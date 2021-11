Dota 2: Sochshka ne fait plus partie d’OG

Après avoir entraîné OG pendant près de trois ans, Titouan « Sockshka » Merloz quitte l’équipe.

Titouan « Sockshka » Merloz a joué un rôle énorme pour OG et a été l’une des raisons pour lesquelles l’équipe a connu un tel succès. Être l’entraîneur d’une équipe qui se compose des meilleurs au monde n’est pas facile. Néanmoins, Sockshka a réussi à aider ses coéquipiers à réaliser l’impossible et à remporter l’événement le plus prestigieux de Dota 2 deux équipes de suite.

Malheureusement, chaque histoire doit avoir une fin, c’est pourquoi Sockshka a décidé qu’il était temps de se séparer d’OG.

Un autre changement pour OG

OG pour toujours. Merci pour tout, @FollowSockshka. #DreamOG pic.twitter.com/xLrob8IHGQ – OG (@OGesports) 12 novembre 2021

Après avoir passé plus de trois ans au sein de l’organisation européenne, la superstar française a décidé de quitter OG et de chercher un nouveau défi. Selon Sockshka, OG lui a permis d’avoir certains des meilleurs souvenirs de sa vie. « Je serai éternellement reconnaissant à tous les membres de l’équipe OG, en particulier Johan et Seb qui m’ont donné cette opportunité qui a changé ma vie ».

Il sera certainement intéressant de voir ce qui se passera ensuite avec Sackshka. Il y a de fortes chances que nous le voyions en action avec une nouvelle équipe. Quant à OG, la puissance européenne devra chercher un nouvel entraîneur pour le prochain DPC. Espérons que l’équipe sera en mesure de trouver quelqu’un d’aussi positif et compétent que la superstar française de Dota 2.

