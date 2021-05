Dota 2: Récapitulatif hebdomadaire du DPC – Chine 4 mai

Nous vous guidons à travers toutes les batailles de la division supérieure et inférieure du DPC chinois.

Alors que la saison 2 de DPC passe à mi-chemin, le classement commence à montrer les gagnants les plus probables. Nous jetons un coup d’œil à ce qui s’est passé au cours de la semaine 4.

Division inférieure

La division inférieure devait initialement jouer quatre séries cette semaine. Mais comme Dragon a été disqualifié en raison d’une violation du joueur. Leurs adversaires ont tous deux reçu des victoires par défaut, progressant sur la semaine 5 sans affronter personne.

Les séries restantes étaient Aster Aries contre Demon Slayer et LBZS contre Phoenix Gaming. Le Bélier a arraché le premier sang au début du premier match et s’est imposé lors de la phase de laning. Bien que DS ait réussi quelques sélections, c’est le Bélier qui a donné le ton. Ils ont fermé la carte contre DS en 31 minutes avec une avance de 19k sur la valeur nette. Le deuxième match a été encore plus rapide pour Aster.Aries, alors qu’il remportait une victoire de 28 minutes pour remporter la première victoire de la semaine.

Phoenix s’est classé numéro un au classement la semaine dernière, tandis que LBZS occupait la deuxième place. Faire de cette série un affrontement entre les deux équipes les plus fortes du LD.

LBZS a battu Phoenix par 2-1 pour égaler la première place du classement de la division inférieure. Même si Phoenix a perdu la série, leur performance valait la peine d’être regardée. Lors de leur premier match, ils avaient une avance incroyable de 18k en fin de partie. Malheureusement, leur draft n’a pas contré le Phantom Lancer de l’ennemi. Après plusieurs combats en équipe, Phoenix a manqué de rachats et s’est rendu après avoir perdu tous ses héros.

Le match 2 a vu LBZS interdire Phantom Lancer, malgré le fait qu’il se soit bien amusé avec le héros lors de son premier match. Phoenix a choisi Terrorblade comme porteur, tandis que LBZS a pris un Slark comme contre. Mais LZBS Phoenix a remporté le match car ses adversaires n’avaient pas assez de dégâts pour faire exploser Terrorblade avant qu’il ne puisse utiliser son ultime.

LBZS a surpris tout le monde avec son premier choix dans le troisième match; Perte. Le début du jeu était complètement en faveur de LBZS dans lequel ils ont réussi à arrêter l’ennemi Ursa à l’aide d’une triple voie agressive. Jusqu’à 16 minutes de jeu, LBZS avait 13 attaques décisives, 0 décès et une avance de valeur nette de 8000. C’était un gank de fumée raté par LBZS qui a aidé Phoenix à changer le jeu pendant un certain temps. Le plus gros problème pour LBZS était que leur alignement n’était ni capable de pousser pour des tours ni de gagner des combats en équipe 5v5 au milieu du match. Mais à la fin, avec l’aide d’Aegis, LBZS a pu contrôler la carte, s’assurer une bonne avance sur la valeur nette et gagner le combat final en équipe.

Division supérieure

La division supérieure a eu six séries cette semaine. Aster a gagné contre Sparking Arrow Gaming par 2-0 quand ils se sont affrontés lors de notre premier jour de jeu. Ce sont deux pas rapides qui ont permis à Aster de remporter la victoire. Le deuxième match s’est terminé en seulement 13 minutes alors qu’Aster a fait boule de neige directement à la victoire. SAG a été contraint de jouer avec un remplaçant dans cette série, Xue “September” Zhichuan intervenant pour Sun “Srf” Runfa cette semaine. Cette victoire amène Aster à la première place de notre classement cette semaine, faisant tomber Elephant du premier échelon.

Notre premier jour de jeu nous a également apporté l’une des séries de trois matchs de la semaine. PSG.LGD et EHOME, deux des meilleures têtes de série de la région, se sont affrontés. C’était un choix de base non conventionnel pour Wang “Ame” Chunyu dans le premier match, il a joué un Riki, qui est un peu en dehors de son pool de héros habituel. LGD a fini par prendre la série contre EHOME 2-1. Nous allons décomposer celui-ci plus en détail dans la série des faits saillants de cette semaine.

LGD a disputé sa deuxième série contre Sparking Arrow Gaming, et SAG est tombé à nouveau alors que LGD les nettoyait, remportant les deux matchs en moins de 20 minutes. Sparking Arrow Gaming n’a pas encore remporté de victoire cette saison. Ils occupent actuellement la 8e place en bas de notre classement.

Invictus Gaming et Royal Never Give Up nous ont offert notre autre série de trois jeux cette semaine. Les deux se sont affrontés le 7 mai sur trois cartes avec beaucoup de rebondissements en cours de route. Alors que IG a pris le jeu 1 avec une résistance minimale, RNG est revenu dans le jeu 2 avec vengeance. Les couloirs ont vu des va-et-vient, mais RNG a pris le contrôle à partir de la marque des 15 minutes. Zhong “圣 子 华 炼” Liushuai a réalisé un match particulièrement agréable sur Medusa, avec une fiche de 8/0/7 sur les 38 minutes.

Lorsque la carte finale s’est ouverte, il semblait que RNG avait le jeu dans le sac. Ils sont arrivés en tête lors de la phase d’atterrissage et détenaient un avantage net de 12k jusqu’à ce qu’une tentative réussie de Rosh pour Invictus ait inversé le script. Après avoir essuyé une équipe complète, IG avait l’avantage de leur côté et ils ont magnifiquement poussé leur avantage, passant sur RNG dans les dernières minutes du match 3 pour remporter la série, 2-1. La perte laisse RNG à égalité à la 4e position à la fin de la semaine 4, aux côtés d’EHOME et de Vici Gaming.

