Dota 2: WePlay AniMajor – Faits saillants du support supérieur

Le PSG.LGD remporte la couronne Upper Bracket.

Nous ne sommes qu’à quelques heures de la grande finale du WePlay AniMajor, et PSG.LGD a pris la place. Ils affronteront T1 ou Evil Geniuses pour devenir la légende à Kiev. Mais avant cela, jetons un coup d’œil à certains des plus grands moments de notre Upper Bracket.

TI prend Aster Down

Notre premier jour des Playoffs a vu une série qui a sans aucun doute été un choc pour de nombreux fans et adeptes de DPC. En tant que T1, tête de série de SEA au tournoi, s’est retrouvé face à l’équipe Aster.

La forme de l’équipe Aster tout au long de la saison 2 du DPC était impeccable, et ils étaient un choix favori pour beaucoup de remporter ce Major. Mais T1 emballait beaucoup de chaleur dans leur série de deux matchs.

Le premier match les a vus remporter une victoire rapide de 33 minutes, avec Nuengnara “23savage” Teeramahanon 7/0/7 sur son choix Morphling. Kenny “Xepher” Deo était également imparable sur Enchantress, avec un K/D/A final de 5/0/12. Aster n’a réussi qu’un maigre 6 kills au tableau.

Aster n’a même jamais eu la chance de revenir. T1 a pris la deuxième carte en seulement 24 minutes. Encore une fois, 23Savage était une épine dans le pied de l’équipe chinoise. Ils ne pouvaient tout simplement pas le faire tomber sur Lifestealer non plus. Il est allé 6/0/5 dans le match 2. Matthew “Whitemon” Filemon a également eu un match fantastique sur cette carte, aidant son équipe à obtenir 11 de leurs 14 éliminations.

Et juste comme ça en deux coups rapides, T1 a renversé Aster dans le support inférieur.

L’Alliance échoue face au PSG.LGD

Le premier tour a également vu Alliance Face à PSG.LGD dans une autre série de deux matchs pour choquer les fans de l’UE partout dans le monde.

Bien qu’il ait pris les voies avec confiance sur la première carte, le match 1 a commencé à s’effondrer pour Alliance une fois qu’il a atteint le point médian.

Ce fut certainement un bon début de tournoi pour les joueurs principaux de Morphling. Wang « Ame » Chunyu a également joué le héros sur cette première carte contre Alliance. Aller 5/0/7 au moment où LGD l’a arrêté à 36 minutes.

Le match 2 a clairement marqué le PSG.LGD. Ils ont pris le contrôle des couloirs, et bien qu’Alliance ait réussi à maintenir le rythme dans les kills, LGD avait une solide avance de 2k en or à 10 minutes. Zhao “XinQ” Zixing était une menace dans ce jeu. Atterrir 8 de ses propres tueries sur Mirana et aider à en sécuriser 17 autres pour l’équipe.

A 33 minutes, LGD avait sa première victoire des playoffs dans le sac. Et Alliance était sur le point d’affronter le support inférieur.

Malgré une saison 2 fantastique à travers le DPC et une qualification directe pour les séries éliminatoires, Alliance n’a tout simplement pas pu résister à la puissance chinoise. Un résultat décevant, compte tenu de leur chute au Singapore Major en début d’année.

Nigma élimine le vice-président

Virtus.pro a connu une saison 2 indomptable pour le DPC. Se qualifier directement pour les séries éliminatoires dans le circuit de SIC. Alors que l’équipe Nigma s’est échappée des Wild Cards pour s’assurer sa place dans les Playoffs à Kiev.

Mais tout comme notre autre série Round 1, c’était une paire de piétinements rapides et rapides pour Nigma. Le premier match a vu VP se battre. Danil “gpk” Skutin a réussi à gagner au milieu de son choix Magnus et a réussi 6 kills à la fin du match. Mais Nigma avait l’air fort avec Igor “iLTW” Filatov sur un carry Spectre. Il a connu un premier match fantastique, le 1/7/13.

Mais c’est Amer “Miracle” Al-Barkawi qui a brillé sur la deuxième carte, passant le 11/3/12 sur Razor. Maroun “GH” Merhej a également contribué à aider Nigma à remporter une deuxième victoire facile. Son Winter Wyvern est allé 3/0/9 au moment où Nigma a terminé celui-ci à 34 minutes.

