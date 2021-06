Dota 2: Points forts du support inférieur de WePlay AniMajor

in

Nous vous présentons quelques-unes des séries les plus intéressantes du support inférieur.

Le Lower Bracket est toujours excitant à regarder parce que les équipes là-bas ne peuvent pas se permettre de faire une erreur. Le WePlay AniMajor est le deuxième événement de premier plan de l’année, ce qui le rend vraiment important. Après tout, The International 10 est juste au coin de la rue.

Cela étant dit, passons en revue certains des plus grands faits saillants de notre LB.

LB Premier tour

Habituellement, le premier tour du LB n’est pas aussi intense que le suivant, mais ce n’était pas le cas. Nous avons pu voir quatre séries incroyables, chacune comportant trois matchs complets. Cela prouve simplement que chaque équipe Dota 2 de haut niveau a la chance de gagner à peu près n’importe quel événement.

La série la plus excitante de la journée était peut-être entre les deux puissances – Vici Gaming et Viruts.Pro. Malgré leurs bonnes performances, l’équipe chinoise n’a pas réussi à s’assurer les deux premières places du groupe. Par conséquent, il a dû survivre contre l’une des équipes les plus meurtrières de Dota 2.

Le premier match entre les deux a été complètement dominé par Vici Gaming. Yang “poyoyo” Shaohan et ses compagnons de trema ont dominé leurs adversaires et ne leur ont donné aucune lueur d’espoir. L’équipe de SIC a tenté de rebondir à plusieurs reprises, mais leurs efforts ont été vains.

Même si les gens s’attendaient à ce que Vici poursuive sa domination dans le deuxième match, cela s’est en fait inversé. Virtus.Pro a réussi à déchirer ses adversaires après une excellente phase de laning.

Malheureusement, le troisième match ne s’est pas bien passé pour VP. Malgré tous les efforts déployés pour fermer le Timbersaw, Vici Gaming a trouvé un moyen de tirer parti de ses autres héros. Même si leur Terrorblade a eu quelques problèmes au début, il a pu accumuler suffisamment de ferme, ce qui n’a permis à VP d’avoir aucune chance. Après avoir obtenu un saccage, la centrale chinoise a pu livrer son coup de grâce et s’est assuré une invitation TI10.

Alliance contre esprit d’équipe

La deuxième série qui valait la peine d’être regardée était entre Alliance et Team Spirit. Inutile de dire que tout le monde pensait que Nikolay “Nikobaby” Nikolov et ses coéquipiers seraient victorieux. Malheureusement, ils n’ont pas été à la hauteur des attentes et ont été éliminés par leurs adversaires de SIC.

En dépit d’être les outsiders, la jeune équipe de Team Spirit a réussi à montrer ses prouesses. Le premier match a été assez intense, mais llya “yatoro” Mulyarchuk et le reste de son équipe ont réussi à prendre l’avantage après avoir obtenu plusieurs combats d’équipe en leur faveur.

Bien sûr, Alliance ne tomberait pas sans combat, nous n’avons donc pas été surpris que le deuxième match soit en leur faveur. Après avoir choisi le tristement célèbre combo Winter Wyvern-Magnus, l’équipe européenne a dominé le deuxième match de la série. Bien sûr, TS a eu quelques occasions, mais Linus « Limpp » Blomdin et son Leshrac n’ont pas permis à l’équipe de SIC d’en profiter.

Même si l’équipe de l’UE a très bien joué dans le deuxième match, sa coordination était introuvable dans le match décisif. Fait intéressant, Alliance a choisi une Ursa afin d’avoir une chance contre Troll Warlord. Cela signifie que les deux équipes ont beaucoup compté sur Roshan.

Malheureusement pour Nikobaby et le reste de son équipe, Team Spirit a mieux joué et a complètement démoli ses adversaires.

LB deuxième tour

Après avoir éliminé leurs adversaires, Vici Gaming et Team Spirit ont dû décider quelle équipe valait la peine de continuer plus loin dans l’événement.

Comme prévu, Vici a connu un début de match solide après avoir choisi Faceless Void et Dragon Knight. Étant donné que ces deux-là ne sont pas les héros agricoles les plus rapides du jeu, il leur a fallu un certain temps pour se connecter. D’un autre côté, Team Spirit a décidé d’obtenir Spectre et de se préparer pour la fin du match. Malgré le fait d’avoir l’un des héros d’agilité les plus forts du jeu, l’équipe de SIC n’a pas été en mesure d’utiliser son potentiel. En conséquence, le premier match est allé en faveur de Vici.

Après avoir obtenu la victoire dans le premier match, Vici a eu du mal dans le deuxième match de la série. En fait, les Chinois n’ont eu besoin que de 27 minutes pour battre leurs adversaires et les éliminer du tournoi.

TNC vs EG

La deuxième série du deuxième tour s’est déroulée entre l’une des meilleures équipes de SEA et la centrale NA EG. Malgré leurs excellentes performances, TNC n’a pas été à la hauteur des attentes et a dû passer par les qualifications TI 10 afin d’assister au plus grand événement de Dota 2.

Le premier match a été un massacre absolu car EG a complètement dominé ses adversaires. Artour « Arteezy » Babaev et ses coéquipiers n’ont laissé aucune chance au TNC et ont remporté une victoire très dominante.

Malgré le piétinement, TNC n’a pas abandonné et a montré à tout le monde pourquoi ils méritaient d’être à TI 10. Le match a duré près d’une heure et même si les deux équipes se débrouillaient bien, la configuration de TNC en fin de partie était meilleure.

