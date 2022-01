D’où viennent les idées ? Apporter l’innovation à notre entreprise

Lorsque vous créez une entreprise, vous essentiellement essayer de convaincre d’autres personnes d’adhérer à un concept. Vous devez persuader les travailleurs potentiels, les investisseurs, les partenaires commerciaux et les membres du conseil d’administration que votre concept vaut la peine d’investir de l’argent, de la réputation et des efforts. Dans cet article, nous allons parler du conférencier principal Marc Randolph, fondateur de Netflix et de son célèbre livre » Cela ne fonctionnera jamais : la naissance de Netflix et la vie incroyable d’une idée. «

De nos jours, vous y parvenez en pré-validant votre produit. Vous concevez un site internet ou un prototype, vous réalisez le produit, vous analysez le trafic ou les premières ventes – tout cela pour que lorsque vous vous adressez à des investisseurs potentiels la main tendue, vous puissiez leur montrer que ce que vous essayez de réaliser n’est pas seulement un concept fantastique, mais qu’il existe et fonctionne réellement.

La réalité est qu’aucune stratégie d’entreprise ne résiste au contact avec un véritable consommateur. L’objectif est donc de placer votre concept aussi près que possible d’une trajectoire de collision avec la réalité.

Tout évolue à la vitesse à laquelle les choses peuvent être développées dans les sociétés axées sur l’ingénierie, selon non seulement Randolph mais aussi plusieurs autres conférenciers d’affaires renommés .

OPM représente l’argent des autres. Lorsque les entrepreneurs veulent que vous vous souveniez d’OPM, ils déclarent que lorsqu’il s’agit de financer votre ambition, vous ne devez utiliser que l’argent des autres.

Il est difficile de demander de l’argent. Assez difficile

L’eau embouteillée était l’une des grandes réussites de l’art de la vente : du pur marketing. Je te donnerai de l’eau si tu me donnes ton argent. Quelque chose qui est presque gratuit et disponible pratiquement partout. Quelque chose qui couvre 75% de la surface terrestre de la Terre.

Il y a quelque chose à propos de parler du cœur qui va directement au cœur du sujet. Il capte l’attention des gens et démantèle leur scepticisme et leurs barrières.

Vous ne travaillez pas dur uniquement pour avoir un lieu de travail agréable. Vous travaillez dur parce que vous voulez pouvoir réaliser quelque chose d’important dans votre vie. La peur de mâcher une balle ne durera pas longtemps. Le plaisir de prendre cette décision, en revanche, restera à jamais. Mettez tout en jeu.

La culture n’est pas ce que vous pensez qu’elle est. C’est juste ce que tu fais

Travailler dans une startup, c’est comme se lancer dans une randonnée en pleine nature sans sentiers. Pourquoi essayez-vous de forcer tout le monde à suivre le même chemin s’il n’y a pas de sentiers ?

Votre responsabilité en tant que leader est de prendre du recul et de les laisser travailler. La méthode la plus simple pour s’assurer que tout le monde arrive au terrain de camping est de les diriger vers où ils devraient aller plutôt que comment s’y rendre. Donnez-leur des emplacements précis et laissez-leur le soin de le découvrir.

Dans une startup, c’est pareil. La véritable innovation n’émerge pas de décrets descendants et de devoirs bien définis. Cela résulte du recrutement de grands penseurs qui peut s’orienter au sein d’un problème et le résoudre sans avoir son ordinateur de poche tout le temps. Nous nous référons à cela comme étant faiblement couplés mais étroitement alignés.

Les gens aiment être traités comme des adultes. Ils veulent un objectif auquel ils croient, un problème à résoudre et un espace pour l’accomplir dans. Ils désirent être avec d’autres adultes dont ils admirent les talents. Ce qu’ils désirent vraiment, c’est la liberté et la responsabilité.

