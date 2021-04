Dota 2: Top 5 des éclats d’Aghanim dans le jeu

Les meilleurs éclats d’Aghanim peuvent faire une différence significative dans le résultat d’un match.

Depuis l’introduction de l’Aghanim’s Shard, on n’a guère insisté sur leur importance dans Dota 2. Bien que les fragments ne soient pas toujours nécessaires à l’achat, ceux qui sont cassés ont le potentiel d’affecter le jeu. Bien que les récents correctifs d’équilibrage aient résolu les fragments, il y a encore peu de mises à niveau qui sont maîtrisées. Voici les cinq meilleurs fragments d’Aghanim que vous pouvez acheter dans le jeu:

Pudge

Pudge qui était terriblement hors de méta retrouve enfin son chemin après plusieurs buffs et ajouts viables de son éclat. L’éclat de Pudge lui permet d’avaler ses héros de ruelle et de les soigner de 6% de leurs PV max. Ceci est très utile dans les scénarios de fin de partie lorsque certains héros ont besoin de sauvegardes pour gagner des combats. Pudge peut également fabriquer une lentille éthérée, ce qui lui donne une portée de crochet importante pour sauver les héros de plus loin.

Crystal Maiden

L’éclat de Crystal Maiden lui permet de se déplacer à une vitesse réduite de 75% tout en canalisant son ultime. Cela lui permet également de lancer d’autres sorts pendant la durée du champ gelé. Cela signifie qu’elle peut verrouiller des cibles avec Frostbite ou utiliser sa première compétence pour infliger encore plus de dégâts magiques à l’ennemi. Cependant, ce qui rend la capacité d’éclat d’Aghanim de CM surpuissante, c’est que d’autres choses peuvent améliorer sa vitesse de déplacement, ignorant la réduction de 75%. Par exemple: pendant l’ultime CM si elle utilise une rune Haste, cela ne limitera pas son mouvement à 75% de la rune Haste. Une rune Haste donne au héros une vitesse de déplacement de 550, mais le fragment de CM n’affectera pas cette valeur lorsque la rune est activée après le début de l’ultime. Cela signifie qu’elle peut se déplacer dans un combat avec une vitesse de déplacement de 550 tout en canalisant son champ glacial.

Chasseur de primes

L’éclat du chasseur de primes lui accorde une réduction de 35% des dégâts et réduit le temps de recharge de Shadow Walk de cinq secondes. De plus, BH peut étourdir les ennemis qui attaquent par invisibilité. Bien que le fragment ne semble pas très flashy en théorie, il est incroyablement fort dans le jeu. Une réduction des dégâts de 35% par rapport à un objet de 1400 pièces d’or offre une valeur insensée. Il est incroyable d’absorber des dégâts majeurs lors des combats en équipe et d’attirer les capacités des ennemis pour permettre aux héros de base de l’équipe. BH est également très difficile à gérer pour les héros de soutien, ce qui en fait l’un des meilleurs porteurs de fragments du jeu.

lancer fantôme

Il y avait un nerf récent au fragment de Phantom Lancer dans le patch 7.29b. Cependant, les nerfs n’étaient pas suffisants pour équilibrer ses capacités. Phantom Lancer est toujours l’un des meilleurs héros avec le fragment, grâce à son utilité à la fois dans les combats en équipe et dans l’agriculture. L’illusion Spirit Lance infligeant plus de dégâts aux héros rend PL difficile à infliger pour les soutiens ennemis et PL peut facilement amplifier sa ferme en utilisant sa première compétence sur les vagues de fluage et les camps de fluage neutres.

Riki

Regardons le fragment très sous-estimé de Riki dans la méta. L’éclat permet à Riki de lancer une fléchette endormie sur un héros ennemi, ce qui endort la cible pendant 4 secondes, à moins que le héros ne subisse plus de 200 dégâts. Cela signifie essentiellement que Riki et son équipe ont le choix de désactiver la cible pendant quatre secondes ou de lancer l’étourdissement de Sleeping Dart et de frapper avec suffisamment de dégâts pour tuer le héros. Lorsqu’il est combiné avec d’autres capacités de Riki comme Smoke Screen qui fait taire l’ennemi pendant 6 secondes, le fragment devient puissant et efficace contre de nombreux héros.

