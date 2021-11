Les jeux télévisés peuvent rapporter des dividendes à leurs concurrents (Photo: ITV)

Si vous réussissez dans un jeu télévisé, il y a de fortes chances que vous repartiez avec un prix ou deux à la fin – mais dans de nombreux cas, la possibilité de remporter un trophée, une nouvelle voiture ou des vacances de luxe peut être battu par la chance de remporter un pot d’argent.

Le montant à gagner dans les jeux télévisés a augmenté ces dernières années, avec Who Wants To Be A Millionaire promettant de récompenser les meilleurs candidats avec la somme d’argent magique – tandis que les participants à des émissions telles que The Chase sont également rentrés chez eux considérablement. plus riche ces derniers mois.

Tout cet argent doit cependant provenir de quelque part – alors, où les jeux télévisés obtiennent-ils leur argent pour le reverser à ces heureux gagnants ?

Voici ce que vous devez savoir…

D’où les jeux télévisés tirent-ils leurs prix en argent ?

Pour la plupart, les prix en argent des jeux télévisés proviendront de la publicité pendant les pauses du programme.

Les jeux télévisés sont une forme de télévision relativement bon marché à produire – ce qui signifie qu’en plus de payer pour le programme lui-même, les producteurs peuvent également mettre de côté une partie des revenus de la publicité pour servir de prix en argent.

Cela peut également jouer en faveur d’un spectacle si des prix réels sont distribués, plutôt que de l’argent.

Les annonceurs peuvent placer les produits qu’ils souhaitent promouvoir dans des jeux télévisés en tant que « gains » ou « parrains en argent de prix », ce qui leur permet de montrer leur produit à des clients potentiels.

Ils peuvent ensuite donner l’argent qu’ils auraient dépensé pour la publicité du produit à la société de production – qui peut l’utiliser comme prix en argent.

De même, les fabricants de produits peuvent travailler aux côtés des producteurs de jeux télévisés en parrainant le prix, en échange d’un crédit – et en versant de l’argent à la production, qui peut être utilisé pour payer les gagnants du spectacle.

Who Wants To Be A Millionaire offre l’un des plus gros prix en espèces à la télévision (Photo: ITV)

Ces directives s’appliquent en grande partie à la télévision commerciale bien sûr – c’est une autre histoire à la BBC, où les prix en espèces pour les quiz sont comparativement plus bas et peuvent généralement provenir du budget de l’émission.

Bien qu’il n’y ait pas de limite au montant pouvant être gagné pour une émission donnée, les directives de la BBC ont précédemment conseillé : « Les prix en espèces doivent être évités… Il est inapproprié de dépenser l’argent des frais de licence pour des prix d’une valeur excessive ».

Cela pourrait expliquer pourquoi sur certaines émissions de quiz populaires – par exemple Only Connect et University Challenge – l’équipe gagnante ne reçoit guère plus qu’un trophée pour ses problèmes.



