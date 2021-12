D’où vient Denisse Novoa de Exatlon ?

Instagram / Denisse Novoa Denisse Novoa

Denisse Novoa est un livre ouvert, et elle partage toujours toutes sortes de contenus sur ses réseaux sociaux, où elle tient ses plus de 250 000 abonnés informés de toutes ses étapes et aventures.

Et pour donner un détail très personnel à ses fans, l’ancienne candidate de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis a décidé d’offrir une petite partie d’elle à ses fans, voulant ainsi rendre hommage à leur culture.

La « Pantera Novoa » a profité de son Instagram pour publier une belle vidéo montrant diverses parties de son Veracruz natal.

« Levez la main mes jarochos !! 🇲🇽 ici, je vous laisse un morceau de ma culture Jarocha, de ma belle Veracruz et de ses choses typiques ! « , a commenté Dennisse après avoir partagé la vidéo saisissante. « Celui qui sait, sait ! Je reviens ici et j’ai l’impression de ne jamais être parti ! #Accueil ».

Et c’est que l’ex-athlète de la soi-disant « Compétition la plus féroce de la planète » passe les derniers jours de 2021 sur ses terres, où elle voulait aller se ressourcer et remercier les bénédictions qu’elle a reçues tout au long de l’année.

« #Veracruz #jarocha #home #puertodeveracruz #reels #trending #viral #foryou #parati #navidad #instagramreels », a ajouté Denisse à propos de sa vidéo, dans laquelle elle se vantait des petits coins spéciaux et bien connus de Veracruz.

Dans la vidéo, la « Pantera » a voulu inclure ses fans plus activement et a demandé à ceux qui sont à Veracruz, comme elle, d’envoyer des vidéos ou des photos montrant qu’ils sont dans le beau port, sans avoir besoin de mentionner avec des mots où ils se trouvent.

Le clip de l’athlète a ravi ses fans et a aidé ceux qui connaissent le pays de Jarocha à commenter la beauté de cet endroit et ceux qui n’y sont jamais allés auront envie d’y aller.

« Je veux déjà savoir « , « tu es une belle et très sexy jarochita, précieuse Mamacita comme j’aime tes beaux yeux, précieuse Pantera », « passe un joyeux Noël et une très bonne nuit, beauté 😘😘🔥🔥🔥👌 👌❤️❤️💖💖💗💗💓💓💝💝🌹🌹🌹✌️👍😎😎😎 » étaient quelques-uns des commentaires des fans de Denisse.

» Thatooo, parce que seul Veracruz est belle 😍😍😍😍😍😍 « , » Spectaculaire cette vidéo maman « , » comme je suis arrivée la première fois dans mon beau pays » et » J’aime partager ces choses avec nous 👏👏😮😮😍 », ont ajouté d’autres fans de Veracruz.

Dites-nous ce que vous pensez de la vidéo du « Pantera Novoa », et dites-nous si vous avez été à Veracruz quelle est votre partie préférée.

