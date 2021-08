Dotemu, spécialiste du revival rétro, racheté par Focus Home Interactive

Par Sherif Saed

6 août 2021 11:57 GMT

Focus a ajouté un autre studio expérimenté à son groupe.

Focus Accueil Interactif a annoncé vendredi avoir acquis le spécialiste français du rétro Dotemu, développeur et éditeur de plusieurs reprises classiques bien reçues, dont Streets of Rage 4, le prochain Windjammers 2 et bien d’autres. L’accord comprend également L’équipe d’arcade, une maison d’édition de Dotemu’s.

L’opération s’élève à 38,5 millions d’euros (45,4 millions de dollars) et confère à Focus la propriété de 77,5% du capital social et des droits de vote de Dotemu. Focus versera 15 millions d’euros supplémentaires (17,7 millions de dollars) lorsque Dotemu aura atteint certains objectifs de revenus, ainsi qu’un deuxième complément de prix au cours des deux prochaines années.

Cyrille Imbert, qui conserve ses fonctions de PDG de Dotemu, a rejoint le comité exécutif de Focus. Imbert conservera également la propriété de 22,5% des actions de Dotemu. Les équipes de Dotemu resteront indépendantes au sein du groupe.

« L’arrivée de Dotemu marque une étape clé dans l’accélération de la croissance du groupe et dans la diversification de ses expertises. En enrichissant notre ligne éditoriale, nous ouvrons une nouvelle source de revenus et de nouvelles parts de marché à conquérir dans un secteur en forte croissance », a déclaré Christophe Nobileau, PDG de Focus.

« Tout en poursuivant ses activités, cette nouvelle collaboration permettra à Dotemu de bénéficier de l’expertise incontestable des équipes de Focus Home Interactive pour la production de titres AA et ainsi de lancer la production de futurs remakes ou suites sur des licences de consoles 3D de première génération (les jeux du début des années 2000) », a ajouté Cyrille Imbert, PDG de Dotemu.

Ces derniers temps, l’accent a été mis sur une frénésie de dépenses. L’éditeur s’adresse spécifiquement aux petites et moyennes équipes ayant fait leurs preuves et une histoire brillante. Il a récemment acquis les studios Streum On et Deck13.