Démarrer une entreprise, c’est un peu comme organiser une fête à laquelle vous n’êtes pas sûr que quelqu’un d’autre viendra. Vous ne voulez pas dépenser de l’argent pour des fûts supplémentaires si personne ne se présente

Il est non seulement vital d’avoir des idées créatives ou de s’entourer des bonnes personnes, mais il faut aussi se concentrer. Il est déjà assez difficile de faire une seule chose correctement dans une startup, sans parler de beaucoup de choses, en particulier lorsque les choses que vous essayez d’accomplir sont non seulement distinctes, mais s’obstruent activement les unes les autres.

Les anciens Grecs avaient un mot pour désigner le moment où les vents étaient suffisamment calmes pour qu’Alcyone, une martin-pêcheur, puisse pondre ses œufs. C’était ce qu’on appelait les jours heureux.

Comment pouvez-vous conserver votre identité tout en ajoutant de nouvelles personnes à votre équipe ? Comment trouver un équilibre entre expansion continue et identité cohérente ? Comment vous assurez-vous de continuer à prendre des risques maintenant que vous avez quelque chose à perdre ? Comment mûrissez-vous gracieusement ?

Au début d’une startup, vous cherchez à embaucher une équipe, pas un ensemble de rôles

La confiance et l’efficacité vont de pair lorsqu’une entreprise est minuscule. Si vous avez les personnes appropriées dans votre équipe, vous n’avez pas besoin de leur dire exactement comment vous voulez que les choses se fassent – en fait, vous n’avez généralement même pas besoin de leur dire ce que vous voulez qu’ils fassent. Soyez simplement clair sur ce que vous voulez accomplir et pourquoi c’est vital. Si vous avez les personnes appropriées – bien informées, talentueuses et dignes de confiance – they trouvera ce qu’il faut faire et le fera. Ils résolvent les problèmes par eux-mêmes avant même que vous ne réalisiez qu’il y a un problème. Et que se passe-t-il si vous n’avez pas la bonne personne ? Cela deviendra clair très rapidement.

Élevez la voix, ayez une discussion agressive et faites des affirmations honnêtes sur le fait qu’un certain concept était stupide ou ne fonctionnerait pas. Il était souvent difficile pour les étrangers de comprendre à quel point Reed Hastings et moi nous aimions l’un l’autre – nous avons découvert que nous étions plus productifs lorsque nous avons rejeté toutes les absurdités et avons simplement exprimé ce que nous voulions dire.

La plupart des entreprises finissent par créer un cadre pour se défendre contre les personnes ayant un mauvais jugement. Et cela sert simplement à irriter ceux qui l’ont. Peu importe le nombre de poufs et de soirées bière que vous organisez si vous les traitez comme des tout-petits. Ils seront en colère contre vous.

Quand il s’agit d’idées, il vaut mieux en tester dix pourries que de passer des jours à essayer de trouver quelque chose d’idéal

Personne. Sait. N’importe quoi. Ces trois mots, selon William Goldman, sont la clé pour tout savoir sur Hollywood. Personne ne sait à quel point un film sera performant tant qu’il n’est pas déjà sorti.

J’ai toujours cru qu’il n’y avait pas de mauvaises idées. Il y a des idées horribles. Cependant, vous ne savez pas si une idée est horrible à moins de l’essayer. Et parfois, de telles idées s’avèrent bonnes.

Option négative : à moins qu’ils n’aient explicitement annulé, nous roulons automatiquement les clients d’essai gratuit dans leur mois d’abonnement suivant et débitons leur carte de crédit.

Soyez ouvert d’esprit tout en étant méfiant

Si vous êtes conscient de vous-même, vous découvrez deux choses cruciales sur vous-même en vieillissant : ce que vous aimez et ce pour quoi vous excellez. Vous êtes incroyablement chanceux si vous passez vos journées à faire ces activités.

Le succès de votre entreprise ne se définit pas par ce qu’elle accomplit. Ce que vous réalisez définit votre niveau de réussite. C’est la capacité de faire ce que vous voulez, de bien faire ce que vous faites et de travailler sur des choses qui vous sont essentielles.

Le service client individuel devrait être tout aussi vital à 150 millions d’abonnés qu’à 150.