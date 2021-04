Dota 2: Top Mid Heroes de la mise à jour 7.29

Le nouveau patch fait des héros du flop un succès.

Valve a récemment lancé le patch 7.29, qui était une refonte majeure du jeu. La mise à jour comprenait des modifications de la carte, des objets, des mécanismes généraux et des mises à jour d’équilibrage pour les héros. Certains changements ont transformé les héros du statut de médiocre choix à celui de dominant dans la méta actuelle. Nous regardons les exemples les plus intéressants dans la voie médiane.

Huskar

Huskar a connu une période très difficile avant le patch 7.29. Le héros avait un taux de victoire d’environ 48%, mais les nouveaux buffs du héros ont connu une croissance positive de 6-7%. Huskar a reçu un buff pour son gain de force. Ils ont également changé Inner Fire avec une mise à niveau des fragments, permettant désormais à Huskar de lancer la capacité lorsqu’il était désactivé. L’une des capacités principales du héros, Burning Spear, a également reçu un buff car elle coûte désormais moins de HP. Ces nouveaux changements ainsi qu’un mini buff du brassard de Mordiggian ont catapulté le taux de victoire de Huskar.

Les éléments communs pour Huskar mid sont Power Treads, Brassard, Sange et Yasha et Black King Bar. Les éléments d’extension de fin de partie incluent Heaven’s Halberd, Satanic et d’autres éléments de situation.

En termes de gameplay, Huskar domine la phase de laning contre la plupart des héros de la voie médiane. Les joueurs devraient chercher à cultiver un brassard rapide et continuer à faire boule de neige au milieu de la partie. Le but est de terminer la partie avant que le héros ne tombe ou que les choses ne se compliquent en fin de partie. Il est préférable d’obtenir une Égide précoce avec l’aide du brassard et de forcer les combats à prendre des objectifs.

Méduse

Medusa avait un taux de victoire de 48,5% avant le patch 7.29. Cependant, les améliorations apportées au héros ont entraîné une augmentation d’environ 5% de son taux de victoire. Sa régénération de HP de base a été augmentée avec un changement dans la capacité du bouclier de mana, qui fournit désormais +100/150/200/250 mana aux niveaux respectifs. Ils ont également redimensionné le rebond mystique du sceptre de serpent, qui transforme l’ennemi en pierre pendant une période plus longue.

Les éléments de base de Medusa incluent les Power Treads, le style Manta, l’oeil de Skadi, le papillon et d’autres éléments de situation. Un ramassage du sceptre d’Aghanim en milieu de partie est également assez fort pour le héros.

Le style de jeu de Medusa tourne autour de l’agriculture dans les premières phases. En tant que mid laner, Medusa manque de mobilité et est très sensible aux ganks. Il est sage de cultiver rapidement la vague moyenne avec l’aide de Mystic Snake et Split Shot, puis de passer aux camps secondaires. Il est à noter que Medusa est assez inefficace en tant que mid laner à des MMR plus élevés. En commençant principalement par les parenthèses Divine et Immortelle, il est préférable de la jouer dans la voie de la sécurité.

Meepo

Valve a généreusement amélioré Meepo dans le patch 7.29, avant lequel le héros avait un faible taux de victoire de 48%. Son taux de victoire a maintenant grimpé à 53%. Avec les nombreux changements apportés à Meepo, le héros semble bien entre de bonnes mains. Les objets généraux sur Meepo incluent Power Treads, Dragon Lance, Ethereal Blade, Eye of Skadi et Scythe of Vyse.

Semblable à Huskar, Meepo doit mettre fin aux matchs avant les 35 minutes. Le héros ne se sent tout simplement pas fort en fin de partie. Les joueurs doivent cultiver et nettoyer rapidement les camps neutres en début de partie. Un premier Aegis permet à Meepo de forcer de mauvais combats pour l’équipe ennemie et de prendre des objectifs rapidement.

