquée.

À 15 minutes, LGD poussait Roshan avec une avance de 4k dans la valeur nette. Cela n’a duré que 12 minutes supplémentaires avant que LGD ne remporte sa première victoire de la journée.

Dans le deuxième match, Gambit a de nouveau choisi Abaddon, de même que LGD a repris le Huskar. Mais cette fois, c’était un choix Morphling pour Ame, ce qui rendait sa voie supérieure un jeu d’enfant. Il avait une sphère de Linken dans sa réserve de 13 minutes. Aider à mettre LGD aux commandes de l’or pour toute la phase de laning. Bien que Gambit ait réussi à suivre le nombre de victimes au départ, les choses se sont également tournées en faveur de LGD. Alors que le match approchait du point médian, il était évident de savoir quelle était l’équipe dominante.

LGD s’est accroché un autre Rosh rapide à 18 minutes avec l’égide d’Ame, et ils étaient partis pour battre la base de Gambit. Ils ont pris la rax de fond à 21 minutes. Gambit a monté une fumée pour essayer de les repousser au-dessus de la rivière, mais LGD n’a pas été phasé et c’est plutôt Gambit qui a été renvoyé en courant à la base.

L’équipe de SIC a appelé GG deux minutes plus tard. Offrir au PSG.LGD une solide victoire 2-0.

T1 contre équipe Nigma

Les choses ont semblé difficiles pour la puissance de l’UE à cette Major. Et l’absence d’Ivan «MinD_ContRoL» Ivanov n’a certainement pas facilité les choses.

Pourtant, il est indéniable que cette série était brutale.

Le repêchage de Nigma dans le premier match était définitivement quelque chose à lever un sourcil. Avec un pick-up de Mars en dehors de la voie pour Kuro «KuroKy» Salehi Takhasomi. Bien que maintenant avec un jeu Mars à son actif, le capitaine de l’équipe Kuro a officiellement joué tous les héros disponibles dans Captain’s Pick.

Aux côtés de Mars, Nigma a choisi Leshrac pour Roman «rmN-» Paley et Amer «Miracle-» Al-Barkawi sur Shadow Fiend. Avec Maroun «GH» Merhej sur KotL et un choix de Shadow Shaman pour Aliwi «w33» Omar complétant le line-up. C’était un brouillon d’aspect chaotique, c’est le moins qu’on puisse dire.

Et le chaos est exactement ce qu’il leur a apporté.

Contre le tirant d’eau propre de T1; Karl «Karl» Jayme sur Puck, Lee «Forev» Sang-don sur Pango et Nuengnara «23savage» Teeramahanon sur Monkey King, ça ressemblait à un désordre.

Nigma n’a réussi que 14 attaques décisives sur les 27 minutes. Pendant ce temps, T1 était là pour un massacre; enfermer un total de 52 éliminations, avec le choix de Karl’s Puck responsable de 20 d’entre eux.

Le jeu 2 avait l’air un peu moins unilatéral, mais il n’offrait toujours pas à Nigma une chance de rédemption.

Arrivant tout dernier au classement des Wild Card à la sixième place, les espoirs de Nigma pour une place à ce Major sont bel et bien terminés.

Vici Gaming contre Team Liquid

Liquid avait l’air imparable hier, parcourant toutes leurs séries et terminant la journée invaincu. Mais Vici Gaming leur a donné une main difficile lors de leur match de la deuxième journée.

Le choix du commandant de la Légion de Vici pour Ren «oLd eLeVeN» Yangwei semblait discutable avant le premier match. Mais alors que les choses sortaient de la phase de laning, il était clair que c’était le bon choix.

Avec beaucoup de soutien de Puck de Zeng « Ori » Jiaoyang et de Ding « Dy » Cong sur Phoenix, eLeVeN avait tout ce dont il avait besoin pour affronter duel après le duel. En usant l’avantage d’or de Liquid, tuer par tuer.

En comparaison, Bloodseeker de Samuel «Boxi» Svahn n’a tout simplement pas pu obtenir les sélections dont il avait vraiment besoin pour rester viable en fin de partie. Après 31 minutes, Liquid n’avait plus rien où aller alors que Vici remportait la victoire avec 30 km d’avance sur la valeur nette.

Notre deuxième match a vu Ori s’en tenir à ce qui fonctionnait pour lui, reprenant Puck. Mais cette fois, nous avons vu Dy prendre Luna en position 4, et Pangolier sur eLeVen. Le résultat était un brouillon avec beaucoup de mobilité sur la carte que Vici pouvait utiliser à leur avantage. Lancez une Terrorblade sur Yang « Erica » ​​Shaohan et un ancien Titan pour Xiong « Pyw » ‘Jiahan, et cela ressemblait vraiment à un projet très fort.

Liquid a essayé de mélanger les choses pour ce projet. Boxi a pris un choix Snapfire dans la voie du bas. Laissant la voie de sécurité pour Max «qojqva» Broecker Huskar, et Michael «miCKe» Nguyen Void Spirit au milieu. Ils avaient une précieuse sauvegarde sous la forme d’un choix Tusk pour Tommy « Taiga » Le et Aydin « iNSaNiA » Sarkohi sur Oracle. Mais les choix n’ont tout simplement pas porté leurs fruits.

Liquid a réussi à tenir pendant 42 minutes, mais à la fin, ils n’ont pas pu briser l’offensive implacable de Vici.

La victoire 2-0 de l’équipe chinoise les a amenés à la deuxième place du classement, ce qui leur a valu une place dans les groupes. Mais, on peut s’attendre à voir une revanche! Vici et Liquid s’affronteront à nouveau demain sur Stream B.

Tie Breaker – Team Liquid contre ASM.Gambit

Liquid a connu une deuxième journée difficile. Tomber également à PSG.LGD dans leur série Stream A. À égalité au classement avec ASM.Gambit, c’était à un match de bris d’égalité pour voir qui prendrait la dernière place dans la phase de groupes.

Gambit est allé audacieux avec leurs choix de repêchage; avec Vasilii «AfterLife» Shishkin prenant Enigma, Aleksandr «Immersion» Khmelevskoi sur Spirit Breaker et Wraith King pour Kiyalbek «dream» Tayirov. C’était un côté monstrueux contre lequel Liquid se battait.

Mais le roi des sables de Boxi leur a fourni le compteur dont ils avaient besoin dans la voie du bas, et beaucoup de bonne initiation une fois qu’il a obtenu son Blink Dagger à 14 minutes. De plus, qojava sur Invoker au milieu a montré que Liquid signifiait des affaires dans ce Bo1. Il a facilement profité de la phase de laning, donnant à Liquid le règne libre du milieu.

Pourtant, les enjeux étaient élevés et le match a commencé avec beaucoup de prudence des deux côtés. Le liquide a finalement pris le premier sang après la barre des 6 minutes. Et une fois que Liquid a repris son élan, ils ont été difficiles à saisir.

Le gros projet de refroidissement que Gambit exécutait n’était tout simplement pas assez rapide pour verrouiller Io de miCKe, qui a accumulé 9 attaques décisives tout au long du match de 38 minutes. Il avait toujours l’égide active quand ils ont finalement remporté la victoire sur l’équipe de SIC, arrachant la place restante de la phase de groupes.

On ne sait toujours pas si Liquid sera en mesure de conserver son dynamisme alors que la compétition se réchauffe demain.

Restez à l’écoute de l’ESTNN pour toutes les dernières nouvelles de Dota 2 et les récapitulatifs quotidiens de Singapour!

