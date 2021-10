dotmoovs arrive – Cette plate-forme Play-To-Earn est-elle la prochaine Axie Infinity ?

Si vous n’avez pas prêté attention au monde du sport et de la blockchain, vous avez peut-être manqué – entre autres – les dotmoovs. La société conquiert rapidement son propre espace dans le monde de la gamification sportive, après avoir fait froncer plusieurs sourcils lorsqu’elle a été soutenue par plusieurs crypto VCs bien connus avec les stars internationales du football Luis Figo et Ricardo Quaresma.

dotmoovs est une plate-forme de jeu pour gagner vraiment unique basée sur la blockchain qui ludifie le sport. Son environnement de compétition mobile permet aux utilisateurs de rivaliser avec d’autres dans le monde entier pour gagner des récompenses en jetons MOOV en montrant leurs compétences et en défiant les autres dans divers sports.

Il fournit des arbitres vidéo basés sur l’intelligence artificielle (IA) et des algorithmes de détection de fraude pour surveiller les séances d’entraînement et superviser les défis entre les utilisateurs. Cela garantit l’équité dans le résultat des défis et donne confiance aux participants en empêchant la triche. De plus, tout cela peut être réalisé simplement par toute personne possédant un appareil photo compatible avec un smartphone.

Son modèle – similaire à bien des égards à Axie Infinity, où vous ne pouvez accéder à certains défis qu’une fois que vous avez gagné ou collecté des NFT, des badges et des récompenses spéciaux – promet de créer un tout nouveau niveau d’engagement sportif.

Leur objectif de « démocratiser l’accès aux défis sportifs » est atteint en permettant à n’importe qui dans le monde de rivaliser avec d’autres sans aucune contrainte de devise ni de limitation géographique ni de manque d’évaluation équitable des compétences.

Avec les défis sportifs, où les gens peuvent montrer leurs compétences et gagner des récompenses – que ce soit en jetons natifs dotmoovs ($ MOOV) ou en jetons non fongibles (NFT) – la plate-forme permet aux utilisateurs d’investir en eux-mêmes contre d’autres athlètes de la plate-forme.

Pimenter un peu les choses – le lancement de la version bêta et de nombreuses autres fonctionnalités uniques

Tout récemment, ils ont lancé leur version bêta de l’application (accessible uniquement sur invitation) et une collection de NFT utilitaires qui augmenteront les gains de chacun dans le jeu.

En fait, la collection – nommée “The Balls” – est un exemple incroyable de la façon dont ils mélangent ce qui a été jusqu’à présent deux mondes très différents – le sport et la blockchain.

dotmoovs propose également un nouveau concept – leur « minage sportif » accrocheur – combinant le jeu pour gagner, où les joueurs gagnent en jouant par mise, un moyen de gagner pendant que les jetons sont garés (comme un dépôt bancaire où vous gagnez un certain taux d’intérêt lorsque vous ne déplacez pas votre argent).

Vous pourrez gagner en jouant lorsque vous garez vos $MOOVs dans l’application et pour chaque transaction sur le marché.

Avec une équipe expérimentée et plusieurs étapes franchies, le token $MOOV de la société vient d’être coté sur l’échange BitGlobal (anciennement Bithumb Global).

Ceci, ainsi que plusieurs autres initiatives qui ont augmenté leur niveau d’exposition publique, semble indiquer que la version majeure de l’application se rapproche de jour en jour.

L’une des choses pour lesquelles dotmoovs est connu est d’être en avance sur le calendrier, en publiant la plupart des fonctionnalités avant la chronologie indiquée sur leur feuille de route. Ils ouvrent actuellement de nouvelles places pour les bêta-testeurs assez fréquemment, et un éventuel lancement en douceur pourrait être à l’horizon.

La société a été relativement sous le radar, jusqu’à récemment, lorsqu’elle a semblé augmenter son niveau d’exposition publique et que $ MOOV est même devenu la tendance numéro un sur CoinGecko pendant quelques jours début septembre.

Présentation aux amateurs de sport de ce qu’Axie Infinity a présenté aux joueurs – un modèle unique de jeu pour gagner

Le jeu populaire Axie Infinity est récemment devenu une sensation mondiale principalement en raison de son modèle de jeu pour gagner, enregistrant 485 millions de dollars de revenus depuis juillet. Et ce qu’Axie Infinity a fait pour les joueurs, dotmoovs le fait pour les amateurs de sport en comblant l’écart entre eux et les passionnés de blockchain et de crypto.

Le jeu pour gagner semble gagner du terrain dans l’industrie du jeu. Un modèle qui semble mieux aligné sur les incitations des joueurs à jouer – leur donnant plus de pouvoir et de contrôle.

dotmoovs veut amener le jeu pour gagner à un autre niveau, en le faisant passer du monde de l’eSport à la réalité sportive.

Ce modèle se concentre sur le fait de donner du profit au joueur – où les plus qualifiés reçoivent des moyens de gagner en récompense pour être très engagés dans le jeu (lire « sport ») qu’ils aiment.

Chez dotmoovs, ils fournissent des $ MOOV et des NFT aux meilleurs athlètes. De cette façon, ils peuvent échanger et monétiser leurs actifs dans une économie transparente dans le jeu.

Selon leur feuille de route, la sortie de l’application doit avoir lieu à la fin de l’année – et à première vue, cela devrait arriver le plus tôt possible. Ce qui semble certain, c’est qu’un soft launch est sur le point de se produire avec l’ouverture d’un ou plusieurs gros lots d’utilisateurs. Voyons ce que l’avenir de dotmoovs réserve au monde du sport.

Ce contenu est sponsorisé et doit être considéré comme du matériel promotionnel. Les opinions et déclarations exprimées ici sont celles de l’auteur et ne reflètent pas les opinions de The Daily Hodl. The Daily Hodl n’est pas une filiale ou détenue par des ICO, des startups blockchain ou des entreprises qui font de la publicité sur notre plate-forme. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans des ICO, des startups blockchain ou des crypto-monnaies. Veuillez noter que vos investissements sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité.



Suivez-nous sur Twitter Facebook Telegram

Consultez les dernières annonces de l’industrie