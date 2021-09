Dota 2: Mises à jour de Valve sur la vente de billets TI 10 et le compendium gratuit

Il est temps de serrer vos ceintures et d’embrasser le festival International 10 dont nous sommes à la veille.

Valve a annoncé une mise à jour des ventes de billets pour le prochain tournoi TI 10. La société a également introduit un Compendium gratuit ainsi qu’une série de modifications apportées au HUD du spectateur et quelques modifications pour mettre à jour le moteur Source 2 de Dota 2. Jetons un coup d’œil à chacune des mises à jour.

Les 10 Billetteries Internationales

Valve a enfin mis à jour les dates de vente des billets, tout en assurant la sécurité de la communauté. Le tournoi aura lieu à Bucarest, en Roumanie, et la vente des billets débutera le 22 septembre 2021 à 12h00 EEST. Les billets sont uniquement pour le Main Event, qui se déroulera du 12 au 17 octobre à la National Arena. Des lots de billets de deux jours sont disponibles et sont les suivants :

Midweek 1 (12 et 13 octobre): 249 Lei Midweek 2: (14 et 15 octobre) 249 Lei Finales: (16 et 17 octobre) 999 Lei

Cliquez ici pour acheter des billets pour TI 10.

Il semble que les billets auront un montant limité, compte tenu de la situation pandémique. Valve a clairement indiqué qu’il attendait avec impatience une manière hybride de profiter de l’événement avec à la fois les détenteurs de billets et les spectateurs virtuels du monde entier. Valve a également mentionné les précautions de sécurité pour les participants dans leur blog.

Le Compendium International Libre

Le Compendium gratuit n’a rien à voir avec ceux pour lesquels nous payons, mais il vaut toujours la peine d’y participer. Cependant, il n’est pas totalement gratuit, étant donné que les utilisateurs devront acheter des cartes de joueur pour jouer correctement au jeu fantastique et gagner plus de points. Chaque pack d’équipe coûte 0,49 $, 50 % de chaque achat étant reversé à l’équipe respective. Valve a également maintenu le Supporters Club sous les projecteurs avec une offre de réduction de 50% sur chaque niveau et des cartes de joueur supplémentaires distribuées par son intermédiaire.

Bronze : un pack de base, un pack d’équipe Argent : six packs de base, deux packs d’équipe (pour un total de sept packs de base et trois packs d’équipe) Or : sept packs de base, trois packs d’équipe (pour un total de 14 packs de base et six packs d’équipe) )

Améliorations du HUD Spectator

Les améliorations de la qualité de vie ici sont un ajout bienvenu au jeu. Valve a ajouté des indicateurs d’état, qui montreront les héros fumés et s’ils ont Aegis ou Cheese. De plus, la durée BKB, la minuterie Aegis et la minuterie Tango partagée s’afficheront désormais dans l’inventaire à la fois pour les spectateurs et les joueurs. La minuterie Roshan affichera un compte à rebours et les joueurs peuvent désormais envoyer un ping à Aegis et informer leurs coéquipiers du temps restant avant l’expiration. Ils ont apporté d’autres modifications générales ainsi que des améliorations majeures dans les sections Appareil photo et Lecture.

Changements liés au moteur

L’un des principaux changements apportés au moteur actuel est la suppression des systèmes 32 bits. Désormais, les joueurs auront besoin d’au moins un système 64 bits pour exécuter Dota 2. D’autres changements divers incluent la suppression de DirectX 9, OpenGL et XAudio. La plupart de ces changements n’affecteront pas les joueurs étant donné que Valve supprime la prise en charge des systèmes extrêmement anciens que les joueurs n’utilisent presque plus. Pour plus d’informations, lisez le blog de Valve ici.

Image en vedette: Valve

