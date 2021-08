Doting Fergie dit que Queen est “plus une mère” à travers des années de hauts et de bas | Royale | Nouvelles

Fergie, 61 ans, a attiré l’attention des médias et des scandales royaux au fil des ans, mais a déclaré que la reine était son “plus grand mentor”. S’ouvrant sur le dernier épisode du podcast Tea with Twiggy, la duchesse d’York a déclaré que sa belle-mère avait toujours cru en elle.

Elle a déclaré: «J’admire absolument la façon incroyable dont Sa Majesté est si moderne. . . et combien flexible, et combien compréhensif, et combien indulgent et combien généreux.

« Ma belle-mère a été plus une mère pour moi que ma mère.

“Je pense absolument qu’il n’y a pas de plus grand mentor parce que, d’une petite fille à maintenant, la constance de Sa Majesté a été un grand honneur, c’est un immense honneur – ça me donne envie de pleurer.”

Sa mère Susan Barrantes l’a abandonnée à 13 ans pour s’installer en Argentine.

Cependant, elle est décédée tragiquement dans un accident de voiture en 1998.

L’année dernière, la duchesse d’York a rendu un hommage touchant à sa défunte mère avec une rare photo de famille.

Partageant la photo de sa mère et de sa sœur sur les réseaux sociaux, Fergie a reconnu que sa mère était décédée “beaucoup trop jeune”.

Elle a déclaré: « N’ayant pas eu ma propre mère, j’ai toujours été déterminée à être une mère très présente avec mes enfants, et je sais qu’Eugénie sera la même avec les siens.

«Elle est incroyablement empathique et sera une excellente mère.

“C’est une personne très forte et déterminée, toujours à la recherche de la vérité dans tout ce qu’elle fait.”