NoPing s’est battu

Notre seule série de trois matchs du premier tour était le match entre Quincy Crew et NoPing Esports. Quincy Crew est sorti invaincu de la saison 2 en NA, tandis que NoPing a joué le bris d’égalité contre Beastcoast pour prendre la tête de série dans la région de l’Amérique du Sud.

Le premier match a été une tuerie, Quincy Crew a facilement pris le contrôle de la carte dès le départ, sécurisant chaque voie et se hissant à 15 minutes d’avance sur la valeur nette de 5 000. Quinn “Quinn” Callahan était une bête sur Ember Spirit au milieu. Il a construit un Orb of Corrosion dans le cadre de son premier kit, ce qui l’a aidé à attraper de nombreux premiers pickoffs. Il était 10/0/10 à 20 minutes lorsque NoPing a appelé GG.

Mais l’équipe sud-américaine a ramené les choses dans le deuxième match. William “hFn” Medeiros était en feu sur Gyrocopter, s’assurant un Aghs à la 12e minute. Il a été une force dominante pour aider NoPing à remporter la victoire au match 2. Son K/D/A était de 17/2/8 à 34 minutes lorsque NoPing l’a ramené à la maison.

Avec la série égalisée, c’était sur une carte finale. Le match 3 a vu NoPing tenir pendant 40 minutes, mais Quincy Crew était toujours celui qui contrôlait. Après 40 minutes, ils ont remporté la victoire, envoyant NoPing dans le Lower Bracket.

Les montagnes russes du T1

Après avoir écrasé Aster le premier jour, T1 a poursuivi son assaut dans l’Upper Bracket, battant Quincy Crew au deuxième tour pour affronter le PSG.LGD lors de la finale de l’Upper Bracket hier soir. Les deux équipes étaient à égalité totale pour les victoires, ayant joué une série 2-0 et une série 2-1 chacune. Donc, il ne faisait aucun doute que cette confrontation allait être un bain de sang.

Et c’était certainement le cas. Sur trois cartes, LGD et T1 se sont affrontés pour savoir qui serait assuré de cette place pour la Grande Finale et qui devrait affronter Evil Geniuses – les rois du Lower Bracket.

Le match 1 a été une victoire dominante pour LGD. Ils ont percuté la défense de T1, les dépassant à la 17e minute. À 31 minutes, le jeu était à eux. Ame était invincible sur son choix Spectre. Il est allé 13/0/9, mettant près de la moitié des 32 kills de LGD sur le tableau.

Mais notre deuxième carte a vu T1 revenir avec une sérieuse vengeance. L’avance de l’or a rebondi au cours des 47 minutes, alors que T1 peinait contre l’alignement résilient de LGD. Bien qu’elle ait finalement chuté, l’équipe chinoise a présenté un front difficile. Le capitaine de l’équipe, Zhang « y` » Yiping a obtenu 22 passes décisives sur Enchantress ce match.

Pourtant, T1 était les stars du match 2. Karl «Karl» Baldovino a eu une performance remarquable avec la rondelle, le 12/3/20. En fait, les joueurs de secours de T1 se géraient les uns les autres sur cette carte était quelque chose de merveilleux à regarder. 23savage a obtenu le plus petit nombre de passes décisives, avec 16. Tous les autres membres de T1 en avaient 20+, illustrant à quel point un front uni peut être puissant, même contre l’une des meilleures équipes du monde.

Après le deuxième match palpitant, les équipes ne faisaient qu’une. Les choses ont commencé un peu plus lentement lors de notre troisième match, aucune équipe n’étant clairement sortie vainqueur de la phase de laning. Bien que nous ayons vu une solide performance de Cheng “NothingToSay” Jin Xiang sur son choix Leshrac dans la voie médiane. Il a abattu la tour intermédiaire Dire à 9 minutes. Mais alors que le jeu se déplaçait vers le milieu, LGD a montré sa domination. Un Rosh réussi à la 19e minute leur a permis d’établir fermement leur avance en or et de nettoyer les tours périphériques. Un autre Rosh réussi à 32 minutes a scellé l’accord pour LGD. Ils ont remporté la finale de l’Upper Bracket 2-1.

Avec LGD prêt à affronter le vainqueur de la finale du Lower Bracket. Nous devrons attendre et voir si notre Bo5 d’aujourd’hui sera une revanche.

Images vedettes : WePlay Holding

