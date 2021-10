Dota 2: Valve taquine Marci comme le prochain nouveau héros du jeu

Félicitations, fans de Marci, ils ont entendu vos appels.

C’est un rêve devenu réalité pour les fans de Marci alors que Valve a taquiné un bref clip, faisant allusion à son arrivée cet automne. La spéculation d’un nouveau héros entourait Selemene, l’une des déesses de la Lune, mais il semble que Valve se soit décidé en libérant le favori des fans.

Certaines loyautés transcendent les barrières. Libérez la force intrépide de Marci cet automne alors qu’elle se fraye un chemin de DOTA: Dragon’s Blood à la bataille des Anciens dans Dota 2. Animation 2D par @StudioMir2010. Voir la bande-annonce complète : https://t.co/FNjbvequa6 pic.twitter.com/jI5oMX6sK1 – DOTA 2 (@DOTA2) 16 octobre 2021

Alors que la communauté Dota 2 est occupée par le plus grand tournoi du jeu, Valve a laissé tomber une grosse surprise. Marci fera son entrée dans le jeu, disponible en tant que héros pour les fans du jeu et de l’anime.

Valve n’a pas encore divulgué de détails sur la date de sortie du nouveau héros. Le message dit « Cet automne », ce qui serait très probablement en novembre ou décembre. Les fans s’interrogent sur ses lignes de voix car elle était silencieuse pendant tout l’anime. La question de savoir si elle aura des lignes vocales est également un grand point d’interrogation.

Dota: Dragon’s Blood a fait ses débuts le 25 mars 2021 et a connu une réponse décente. Marci était l’un des personnages les plus appréciés de l’anime, principalement perçu comme un combattant mignon et crédule, mais hautement qualifié. Elle était aux côtés de Mirana, ce qui signifie que Marci aura une tradition liée à la princesse de la lune.

La nouvelle saison est toujours en préparation et Valve n’a pas encore divulgué de détails à ce sujet.

Image en vedette: Valve

