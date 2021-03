Dota 2: Meilleurs compteurs d’esprit du Vide

Voici quelques-uns des meilleurs héros à choisir contre Void Spirit.

Il y a beaucoup de bons héros que vous pouvez choisir dans la méta actuelle, dont l’un est Void Spirit (« VS »). C’est l’un des héros les plus populaires de la scène Pro Dota 2. En conséquence, la plupart des équipes le choisissent tout le temps.

Void Spirit est un puissant mid laner considéré comme l’un des meilleurs contrôleurs de tempo du jeu. Bien que le héros soit difficile à maîtriser, il peut être extrêmement mortel, c’est pourquoi il est important de savoir quels héros vous devez choisir.

Sans plus tarder, voici quelques-uns des meilleurs héros à affronter ce mortel mid laner.

Meepo

Le premier héros de cette liste est Meepo, peut-être le héros le plus unique de tout le jeu. Meepo est un excellent contrepoids à de nombreux mid laners et carrys de haut niveau. C’est pourquoi certaines équipes le choisissent souvent chaque fois que possible.

Malheureusement, c’est l’un des héros avec lesquels vous devez faire très attention car vous pouvez simplement le choisir tout de suite. Meepo a des tonnes de compteurs, tels que Earthshaker, Legion Commander, Ember Spirit, etc.

Batrider

Le deuxième héros vraiment bon contre Void Spirit est Batrider. Malgré le fait que ce hors plan n’est pas si populaire en ce moment, Batrider est excellent contre des héros insaisissables, tels que Void Spirit. Grâce à son ultime, il peut garder VS en place assez longtemps pour que son équipe puisse le finir.

Une autre chose qui rend le héros bon est Sticky Napalm. Une fois que cette capacité ennuyeuse atteint plus de cinq cumuls, Void Spirit ne pourra plus s’enfuir.

Lycan

Lycan est l’un des meilleurs portages de la méta en raison de ses dégâts insensés. Une autre chose qui fait du héros est le fait qu’il n’a pas besoin de beaucoup d’objets pour être efficace. C’est quelque chose qui le rend efficace contre l’Esprit du Vide.

Une fois que Lycan utilise son ultime, il peut facilement chasser VS et le tuer même tôt. En plus d’utiliser l’ult de manière offensive, Lycan peut également fuir ce satané mid laner en cas de besoin.

Esprit de braise

Le choc entre les deux «Esprits» est toujours amusant à regarder car les deux héros sont difficiles à jouer. De manière générale, Void Spirit est un peu plus fort pendant la phase de laning, mais Ember fait beaucoup de dégâts une fois qu’il obtient quelques objets. Inutile de dire que VS n’est pas le héros le plus tankiste du jeu, ce qui doit être noté.

Tout petit

Enfin, nous avons un héros qui peut remplir presque tous les rôles dans Dota 2. S’il reçoit le rôle de carry ou mid, Tiny peut faire des tonnes de dégâts dès le début, grâce à son combo de sorts mortels. Une fois qu’il a obtenu suffisamment d’objets, il peut également devenir un revendeur de dégâts physiques mortels. Ces choses le rendent efficace contre Void Spirit, qui est assez fragile.

Cependant, atterrir un étourdissement sur VS n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît, car il peut facilement l’esquiver.