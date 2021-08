Dota 2 : Meepo Counter – Comment gérer le satané héros ?

in

Jetons un coup d’œil à certaines des choses que vous pouvez faire pour gérer Meepo.

Même si Dota 2 propose des centaines de héros parmi lesquels vous pouvez choisir, certains d’entre eux se démarquent plus que d’autres. L’un d’eux est Meepo, un carry/mid laner qui peut à lui seul mener son équipe à la victoire. C’est de loin l’un des héros les plus difficiles à maîtriser, ce qui explique pourquoi vous ne pouvez pas le voir si souvent dans les pubs mal notés.

Meepo fait partie des héros d’agilité qui nécessitent une attention particulière lorsque vous devez jouer contre lui. En plus d’infliger des dégâts insensés, Meepo peut facilement surpasser toute l’équipe ennemie et causer des ravages en milieu de partie. Bien sûr, il n’est pas le meilleur monstre de fin de partie, mais la plupart des joueurs professionnels de Meepo terminent le jeu avant qu’il n’atteigne ses dernières étapes.

Cela étant dit, examinons certaines des choses que vous devez savoir concernant le héros.

Choisissez un héros qui fonctionne bien contre lui

La première et la plus importante chose que vous devez faire contre Meepo est de choisir les bons héros. Comme vous le savez, la force du héros réside dans le fait qu’il possède des clones qui infligent de nombreux dégâts et peuvent utiliser les sorts du Meepo principal. Afin de contrer cela, vous devez vous concentrer sur les héros qui réussissent bien contre plusieurs cibles.

Vous avez le choix entre plusieurs bonnes options, telles que Earthshaker, Legion Commander, Winter Wyvern, etc. Si ces héros ne rentrent pas dans votre alignement, vous pouvez également contrer Meepo en choisissant une forte rafale de dégâts. Par exemple, des héros comme Templar Assassin et Slardar peuvent bien fonctionner contre Meepo car ils infligent des dégâts physiques insensés.

Outre les héros mentionnés ci-dessus, certaines personnes optent pour les grands spectacles ultimes, tels que Enigma, Sand King et Magnus. S’il est vrai qu’ils fonctionnent bien contre Meepo, ces héros exigent que l’équipe ait de gros revendeurs de dégâts. Sinon, Meepo ne mourra pas pendant la durée de l’ultime et tuera facilement l’équipe ennemie restante après cela.

Parcourez la jungle et placez des protections offensives

En plus de choisir les bons héros, une autre chose que vous pouvez faire pour contrer Meepo est la protection. Avoir des balises d’observateur aux bons endroits peut faire une énorme différence lorsque vous jouez contre ce héros. Comme vous le savez probablement, il prendra généralement la voie médiane et utilisera ses clones pour cultiver les camps de la jungle. Si vous parvenez à empêcher que cela se produise, le héros ne pourra pas utiliser tout son potentiel.

Bien sûr, jouer de manière agressive dès le début n’est pas toujours une bonne idée. Dans certains cas, vous ne pouvez pas vous permettre de faire cela car il pourrait y avoir des héros ennemis qui pourraient ganker votre mid laner tout le temps.

Retarder le plus possible les timings du héros

Une autre chose que certains joueurs de Dota 2 font pour contrer Meepo est de retarder le timing du héros. Semblable à tout autre noyau, Meepo devient beaucoup plus fort lorsqu’il achète des objets. Par exemple, certains joueurs Meepo obtiennent un Blink Dagger et une Ethereal Blade, tandis que d’autres préfèrent empiler autant de statistiques que possible.

Quel que soit le type de joueur Meepo contre lequel vous jouez, essayez de retarder ses achats d’objets. Meepo est l’un des héros de l’agilité qui doit faire boule de neige pour être efficace. Donc, si vous parvenez à empêcher que cela se produise, vous devriez pouvoir le “retirer” du jeu.

Au moment d’écrire ces lignes, Meepo fait partie des héros les plus titrés dans les tranches MMR les plus élevées. Malgré les nombreux changements au fil des ans, ce héros continue d’être l’option préférée de nombreux joueurs. Bien que vous ne puissiez pas toujours le contrer car la plupart des joueurs choisiront Meepo en dernier, il est important de savoir ce que vous devez éviter de faire lorsque vous jouez contre lui.