L’affrontement final entre les deux s’est avéré être l’un des matchs les plus intrigants du tournoi jusqu’à présent. RTZ a de nouveau choisi NP et a été l’un des acteurs clés de son équipe. TNC a également eu un projet très solide car ils ont choisi Batrider pour contrer Furion d’EG. Malheureusement, cela n’a pas suffi à arrêter la puissante équipe de NA.

LB Troisième tour

Vici Gaming et Quincy Crew se sont avérés plus intéressants que nous ne le pensions. Malgré la perte du premier match de la série, Vici Gaming a réussi à faire son retour après avoir remporté les matchs deux et trois.

La deuxième map était probablement plus intéressante à regarder car les deux équipes avaient beaucoup de chances de réussir. Le repêchage de QC avait l’air vraiment effrayant sur le papier, mais Ren “eLeVeN” Yangwei et les autres de son équipe ont réussi à remporter la victoire.

EG contre Nigma

Nigma s’est avéré être la dernière équipe européenne à l’AniMajor, mais malheureusement, Ivan “MinD_ContRoL” Borislavov et ses coéquipiers n’ont pas pu vaincre le puissant EG. Cette perte aura un impact négatif sur Nigma car ils devaient atteindre la grande finale afin d’obtenir suffisamment de points DPC pour une invitation directe pour TI10.

Nous nous attendions à voir un thriller de trois matchs, mais EG a réussi à faire face à ses adversaires en une heure environ. Le premier match était plus égal parce que Nigma a décidé de choisir un repêchage axé sur la poussée. Malheureusement, ils n’ont pas pu atteindre leur objectif car EG a opté pour un choix Medusa. Inutile de dire qu’Arteezy a réussi à gagner beaucoup de ferme et n’a pas permis au brouillon de Nigma de fonctionner.

Nous avons eu la chance de voir l’incroyable Nature’s Prophet d’Artour dans le troisième match, c’est pourquoi EG n’a eu besoin que de 30 minutes pour gagner. Nigma a décidé d’obtenir le Morphling signature d’Amer “Miracle-” Al-Barkawi, qui fait généralement des merveilles. Malheureusement, il n’a pas pu briller car EG ne lui a pas permis d’avoir assez de ferme.

LB Ronde Quatre

Deux des meilleures équipes du monde devaient actuellement s’affronter afin de décider laquelle continuerait jusqu’à la finale du Lower Bracket.

Le premier match semblait aller en faveur d’EG, mais la centrale chinoise a réussi à renverser la vapeur. Vici Gaming a décidé de miser sur un Spectre et un Storm Spirit, deux héros qui leur permettaient d’être mobiles et mortels.

Après avoir obtenu plusieurs éliminations critiques, les héros principaux de Vici ont commencé à faire boule de neige. Inutile de dire que Storm Spirit est l’un des meilleurs héros dans ce type de situations, il n’est donc probablement pas surprenant qu’il ait pu déchirer les files d’attente d’EG.

Après la défaite, EG a complètement modifié son repêchage et n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Arteezy et Daryl Koh “iceiceice” Pei Xiang n’a eu besoin que de 24 minutes pour égaliser la série, nous avons donc eu la chance de regarder le troisième match.

Après les deux matches à sens unique, le troisième match avait tout ce que nous voulions voir. Nous avons assisté à de nombreux allers-retours, ce qui était exactement ce dont nous avions besoin pour boucler cette journée incroyable.

Vici Gaming a décidé de profiter du combo mortel Faceless Void et Winter Wyvern. Même si c’est vraiment réussi dans ce patch, cela n’a pas fonctionné contre EG car l’équipe NA avait Terrorblade et Phoenix.

Après une série de combats d’équipe incroyables et de nombreux moments d’embrayage, Evil Geniuses a livré son coup de grâce. Par conséquent, ils se sont qualifiés pour la finale LB pour affronter T1.

Finale LB

Le premier match semblait être vraiment égal pendant les deux premières minutes, mais Evil Geniuses a réussi à prendre le contrôle total du match. L’équipe NA avait un draft très intéressant qui s’appuyait à la fois sur des dégâts physiques et magiques.

Arteezy a eu la chance d’utiliser sa signature Naga Siren qui s’est avérée très efficace contre le Terrorblade de T1. L’équipe SEA a essayé de fournir à leur transport le plus d’espace possible, mais le style de jeu incroyable d’EG ne leur a pas permis de faire quoi que ce soit.

Abed Azel L. Yusop et son Puck ont ​​montré une fois de plus pourquoi chaque équipe bannit généralement le héros contre EG. Il a réussi à anéantir complètement les héros de soutien de l’ennemi lors de chaque combat d’équipe et a aidé son équipe à prendre la tête de la série.

Le deuxième match de la série a duré plus d’une heure, il n’est donc probablement pas surprenant que nous ayons pu voir des tonnes de combats d’équipe incroyables. Les deux équipes se sont préparées pour la fin du match, mais il semble que T1 ait eu le meilleur repêchage.

Malgré l’utilisation de tout le potentiel de TB, Evil Geniuses n’a pas pu remporter la victoire. La détermination de T1 et ses décisions dans le jeu leur ont permis d’égaliser la série.

Le match final n’était pas aussi serré que nous le voulions car EG a pu jouer ses héros préférés. Abed’s Puck et Daryl Koh “iceiceice” Pei Xiang ont rendu la vie de T1 extrêmement difficile. Après avoir réussi à tuer à gauche et à droite, EG avait un avantage net de plus de 21 000 à la marque des 35 minutes. Inutile de dire que cela a suffi pour envoyer EG à la Grande Finale.

Images vedettes : WePlay Holding

Le post Dota 2: WePlay AniMajor Lower Bracket Highlights est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.