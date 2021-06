Dota 2: Meilleurs héros pour le mode de jeu Nemestice

Le nouveau mode de jeu privilégie quelques héros plus que d’autres.

Valve a récemment lancé l’événement Nemestice qui comportait un nouveau mode de jeu ainsi qu’un Battle Pass. Ils ont basé le nouveau mode sur les matchs dota classiques où les joueurs doivent détruire les tours ennemies pour gagner. Cependant, il y a une légère torsion dans le gameplay avec des météorites géantes tombant toutes les trois minutes. Les joueurs peuvent canaliser ces météores pour collecter Nemestice Embers et obtenir Embercharge pour devenir plus puissant. Compte tenu des règles du jeu, tous les héros ne sont pas doués pour gagner le match, surtout lorsque les joueurs doivent gagner pour obtenir plus de points. Voyons donc quelques héros qui dominent le nouveau mode de jeu.

Le prophète de la nature

Le prophète de la nature est génial dans le mode de jeu Nemestice, grâce à ses incroyables capacités de poussée. Les joueurs doivent attendre que NP atteigne un niveau décent où il a au moins le niveau 2 ou supérieur en téléportation et en appel de la nature. Le héros est spongieux, il est donc préférable de garder une distance de sécurité dans les combats tout en prenant la ferme et les braises de Nemestice pour aider l’équipe. Une fois que NP atteint le niveau souhaité, les joueurs peuvent chercher à se téléporter directement près des bois à côté des tours et commencer à pousser avec l’aide de tréants. Il n’y a pas de protection de porte dérobée qui aide grandement NP à pousser avec effronterie. La tour de poussée aide l’équipe alors que vos propres tours deviennent plus fortes que chaque tour tombée de l’ennemi.

Des objets comme Desolator, Shadow Blade, Assault Cuirass sont parfaits pour le héros pour pousser et gagner le mode de jeu.

Leshrac

Leshrac est idéal pour pousser rapidement avec la capacité Diabolic Edict. Cependant, contrairement à NP, Leshrac ne peut pas utiliser de tréants pour tanker les tirs de la tour, il doit donc tanker les tours lui-même la plupart du temps. Il est préférable d’avoir des objets tanky sur le héros pour augmenter sa force et aider à pousser les tours. La collecte des braises Nemestice est également importante car elles amplifient les dégâts et aident à pousser les tours encore plus rapidement. Des objets comme Boots of Travel sont parfaits pour Leshrac car il n’a pas la mobilité de NP et ne peut pas se téléporter rapidement près des tours.

Éternel

Contrairement aux héros mentionnés ci-dessus, Undying a peu ou pas de compétences de pression de tour. Cependant, le héros apporte de la valeur dans les combats en équipe qui sont très fréquents dans le mode de jeu Nemestice. La pierre tombale d’Undying est extrêmement utile lors des combats qui se déroulent près des météores pour collecter les braises de Nemestice. Undying devient également tanky et aide à soutenir son équipe lors de longues bagarres.

Pugna

Pugna est fort dans ce mode de jeu, mais il est préférable de le choisir avec une gamme de tank qui peut soutenir les combats. Le héros peut pousser rapidement en utilisant sa capacité Nether Blast. Le héros peut également aider dans les combats d’équipe grâce à son Nether Ward et à d’autres ensembles de capacités. Des objets comme les bottes de voyage et la lentille d’éther sont utiles pour le héros. Cependant, gardez à l’esprit que les héros qui comblent les écarts peuvent facilement prendre le dessus sur Pugna, car il lui faut un certain temps pour pousser des tours avec un temps de recharge sur sa première compétence.

Images vedettes : Vanne/Dota 2 Fandom

La publication Dota 2: Best Heroes For Nemestice Game Mode est apparue en premier sur Esports News Network | ESTNN.