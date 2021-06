Dota 2 : WePlay AniMajor — Prédictions

On dirait que Team Secret, Team Aster, Virtus.pro et PSG.LGD sont nos plus gros prétendants.

WePlay AniMajor 2021 n’est pas seulement le dernier tournoi majeur avant TI10, c’est aussi la dernière chance que les équipes ont de gagner des points DPC pour les aider à se qualifier directement pour TI10. La pression pour performer ne peut pas être plus élevée que cela. Les 18 meilleures équipes sont invitées à l’événement LAN qui commence aujourd’hui ; 2 juin et se poursuivra jusqu’au 13 juin.

Statistiques de l’équipe pour 7.29

Nous avons examiné les matchs premium via le patch 7.29, y compris le classement de la saison pour déterminer le taux de victoire de chaque équipe participante pour l’événement. (Voir les données ci-dessus dans un format texte ci-dessous.)

Classement du taux de victoire par équipe

Virtus.pro 87,5% Playoffs

Quincy Crew 87,5% Playoffs

Evil Geniuses 84,6% Phase de groupes

NoPing 83,3% des séries éliminatoires

Esprit d’équipe 81,2% Phase de groupes

Équipe Aster 70,5% Playoffs

Beastcoast 70,0% Phase de Groupes

Vici Gaming 68,4% Wild Card

T1 66.6% Playoffs

PSG.LGD 66,6% Phase de Groupes

Alliance 65,0% Playoffs

Équipe Nigma 63,1% Wild Card

Exécration 63.1% Wild Card

Team Liquid 60,0% Phase de Groupes

ASM.Gambit 56,2% Wild Card

TNC Predator 55,0% Phase de groupes

Secret d’équipe 50,0% Wild Card

Invictus Gaming 47,0% Wild Card

Prédictions pour Wild Card

Vici Gaming et Team Secret devraient remporter la wild card et se qualifier pour la phase de groupes.

L’étape Wild Card de l’événement est également connue comme l’étape la plus folle car elle élimine quatre équipes sur six directement du tournoi. En plus du risque d’être mis KO et d’une excitation incroyable, ce tour a quatre grandes puissances du monde – Team Secret, Invictus Gaming, Nigma et Vici Gaming.

Invictus Gaming était le champion du One Esports Singapore Major il y a quelques mois, mais ses performances lors des qualifications de ce tournoi étaient juste moyennes. Avec le pire taux de victoire parmi toutes les équipes participant ici à 47%, Invictus Gaming n’a pas l’air fort. La seule chose qui pourrait changer leur chemin vers le succès est que Su “super” Peng va remplacer Chan “Oli” Chon Kien, mais il est encore peu probable qu’IG se qualifie pour le prochain tour.

Execration a connu son heure de gloire lorsqu’ils ont éliminé Fnatic lors des qualifications de la SEA, mais leur expérience globale et leur niveau de compétence sont toujours inférieurs à ceux des quatre puissances de ce tour, par conséquent, Execration n’a aucune chance de se qualifier davantage.

L’AS Monaco Gambit a récemment connu un grand remaniement de ses effectifs, ses deux meilleurs joueurs, Non.[o]ne et SoNNeikO ont quitté l’équipe. Ils n’ont aucune chance de se qualifier davantage.

Team Secret, Team Nigma et Vici Gaming sont les trois premiers prétendants de cette étape et ce sera une bataille égale. Ces équipes sont expérimentées et avides de prouver leur courage en raison de leur défaite lors du précédent Majeur et de collecter des points DPC pour se qualifier pour TI10.

Prédictions de la phase de groupes

Les deux équipes prévues pour se qualifier pour le Upper Bracket sont Team Secret et PSG.LGD. Les quatre équipes prévues pour se qualifier pour le Lower Bracket sont Evil Geniuses, Team Liquid, Vici Gaming et TNC Predator. Les deux équipes restantes, Team Spirit et Beastcoast seront éliminées. Six des huit équipes se qualifieront pour les séries éliminatoires dont deux se qualifieront pour la tranche supérieure et quatre pour le LB.

Même si TNC Predator a été une équipe solide dans le passé, ils avaient un remaniement de liste avant les éliminatoires et ont perdu des matchs importants contre des adversaires faibles pendant les éliminatoires, d’où leurs chances de se qualifier pour l’Upper Bracket sont minces.

Team Liquid et Vici Gaming ont remporté quelques victoires contre de puissants adversaires mais n’ont pas été dominants. La plupart des séries qu’ils ont remportées contre des adversaires puissants étaient 2-1, ce qui signifie qu’ils ne les ont pas complètement maîtrisés.

Evil Geniuses a été finaliste du One Esports Singapore Major 2021 et a brillamment performé au cours des derniers mois. Ils ont de grandes chances de se qualifier pour la tranche supérieure. Leur seul inconvénient est que les équipes chinoises et européennes ont tant d’adversaires puissants contre lesquels s’entraîner, mais EG n’a que Quincy Crew. La pratique joue certainement un grand rôle et c’est pourquoi ils pourraient ne pas se qualifier pour la tranche supérieure. Ils peuvent encore briller s’ils ont eu un bon entraînement contre les équipes qui ont déjà atteint Kiev pour participer au WePlay AniMajor.

Nos 4 meilleurs prétendants pour remporter le tournoi

Team Secret, Team Aster, Virtus.pro et PSG.LGD sont expérimentés et hautement qualifiés. Virtus.pro est toujours une équipe très imprévisible car ils prennent beaucoup de risques pendant les matchs.

Team Secret a eu assez de défaites ces derniers mois mais c’est le tournoi où ils prendront position. Ils doivent se qualifier pour TI10 et lorsque toutes les équipes seront sous pression, Team Secret sera calme et collectif grâce à un leadership fort. L’équipe Aster et le PSG.LGD ont fait preuve de constance dans leurs performances contre de puissants adversaires, ce qui leur a permis de connaître suffisamment le patch et la pratique pour vaincre toute équipe participant à ce tournoi.

