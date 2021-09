Dota 2: Patch 7.30c Nerfs Clinkz, Batrider et Helm Of The Overlord

Un patch d’équilibrage est là pour nous sauver des héros et des objets brisés.

Il ne fallut pas longtemps lorsque le patch 7.30b est arrivé pour équilibrer la méta. Maintenant, Valve a publié une nouvelle mise à jour équilibrant le jeu avant The International 10.

La mise à jour du gameplay 7.30c a été publiée https://t.co/FqI0J0AzIq – DOTA 2 (@DOTA2) 11 septembre 2021

Le nouveau patch 7.30c contient des modifications apportées aux objets, aux objets neutres, aux héros et aux améliorations générales. C’est une mise à jour importante avec beaucoup de changements. Cependant, il y a peu de changements qui se démarquent parmi les autres. Regardons les faits saillants de la mise à jour pour en savoir plus.

Modifications d’articles

Heaume de l’Overlord

Bien que l’objet ait été nerfé en 7.30b, il s’agissait toujours d’un objet de valeur incroyable pour certains héros du jeu. Helm Of The Overlord a été maîtrisé dès le début et les développeurs l’ont modifié pour contrer cela. Il y a une diminution des attributs bonus, des bonus de santé et de l’armure d’un seul point. De plus, d’autres équipes bénéficieront davantage en tuant le fluage dominé dont la prime est désormais de 250 au lieu de 200 pièces d’or.

En dehors de ce qui précède, Silver Edge a également obtenu une augmentation de son temps de recharge. Cependant, Echo Saber a reçu les plus gros nerfs. L’objet a désormais moins de régénération de mana et moins de force.

Changements de héros

Clinkz

Clinkz faisait des ravages dans la méta avec sa nouvelle capacité, Burning Barrage. La récente mise à jour l’a résolu avec de légers nerfs du temps de recharge de la capacité à chaque niveau. Le héros a également amélioré la capacité d’éclat de Skeleton Walk où les archers squelettes resteront sur la carte pendant une période plus courte. Le bonus de santé du Pacte de la mort est également nerf. Le seul buff que Clinkz a obtenu était sa capacité Sceptre d’Aghanim, où l’Armée ardente restera pendant 30 secondes au lieu de 20.

Batrider

Batrider était l’un des meilleurs héros intermédiaires de la méta. Cependant, le héros s’est senti un peu maîtrisé, en particulier en gagnant contre la plupart des héros de la voie. Bien que la vision de base du héros ait vu des buffs, il a reçu pas mal de coups dans les autres départements. Il y a une diminution de la durée de Sticky Napalm et la capacité n’augmentera pas les dégâts de la Grenade Fae. Flamebreak a également vu ses dégâts diminuer, tout comme Firefly avec une réduction de la vision et une augmentation du temps de recharge dans les trois premiers niveaux.

Les changements pourraient ne pas rendre le héros inutile. Cependant, ils suffisent à faire de lui un laner moyen plutôt que dominant.

Gardien de la Lumière

Keeper Of The Light est l’un des meilleurs supports souples ou même une option intermédiaire depuis un certain temps maintenant. La capacité d’Illumination du héros était tout simplement trop bonne, en particulier au début du jeu, lorsque les autres héros n’avaient pas de capacités d’élimination des vagues qui coûtaient peu ou pas de mana. KOTL était également extrêmement rapide sur la carte, gagnant 30% de vitesse de déplacement pendant la période active de sa capacité ultime.

Le nouveau patch nerfs Illuminate, diminuant les dégâts à tous les niveaux, diminuant la vitesse de déplacement de la capacité et augmentant son temps de recharge de 11 à 13 secondes. La vitesse de déplacement de base, tandis que la forme spirituelle est active, fait également face à des nerfs avec une soustraction de 5% à chaque niveau.

Image vedette : Dota 2 Fandom

