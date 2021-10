D’où vient le cheval ? Les scientifiques découvrent son origine

23/10/2021 à 10h02 CEST

Une étude génétique internationale avec la participation du CSIC a réussi à déterminer l’origine de la domestication du cheval moderne. L’étude a séquencé le génome de 273 restes de spécimens de cet animal qui peuplaient diverses régions de l’Eurasie dans un arc qui s’étend entre 50 000 et 200 ans avant Jésus-Christ.

Une étude génétique internationale avec la participation de la SCCI a déterminé que les chevaux dont tous les spécimens actuels sont issus ont été domestiqués dans les steppes du nord du Caucase et de là, ils se sont propagés à d’autres régions d’Asie et d’Europe. Les résultats sont publiés dans la revue Nature. Ce travail est la plus grande étude génétique réalisée à ce jour et une équipe composée de 114 institutions et 162 chercheurs spécialisés en archéologie, paléogénétique et linguistique y a participé, dirigée par le professeur Ludovic Orlando, chercheur CNRS et chercheur principal du projet ERC- Pégase.

« Cette étude met un terme à un long débat sur le lieu et la chronologie dans lesquels sont documentés les premiers témoignages de domestication des chevaux à l’origine des populations actuelles », selon les chercheurs, « ainsi que les interrogations sur le moment où ce processus de domestication a commencé à se répandre dans d’autres régions de la planète, remplaçant d’autres types de chevaux existants à ce moment-là ».

L’étude a inclus le séquençage du génome de 273 restes de chevaux qui peuplaient diverses régions de l’Eurasie dans un arc chronologique qui s’étend entre 50 000 et 200 av. Toutes les informations génétiques ont été séquencées au Centre d’anthropobiologie et de génomique de Toulouse, au CAGT (CNRS / Université de Toulouse III – Paul Sabatier) et au Genoscope (CNRS / CEA / Université d’Evry), avant d’être comparées aux génomes de l’espèce domestique moderne. les chevaux.

Changement drastique en 2200-2000 av.

Grâce à la vaste batterie d’analyses statistiques effectuées, il a été constaté qu’entre 2200 et 2000 av. un changement radical s’est produit dans lequel le profil génétique existant dans les steppes pontiques il a commencé à s’étendre au-delà de sa région d’origine, remplaçant en quelques siècles toutes les populations de chevaux sauvages de l’Atlantique à la Mongolie.

Selon Orlando, « ce remplacement dans la constitution génétique des populations eurasiennes s’est avéré associé à des différences génomiques significatives entre ce nouveau type de cheval et les chevaux des populations disparues. D’un côté, Ce nouveau type de cheval des steppes du Caucase du Nord avait un comportement plus docile et, d’autre part, une constitution plus robuste dans le squelette vertébral ».

Des chercheurs ont suggéré que ces caractéristiques étaient le déclencheur du succès de la sélection de ces animaux, à une époque où les voyages à cheval commençaient à se généraliser en Eurasie.

Selon Pablo Librado (CNRS), premier auteur de cette recherche : « Cette étude a montré que la diffusion de ce nouveau type de cheval en Asie coïncide avec l’apparition des chars légers et avec la diffusion des langues indo-iraniennes. A l’inverse, la migration des populations indo-européennes de la steppe vers le cœur de l’Europe au cours du 3ème millénaire avant JC, n’a pas eu ce nouveau type de cheval comme vecteur de son expansion. Ce résultat démontre l’importance d’intégrer également l’histoire génétique des animaux dans l’analyse de la dimension des migrations humaines et des contacts interculturels ».

Gisements dans la péninsule ibérique

Parmi les individus analysés figurent des équidés de divers les gisements de la péninsule ibérique, parmi lesquels se distinguent Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz) et Cova Fosca (Alto Maestrazgo, Castelló).

Cova Fosca a été fouillée par Francesc Gusi et Carmen Olaria. Selon Olaria, professeur de préhistoire à l’UJI et co-auteur de cette étude : « Cova Fosca possède un très riche dossier archéozoologique holocène. Nous avons pu identifier des restes de chevaux à des niveaux néolithiques anciens, un taxon très rare à trouver dans les sites ibériques de cette époque. Cette unicité nous a permis de publier, il y a des années, avec Jaime Lira Garrido et Juan Luis Arsuaga, les premières séquences mitochondriales de chevaux de ce lieu. »

Selon JL Arsuaga, directeur scientifique du MEH, professeur de Paléontologie UCM, directeur du Centre Mixte UCM-ISCIII et co-auteur de cette étude : «À Cova Fosca, nous trouvons une lignée mitochondriale ibérique unique et exclusive qui apparaît actuellement chez très peu de chevaux, tous ibériques ou d’origine ibérique. Dans cette nouvelle étude, nous voulions révéler les secrets génomiques de Cova Fosca ».

Casas del Turuñuelo est l’une des découvertes les plus impressionnantes de l’archéologie péninsulaire de ces dernières années. Ses fouilles sont réalisées dans le cadre d’un projet dirigé par l’IAM-CSIC et sont co-dirigées par Esther Rodríguez González et Sebastián Celestino, également chercheurs de l’IAM-CSIC.

Selon Esther Rodríguez González, co-auteur de cette nouvelle étude sur l’origine du cheval, « le Turuñuelo est un complexe architectural du milieu du 1er millénaire avant JC. C. appartenant à la culture de Tartessos, où l’on a trouvé la plus grande hécatombe documentée à ce jour dans un site de protohistoire méditerranéenne. Ce sacrifice massif se distingue par le grand nombre d’équidés qui ont été différenciés dans la cour de ce lieu. Pour cette étude nous avons sélectionné Equid 4 ».

Selon Sebastián Celestino, également co-auteur de cette recherche, «autour de Turuñuelo s’est constituée une équipe multidisciplinaire de spécialistes en sciences humaines et biosciences qui génèrent un échange constant d’informations et d’idées, offrant une grande approche multidisciplinaire à l’étude de cette Verser ».

Parmi les axes de recherche du projet Construjando Tarteso, le étude génétique de ces équidés abattus, dirigé par Lira Garrido (UEx / Centro Mixto UCM-ISCIII) et co-auteur de cette étude : « Ce dernier travail dirigé par le professeur Orlando a également permis d’approfondir l’histoire évolutive des chevaux ibériques.

Dans une étude antérieure sur l’origine du cheval, Orlando et son équipe découvert qu’une lignée génomique maintenant éteinte et très différente du reste des lignées de chevaux eurasiens s’est développée dans la péninsule ibérique ancien et moderne décrit à ce jour. L’origine évolutive de cette lignée et les causes qui ont conduit à sa disparition, nous ne la connaissons toujours pas. Cependant, nous avons pu identifier dans l’échantillon néolithique de Cova Fosca les plus anciennes preuves de cette lignée éteinte et que Equid 4 de Turuñuelo était, néanmoins, un descendant de ce nouveau type de cheval qui s’est répandu si rapidement dans tout le monde connu il y a . ~ 4000 ans ».

Etude complète : https://www.nature.com/articles/s41586-021-04018-9

