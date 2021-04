D’où viendra l’argent pour rendre les villes durables?

20/04/2021 à 14:32 CEST

L’un des défis pour rendre les villes durables est d’obtenir des financements pour entreprendre les changements nécessaires à cette fin. Un groupe d’experts a réfléchi à cela et a identifié plusieurs sources d’investissement privé qui peuvent aider à obtenir ces fonds.

Les villes n’occupent que 2% de la surface de la terre, mais en termes d’impact climatique, elles laissent une énorme empreinte. Ils consomment plus des deux tiers de l’énergie mondiale et représentent plus de 70% des émissions mondiales de CO2. En outre, 90% des zones urbaines sont situées sur les côtes, elles sont donc à haut risque de subir les effets dévastateurs du changement climatique, tels que l’élévation du niveau de la mer, les inondations et d’autres événements extrêmes.

“ Obstacles et opportunités pour atteindre des villes climatiquement neutres et durables ” est le titre d’un rapport publié par le Stockholm Environment Institute, qui synthétise les opinions de plusieurs experts qui ont participé en novembre dernier à plusieurs webinaires et ateliers numériques sur le “ Financement des villes durables et climatiquement neutres ».

L’analyse, basée sur le fait que presque toutes les zones urbaines partagent les mêmes défis sur les pertes d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre dans la gestion de l’eau, des transports, de l’éclairage public & mldr;

Les auteurs de l’étude notent que les villes jouent “un rôle essentiel pour relever les défis de ce siècle, en particulier lorsqu’il s’agit d’assurer une transition équitable vers un avenir à faibles émissions”. En d’autres termes, le développement durable mondial est fortement tributaire des actions des villes. L’objectif, que ceux-ci atteignent la neutralité carbone en 2030.

Afin de parvenir à des villes durables et neutres pour le climat, il est nécessaire, selon le rapport, d’améliorer les infrastructures de transport public – en particulier celles à faible émission de carbone -, de promouvoir les technologies intelligentes, de défendre des solutions fondées sur la nature et l’économie partagée.

Comment obtenir de l’argent?

Mais tout cela coûte de l’argent, donc le principal obstacle sera, selon les experts, le financement. C’est pourquoi ils considèrent «Essentiel & rdquor; mobiliser des capitaux privés pour «libérer le potentiel de ces solutions et étendre les projets pilotes & rdquor; qui sont déjà appliqués dans certaines localités et atteignent ainsi «les objectifs climatiques ambitieux fixés par les villes».

“Le principal défi que nous essayons de surmonter est que le secteur public à lui seul ne dispose pas de suffisamment de ressources pour financer la transition vers des villes climatiquement neutres”, souligne Alanus von Radecki de l’Initiative mondiale pour les villes intelligentes «Morgenstadt».

Le projet intitulé Financing Viable Cities, dans lequel s’inscrit le rapport de l’Institut de l’environnement de Stockholm, vise précisément à mieux comprendre et combler ce déficit d’investissement, et à proposer des moyens de améliorer la collaboration entre les municipalités et les financiers privés: construire de nouveaux business models public-privé.

«Le rôle principal du secteur public n’est pas d’avoir la solution en soi, mais de jeter les bases de l’entrée des acteurs privés», déclare Kristoffer Aanerud Nielsen, du groupe financier Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

L’avantage est qu’en général, les administrations municipales entretiennent des relations plus étroites avec leurs entreprises, résidents et institutions qu’avec les gouvernements des États et nationaux, ce qui permet de mettre en œuvre de nouvelles politiques durables plus rapidement et de manière plus décisive.

Le rapport souligne que les acteurs financiers privés, des fonds de pension aux petites sociétés d’investissement, sont «de plus en plus intéressés par l’intégration de la durabilité comme critère d’investissement, car cela peut générer de la rentabilité et un impact positif».

Par conséquent, ils recherchent de nouvelles façons de collaborer avec les conseils municipaux pour fournir des ressources et un soutien supplémentaires. Bien sûr, en même temps, ils espèrent que les villes sont de plus en plus disposées à rechercher des «formes créatives de collaboration».

Les experts soulignent l’importance de prendre en compte les avantages non financiers et les avantages sociaux, tels que la qualité de l’air ou l’amélioration du bien-être des citoyens. Mais pour que les investissements soient efficaces, ils ont également besoin de «nouvelles technologies intégrées dans le contexte local», explique Liza Rose Cirolia du Centre africain pour les villes.

Il ne sera pas facile d’atteindre les objectifs, car un financement considérable est nécessaire de la part des municipalités, des citoyens et des investisseurs privés pour parvenir à une transition rapide vers la durabilité. Et gardez à l’esprit que, bien que les rendements globaux de ces investissements soient positifs pour la société dans son ensemble, les rendements financiers ne sont pas également répartis entre les parties prenantes.

Le conseil des experts est parvenir à une “ réflexion à plus long terme, tant dans le secteur public que privé & rdquor;. Et ils ajoutent que, pour que le secteur public réponde aux besoins du secteur privé, il doit y avoir «une vision multipartite qui assure le leadership politique et la stabilité institutionnelle». En retour, le secteur privé doit «s’engager de manière proactive avec la société civile et adopter une approche à long terme».

Elle est résumée par Alice Charles du Forum économique mondial: «Il est nécessaire de renforcer la confiance et la compréhension entre les parties si nous voulons fournir un financement climatique et résilient dans nos villes».

Article de référence:

