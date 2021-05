Dota 2: Récapitulatif hebdomadaire du DPC – Europe de l’Est 26 avril

Toute l’action de l’Europe de l’Est après la troisième semaine de jeu de la saison 2 du DPC.

Il y avait beaucoup de Dota de qualité dans notre région de la CEI cette semaine. Nous passons en revue les faits saillants de la semaine 3 dans les deux divisions alors que nous atteignions la mi-parcours de la saison 2 du DPC.

Division inférieure

No Techies et Hellraisers ont ouvert notre troisième semaine de jeu en Europe de l’Est. Le premier match a vu NT se défendre dans les couloirs, avec un choix de rondelle au milieu pour Egor «Dame» Lexyutin qui a fait beaucoup de travail pour l’équipe. Pourtant, Hellraisers avait le projet le plus fort, et cela est devenu plus qu’évident à mesure que le jeu entrait dans sa phase tardive. Nikita «jeune G» Bochko a mis la bête dans Beastmaster, accumulant 14 victoires et se fraye un chemin à 32,2k net avec un cool 645 GPM. Hellraisers régnait victorieux après 54 minutes. Le match 2 était une affaire simple. HR l’a terminé en 30 minutes, sécurisant la série avec une victoire 2-0.

Les Hellraisers ont également pris le dessus lorsqu’ils ont affronté B8, ce qui les a amenés 4-0 à s’asseoir confortablement à la première place du classement.

Mais No Techies s’est beaucoup mieux comporté dans sa série contre Trident Clan. Ils ont remporté le premier match en 29 minutes après quelques allers-retours en début de partie. Cependant, Trident n’allait pas laisser la série se terminer sans se battre. Ils ont donné une fessée à NT dans le match 2, dominant à partir de la mi-phase et accumulant une avance de 21 morts. Aucun technicien n’a appelé GG à 34 minutes et a cherché à se réinitialiser. Mais le troisième match était un marathon de 63 minutes. Trident a donné à NT une course solide pour son argent dans cette série, mais à la fin, No Techies l’a remporté avec une victoire 2-1. Cela leur donne 1 sur Trident Clan, mais les deux équipes doivent chercher à remporter des victoires la semaine prochaine si elles veulent grimper du bas de l’échelle.

Team Empire a également eu une belle semaine dans la division inférieure, éliminant Nemiga Gaming quand ils les ont affrontés. La victoire place Empire à la troisième place de l’échelle. Alors que Nemiga occupe désormais la deuxième place du classement, après avoir remporté son combat contre l’actuelle tête de série de la quatrième place, Prosti Esli.

Division supérieure

Notre division supérieure a joué principalement comme prévu au cours de la troisième semaine. Notre première série de la semaine a vu PuckChamp et Extremum s’affronter dans ce qui s’est avéré être une victoire en douceur pour PuckChamp. Cependant, les choses se sont déroulées assez différemment lorsqu’ils ont affronté la tête de série actuelle de la région, Team Spirit.

Spirit cake marchait à travers le premier jeu de la série. Prenant le premier sang et dominant dès le début des ruelles. Spirit s’est attrapé Puck pour le milieu du premier match, et Alexander “TORONTOTOKYO” Khertek est allé travailler affamé la ferme de Semyon “BOBINA” Shvetsov à travers les ruelles. Son rasoir a finalement réussi à construire une baguette magique de 11 minutes. Puck Champ n’a tout simplement jamais réussi à prendre pied, et le premier match s’est terminé à 38 minutes avec une avance de 26 victoires pour Spirit.

Le match 2 s’est terminé encore plus vite, bien que PC se soit battu dur dans les couloirs, Spirit l’avait dans le sac à la 15e minute. Le PC a appelé GG à 33 minutes et Spirit a terminé la semaine 3 invaincu.

Alors que Virtus.pro est également sorti avec un net 2-0 dans leur série contre Team Unique. VP contrôlait clairement les deux matchs. Unique n’a réussi à réclamer que 4 kills sur la deuxième carte de cette série, car Virtus.pro coupait son brouillon comme du beurre.

Ensuite, c’est VP et Natus`Vincere qui ont clôturé la troisième semaine. VP avait l’air très confiant sur notre première carte de la série. Ils ont construit une solide avance pendant les couloirs et ont maintenu leur élan au milieu du match. Un double kill pour le Void Spirit de Danil «gpk» Skutin à 18 minutes a donné à VP l’avantage supplémentaire, et ils poussaient pour Rosh à 20 minutes. Prendre l’égide d’Egor «Nightfall» Grigorenko. VP a remporté une victoire facile à partir d’ici, Na`Vi étant incapable de rassembler une défense pour les arrêter. Ils n’ont réussi à mettre 2 kills sur le plateau que pendant toute la partie.

Ce fut un match particulièrement difficile pour l’ancien vice-président Roman «RAMZES666» Kushnarev. Ramzes n’a pas réussi à décrocher un seul meurtre ou à aider pendant les 32 minutes. Sans doute un résultat démoralisant pour le capitaine de Na`Vi.

Le match 2 a été une affaire encore plus rapide. Virtus.pro a pris le premier sang tôt dans les couloirs avec un pick-up sur le Phantom Lancer d’Alik «V-Tune» Vorobey. La position de Na`Vi, un joueur, a eu une phase de laning malchanceuse et n’a jamais réussi à tuer pour compenser. Dans l’ensemble, ce fut une défaite encore plus écrasante que le match 1, malgré que Na`Vi ait tué un coup supplémentaire sur cette carte pour terminer le jeu avec un décompte de 3-19. En seulement 20 minutes, VP s’est assuré une autre série pour égaler à la 1ère place avec Spirit au classement.

Na`Vi occupe désormais la 3e place, avec même deux victoires contre ses deux défaites.

C’était une bonne semaine pour l’AS Monaco-Gambit. L’équipe a finalement remporté sa première victoire de la saison 2 après s’être affrontée avec Winstrike Team.

Highlight Series: AS Monaco-Gambit vs Winstrike Team

Le jeu 1 de cette série était un peu instable pour ASM.GMB. Ils avaient l’air assez à l’aise en début de partie. Battre Winstrike dans les couloirs et conserver la médaille d’or jusqu’au milieu du match. Mais Winstrike a pris un précieux choix à la 46e minute, faisant tomber Vladimir «Non[o]ne ”Ember de Minenko. L’escarmouche qui en a résulté semblait pouvoir presque changer la donne. Mais ASM.GMB a réussi à reprendre le contrôle, se regroupant pour remporter la victoire à 56 minutes.

Notre deuxième carte de cette série avait un peu plus de va-et-vient. Avec Winstrike prenant le contrôle du milieu de partie. Avec Nikita «Pantomem» Balaganin marquant un coup de pouce précieux sur Non[o]né de l’Esprit du Vide à 21 minutes. L’escarmouche prolongée suivante entre les équipes s’est terminée par deux attaques consécutives pour Timbersaw de Yauheni «chshrct» Kastrama.

Mais une deuxième escarmouche en fin de match s’est déroulée dans l’autre sens, entraînant un essuyage de l’équipe pour Winstrike à 34 minutes était exactement ce dont l’AS Monaco-Gambit avait besoin. Kiyalbek «rêve» Tayirov avait grossi beaucoup sur Lifestealer à ce stade, maintenant à 35 minutes, il pourrait ajouter un œil de Skadi à sa ceinture. ASM.GMB a retourné le deuxième match en leur faveur, revendiquant la série à 42 minutes. Un résultat qui les a propulsés à la 6e place du classement, où ils sont actuellement à égalité avec PuckChamp.