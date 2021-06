Dota 2: Meilleurs héros de transport pour les débutants

Quelques héros simples pour aider à mieux apprendre le jeu.

Dota 2 est un jeu compliqué à apprendre. Il y a de nombreux rôles à jouer et pour rendre les choses plus tordues, le jeu propose une pléthore de héros parmi lesquels choisir. Dota 2 peut submerger les nouveaux joueurs qui veulent s’amuser en jouant. Cependant, nous avons compilé une petite liste de héros que les débutants peuvent jouer dans le rôle de carry pour s’amuser dans le jeu. Tout en faisant la liste, nous avons gardé à l’esprit la complexité mécanique et d’autres points importants comme l’agriculture, le positionnement, la survie, la conscience environnante et plus encore.

mastodonte

Juggernaut est l’un des héros les plus populaires de Dota 2. C’est un héros de mêlée qui survit très facilement grâce à sa première compétence appelée Blade Fury, qui confère au héros une immunité magique. Le héros peut également se soigner lui-même et ses coéquipiers avec Healing Ward, qui est sa deuxième compétence. Juggernaut est un laner fort et n’est faible que contre les héros aux dégâts physiques importants. Ce héros donnera aux nouveaux joueurs beaucoup de marge d’erreur grâce à sa première compétence. Il est très facile de durer avec le héros grâce à sa grande animation d’attaque.

Juggernaut dépend de l’objet comme la plupart des autres noyaux, mais les joueurs peuvent créer plusieurs versions sur le héros. Battle Fury ou Maelstrom, Sange et Yasha ou Manta, Abyssal Blade, Sceptre et quelques autres objets sont généralement fabriqués sur le héros.

Sven

Sven est un porteur de force qui excelle dans l’agriculture rapide et inflige des tonnes de dégâts de zone d’effet (AOE) aux unités ennemies. Le héros est tanky avec une capacité d’étourdissement sécurisée nommée Storm Hammer. Il a également Great Cleave qui fournit des dégâts AOE et aide Sven à cultiver rapidement sur la carte ou à infliger des dégâts à plusieurs unités ennemies en même temps. Warcry, qui est la troisième capacité de Sven, lui fournit une vitesse de déplacement et une armure. Enfin, la force de Dieu, qui est la capacité ultime du héros, donne à Sven un bonus de dégâts d’attaque.

Sven est facilement kité sur la carte, mais ferme rapidement et inflige beaucoup de dégâts, ce qui est un avantage pour les nouveaux joueurs. Les objets communs sur le héros incluent Mask of Madness, Echo Sabre, Blink Dagger, Black King Bar, Daedalus, Assault Cuirass et Satanic.

Roi des spectres

Wraith King est un porteur de force qui a un ensemble de capacités simple. C’est un héros approprié pour les débutants grâce à sa mécanique simple et une capacité ultime qui lui accorde deux vies. Wraith King est un héros puissant, en particulier dans les jeux de niveau inférieur. Il est tanky et peut appâter les ressources ennemies avec sa première vie. Il peut alors continuer à se battre après la réincarnation, ce qui oblige l’ennemi à des combats défavorables. WK a une capacité d’étourdissement, une capacité de vol de vie qui lui fournit également des squelettes qui peuvent nettoyer les camps ou les voies rampantes pour accélérer sa ferme.

Le héros inflige également des dégâts insensés avec les bons objets, grâce à sa capacité passive Mortal Strike qui donne des coups critiques.

Certains objets communs pour Wraith King sont Desolator, Radiance, Aghanim’s Shard, Abyssal Blade et quelques autres, selon la situation.

Images vedettes : Dota 2 Fandom