Ce fut une semaine de deux séries pour Invictus, qui s’est également affronté contre Elephant dans ce qui a peut-être été la défaite la plus choquante de la semaine. Elephant a pris le contrôle dans le premier match dès le début, attrapant le premier sang avec une belle piqûre sur le Nightstalker de Thiay “JT-” Jun Wen dans la voie du bas. Lu “Somnus 丶 M” Yao avait l’air imparable sur son Ember Spirit cette carte, il a pris le contrôle à travers les voies facilement et s’est transformé en machine à tuer après avoir obtenu son BKB à sa ceinture à 21 minutes. Il est allé le 14/1/11 à la fin du match. Elephant a fermé la première carte à 37 minutes et IG avait l’air très instable.

Le match 2 a vu Elephant prendre un choix d’Ursa pour Zhang “Eurus” Chengjun qui ne les a pas si bien servis dans les couloirs. Mais le hoquet précoce n’a pas suffi à éloigner Elephant. À 21 minutes, ils s’étaient assuré le contrôle de la carte et ils ont obtenu une deuxième victoire à 39 minutes. Invictus ne ressemblait pas à leur personnalité habituelle dans l’une ou l’autre de leurs séries cette semaine. Ils sont actuellement en bas de l’échelle à la 7e place. La défaite contre Elephant est un coup dur qui pourrait les exposer au risque de rater une place au prochain Major.

L’autre série d’Elephant contre Vici Gaming ne s’est pas aussi bien déroulée pour eux. Vici a facilement envahi Elephant sur la première carte. Prendre le contrôle à partir de la barre des 10 minutes et garder la tête d’or bien au milieu de la partie. Ils ont terminé le premier match à 40 minutes, 10 éliminations contre Elephant. La conduite du deuxième match n’a pas été aussi fluide pour aucune des deux équipes. Le chevalier dragon pour Somnus au milieu a causé quelques problèmes pour Elephant dans les ruelles. Mais Ren “eLeVeN” Yangwei n’a pas non plus eu le début de match le plus facile sur son Mars, abandonnant le premier sang à Elephant alors que le match passait à 5 minutes. L’avance de la valeur nette a basculé dans les deux sens au cours du match 2, mais Vici s’est imposé comme la force dominante sur la carte après une série d’escarmouches brutales juste après 25 minutes. Ils ont arrêté l’ancien d’Elephant à 33 minutes, prenant la série 2-0.

Highlight Series: PSG.LGD vs EHOME

Notre série phare cette semaine a été le blitz de trois matchs dans le support supérieur entre LGD et EHOME.

Le premier match a vu le choix inattendu de Riki pour Ame. Ce qui s’est avéré être une énorme victoire pour le côté LGD. Mais il y avait aussi beaucoup d’initiations astucieuses grâce à un choix Magnus pour Cheng “NothingToSay” Jin Xiang au milieu et un Mars pour Zhang “Faith_bian” Ruida.

EHOME a choisi un tirant d’eau faible par comparaison. Surtout en termes de combats d’équipe. Yang “Chalice” Shenyi avait l’air fragile sur la Broodmother. Et bien que nous ayons vu beaucoup de bons matchs d’Ursa cette saison, Liu “Sylar” Jiajun n’a pas eu beaucoup de chance sur le héros de cette carte. La pauvre composition d’équipe a sans aucun doute joué un grand rôle dans la décision d’EHOME d’abandonner le match – avant même de perdre des tours de niveau deux. La plupart des héros du repêchage d’EHOME étaient aptes à gagner la phase de laning. Leur plan était susceptible de dominer le début du match, puis de faire boule de neige vers une victoire rapide. Mais parfois, Dota ne se déroule pas comme nous le prévoyons.

Cependant, les choses s’amélioraient pour EHOME sur notre deuxième carte. Guo “Xm” Hongcheng a causé beaucoup de problèmes dans la voie médiane sur Razor. Lui et Windranger de NothingToSay sont sortis même dans les couloirs.

Mais l’un des plus gros problèmes auxquels LGD a été confronté dans le match 2 était son incapacité à contrôler la région de Rosh. Perdre quelques combats en équipe autour de la rivière, ce qui leur a coûté leur avance. Le choix Sven d’Ame n’avait pas le coup de poing dont il avait besoin, et le commandant de la Légion de Faith_bian n’a pas réussi à vraiment sécuriser les duels. Sylar a rattrapé l’égide après la première tentative réussie d’EHOME à Roshan juste avant les 20 minutes. Ensuite, avec une seconde vie sur le contrôle de la carte sécurisé Jug EHOME, prenant le jeu juste avant que l’horloge n’atteigne 37 minutes.

Avec la série poussée sur les trois cartes complètes, les deux équipes étaient avides de gagner dans le match 3. EHOME a réalisé une excellente étape de laning, obtenant une avance de 5 km dans la valeur nette de 17 minutes. Mais, leur projet encore une fois les a laissés tomber. Le manque de héros durable les a empêchés de convertir cette avance en victoire. EHOME a choisi Doom pour Chalice dans la voie offlane, et c’est là que leur brouillon a échoué. Normalement, l’offlaner devrait être un tanker, mais les derniers correctifs ont vu Doom perdre son gain de force par niveau. C’est pourquoi EHOME’s Doom n’a pas été la première ligne dont l’équipe avait besoin contre les dégâts éclatés de Morphling d’Ame et de NothingToSay’s Tiny.

Pourtant, ce n’était pas une promenade complète pour LGD. Ils ont finalement pris le contrôle de la tête à 28 minutes, profitant de l’élan vers une victoire de 35 minutes. Malgré quelques jeux fantastiques d’EHOME, LGD est sorti vainqueur pour assurer la série 2-1.