Dota 2 Team Aster obtient Covid avant un énorme tournoi international

Aujourd’hui, l’équipe de haut niveau DOTA 2 Team Aster a annoncé via un message Weibo que plusieurs membres de l’équipe avaient été testés positifs pour Covid-19, dont trois joueurs. Cette nouvelle intervient huit jours seulement avant le début du tournoi de 40 millions de dollars de DOTA 2, The International, qui est prévu pour le 7 octobre 2021.

Le message, traduit par le site Web joinDOTA, indique que les trois joueurs testés positifs étaient le carry de l’équipe, Du « Monet » Peng, l’offlaner, Lin « Xxs » Jing, et le soutien, Ye « BoBoKa » Zhibiao. Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas DOTA 2, cela représente trois des cinq membres de l’équipe. Ajoutez leur entraîneur, Han “Mad” Cheng, qui a également été testé positif, et vous avez à peu près le pire des cas pour l’équipe.

Heureusement, les quatre autres équipes chinoises avec lesquelles l’équipe Aster partage actuellement un hôtel sont restées sans symptômes, bien qu’elles attendent toujours les résultats des tests officiels.

Une équipe majeure qui tombe avec Covid-19, et quatre autres en l’air, quelques jours seulement avant que The International soit un cauchemar logistique, d’autant plus que le tournoi a déjà été retardé à deux reprises : d’abord, à cause de la pandémie mondiale et deuxièmement. , à cause du refus de la Suède de délivrer des visas aux équipes parce qu’elles ne pensaient pas que l’esport était un vrai sport.

Au cours des deux dernières années, les événements sportifs professionnels, électroniques ou autres, ont été contraints de faire preuve de créativité, en créant des bulles étranges pour leurs joueurs, ou cruels, en traitant la saison comme d’habitude et en sacrifiant la santé des joueurs dans le processus. , et ce n’est qu’un autre exemple du phénomène.

Il s’avère qu’il est logistiquement difficile de faire en sorte qu’un groupe de personnes se rendent toutes au même endroit et ne contractent pas la maladie hautement transmissible, surtout lorsque ces personnes doivent toutes être dans la même pièce pour pratiquer un sport. Pour les quelques-uns d’entre vous qui ne sont pas convaincus que les esports sont de vrais sports, considérez cette situation incroyablement sombre comme le signe que oui, les esports ne sont plus que des sports réguliers maintenant.