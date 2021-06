Dota 2: Pourquoi est-il si important de pousser les voies dans le jeu

Push Lanes, gagnez des matchs !

Aucune structure ne peut tenir debout sans avoir une base solide. Si nous regardons les joueurs professionnels de Dota 2, il y a une chose en commun avec eux. Ils ont tous travaillé énormément pour perfectionner leurs fondamentaux. Alors que nous observons l’échelle de matchmaking de Dota 2, nous voyons les meilleurs joueurs MMR faire les petites choses correctement et avoir une excellente compréhension de base du jeu. Cependant, alors que nous descendons en dessous de 4k MMR, les bases semblent toujours être là, mais il y a un manque d’application à un degré reconnaissable.

Il y a beaucoup de concepts fondamentaux dans Dota 2 ; dont l’un pousse ou bouscule les vagues. Bien que de nombreux joueurs connaissent déjà le concept, ils l’ignorent ou l’oublient complètement dans le feu de l’action. Ce guide aidera les joueurs à mettre l’accent sur les voies de poussée et leurs avantages, ce qui peut les catapulter vers un MMR plus élevé.

Carte Pression

Il est important de comprendre que la forme complète de Dota est Defense Of The Ancients. Cela signifie simplement que votre équipe doit détruire le bâtiment antique de l’ennemi pour gagner la partie. Alors que tuer des héros ennemis crée des opportunités de pousser et de prendre des objectifs, créer une pression autour de la carte développe des quantités monumentales de contraintes autour de l’ennemi et les oblige à faire face à des choses qu’ils ne veulent pas gérer.

Pousser les voies crée une pression sur la carte. Lorsque vous poussez les vagues de creeps rapidement en utilisant vos capacités ou objets de héros, cela pousse les creeps du côté ennemi de la carte. Beaucoup de ceux qui jouent à Dota 2 pensent que la rivière du milieu divise la carte en deux moitiés égales. Cela n’est vrai qu’en théorie. Les vagues de fluage divisent en fait la carte. Donc, si toutes vos voies ont des vagues rampantes quelque part autour des tours ennemies de niveau 2, la zone effective sous votre contrôle s’étend jusqu’aux tours ennemies de niveau 2. Le fait de pousser des vagues ouvre la carte et crée de nouvelles possibilités pour votre équipe, tout en faisant exactement le contraire pour l’équipe ennemie. C’est la véritable définition d’étouffer votre ennemi, d’annuler sa ferme cruciale et son contrôle sur la carte.

Bien que dans un monde parfait, vous puissiez pousser toutes les voies, il est pratiquement très rare qu’une équipe contrôle les trois vagues de fluage. Le scénario idéal pour une équipe gagnante est de contrôler deux des trois voies et d’occuper la carte en conséquence. La pression de la carte étouffe lentement votre ennemi jusqu’à ce qu’il soit trop fragile pour se battre et commence à abandonner ses objectifs (tours, contrôle du triangle du camp de rampants neutres, casernes, etc.).

Coupe de fluage et protection de porte dérobée

La pression sur la voie peut également aider votre équipe à couper et à ralentir le jeu avec Backdoor Protection, une aura d’autoprotection que chaque tour de niveau 2 possède et toute la zone circulaire que l’Ancien a autour d’elle. L’aura réduit les dégâts des coups de 50% et soigne simultanément les bâtiments de 90 HP par seconde. Cependant, les creeps ennemis peuvent désactiver l’aura s’ils arrivent dans le rayon 900 des tours T2 ou dans le rayon 4000 de l’Ancien. Donc, couper la voie avant qu’ils ne rejoignent les héros ennemis pour pousser est un moyen efficace de bloquer la poussée.

La coupe rampante n’est efficace que lorsque vous poussez d’autres voies, car si d’autres voies vous pénètrent et que leurs creeps sont proches de votre bâtiment, les héros ennemis changeront simplement de voie pour pousser après avoir gagné un combat. Par exemple, si votre équipe a perdu un combat près de votre tour de niveau 2, assurez-vous de toujours pousser les autres voies vers votre ennemi. Ce n’est qu’alors que vous pourrez couper les creeps derrière votre ennemi dans la voie du milieu.

Diviser l’équipe ennemie

Le fait de pousser des vagues fait pousser la voie et les creeps finissent par frapper la tour ennemie s’ils ne sont pas surveillés. Cela oblige les héros ennemis à réagir à la poussée ou à perdre la santé de leur tour. Vous pouvez souvent rencontrer des situations où l’équipe ennemie a une bonne équipe de combat au début et elle vous harcèle continuellement avec un groupe de quatre ou cinq héros pour forcer les combats et prendre des objectifs.

Bien que certains héros doivent réagir face à l’ennemi, il est important qu’un membre de l’équipe pousse agressivement les autres voies et fasse pression sur les bâtiments ennemis pour que l’ennemi se sépare et ne se batte pas en groupe. Le noyau de la position 1 de l’équipe le fait souvent, mais il peut y avoir des exceptions.

La poussée fractionnée, également connue sous le nom de « Rat Dota » est un sous-produit de la pression sur la voie. Bien que certains héros suffisamment forts et possédant les compétences ou les objets puissent s’engager directement dans les bâtiments ennemis, pousser des vagues de fluage est également très efficace pour les héros qui ne peuvent pas le faire.

La poussée fractionnée bloque le jeu pour l’équipe ennemie et donne de l’espace à votre équipe. C’est un moyen efficace de gagner du temps crucial pour que votre équipe fasse son retour dans le jeu.

Ferme et expérience

Prendre des lane creeps et pousser des vagues donne considérablement plus d’or et d’expérience aux héros. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les bons joueurs de carry terminent généralement leur phase de laning à environ 7 à 8 minutes et se déplacent vers l’offlane où ils continuent à pousser des vagues et reviennent au triangle Neutral creeps pour farm. En fait, il est conseillé de choisir des héros plus efficaces pour repousser les vagues de fluage. Par exemple, un héros de soutien comme Jakiro se débrouille bien par rapport à un Lion pour pousser les vagues facilement en utilisant ses capacités. De même, les héros principaux comme Luna poussent les vagues avec Moon Glaives beaucoup plus rapidement que les héros comme Anti Mage qui ont besoin d’un objet comme Battle Fury pour cultiver et pousser des voies.

Quand ne pas pousser les vagues ?

Pousser des vagues, c’est bien, mais dans certaines situations, cela peut être contre-productif. Par exemple, si votre équipe est nettement plus forte, il est souvent sage de prendre les combats d’équipe de front, puis de prendre des objectifs.

Parfois, l’ennemi est si fort que pousser des vagues ne fait tout simplement pas le travail. Cela arrive souvent si vous ne poussez pas les vagues au bon moment et que l’ennemi est donc beaucoup plus fort maintenant, mais il pourrait y avoir d’autres facteurs. Cependant, lorsque les joueurs poussent les vagues plus consciemment, ils se familiarisent davantage avec les autres ramifications qu’il a.

Pousser des voies est l’un des moyens les plus utiles d’accomplir plusieurs choses dans Dota 2. Forcer les rotations, cultiver des voies pour plus d’or ou d’XP et faire pression. La plupart du temps ignoré et fait involontairement, pousser des vagues de fluage peut faire des merveilles s’il est pris en compte pendant le jeu.

Images en vedette: Dota 2 Fandom

