Dota 2: Top 3 des réalisations dans le patch 7.30b

La méta de transport subit des changements notables.

Il est rare que la méta du carry change à un degré surprenant. Les héros populaires continuent leur règne pendant un certain temps avant une refonte majeure. La dernière méta a vu Wraith King, Faceless Void et d’autres héros régner sur la voie de sécurité. Cependant, les récents changements apportés aux héros dans le patch 7.30 en ont mélangé bon nombre. Regardons les meilleurs actuels de la méta.

Sven

Sven est un choix populaire dans la méta actuelle. Bien qu’il n’ait pas reçu d’améliorations majeures dans le patch 7.30, le héros semble se débrouiller très bien. Avec sa capacité naturelle d’agriculteur, Sven ne prend pas beaucoup de temps pour que les éléments requis soient actifs sur la carte. Son stade de laning est décent, mais si Sven se sent sous pression, il peut toujours se concentrer sur la ferme de la jungle pour obtenir des objets. Le héros fabrique également Silver Edge dans le patch actuel, car il s’agit de l’un des éléments les plus ridiculement améliorés du jeu et permet à Sven de combattre des héros ennemis qu’il aurait autrement eu du mal à atteindre.

Il est important de prendre des piles de jungle en tant que Sven pour augmenter rapidement l’or. Sven devrait continuer à cultiver selon des schémas où il peut dégager des voies rapidement et revenir dans la jungle et le faire en cycle. Il est également important de garder à l’esprit qu’il a une faible mobilité sur la carte, donc les joueurs doivent tourner et mener les combats à bon escient.

Slark

Slark a reçu une série de buffs dans le patch 7.30 à tel point que les développeurs ont dû le nerfer dans la mise à jour d’équilibrage de 7.30b. Indépendamment des changements, Slark semble être un carry puissant maintenant. Il a un taux de victoire de près de 53% sur Dotabuff et excelle contre la plupart des offlaners populaires comme Omniknight et Lycan. Le héros tire également parti d’objets populaires comme Silver Edge et a un potentiel de jeu décent en milieu de partie.

Le jeu de Slark dépend de sa phase de lane, il est donc essentiel de comprendre les affrontements avant d’aborder la voie. Un bon départ aidera certainement le héros à mieux contrôler le jeu. Comme Slark n’a pas de moyen inné de cultiver, prendre de bons combats ou choisir des héros est un excellent moyen de maîtriser le jeu.

Chercheur de sang

Bloodseeker est également devenu l’un des meilleurs carrys du jeu. Il a reçu des buffs décents dans la mise à jour 7.30, ce qui a contribué à améliorer son taux de victoire. Bien que le héros n’évolue pas bien en ultra fin de partie, il est excellent en début et en milieu de partie. Le héros contrecarre également des héros populaires comme Slark, Lycan et Pangolier. L’arbre de talents de Bloodseeker est également très bon et se synchronise bien avec ses capacités. Bien qu’il soit difficile de donner des indications sur le détail du héros, les méta-éléments sur lui incluent Blade Mail, Sange et Yasha et Black King Bar.

Bloodseeker a une bonne phase de laning grâce à ses bonnes statistiques de départ. Il est important de dominer le jeu dès le début avec ce héros car il tombe en fin de partie contre des héros à fort carry.

Images vedettes : Dota 2 Fandom

Le post Dota 2: Top 3 Carries In Patch 7.30b est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.