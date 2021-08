D’où vient le son et les meilleures vidéos ⋆ .

Combien de fois avez-vous acheté quelque chose, seulement pour qu’il arrive complètement différent de ce à quoi vous vous attendiez ? Ou parti pour une coupe de cheveux, pour sortir de chez le coiffeur une heure plus tard avec un beau bordel et absolument rien à voir avec la photo que vous leur avez montrée de ce que vous vouliez ? Le son TikTok “ce que je voulais, ce que j’ai obtenu” est là pour documenter tous ces incidents inattendus – et si mon FYP est quelque chose à en juger, ils nous arrivent à tous littéralement tout le temps.

Mais d’où vient réellement le son TikTok « ce que je voulais, ce que j’ai obtenu » ? Et quelles sont les meilleures vidéos de tous les temps que les gens partagent en utilisant le son, qui nous font tous nous sentir mieux face aux choses horribles que nous avons achetées par erreur dans le passé ?

D’où vient réellement le son TikTok “ce que je voulais, ce que j’ai obtenu” ?

La personne originale qui a créé le son a posté cette vidéo ci-dessous. Elle y pleure et dit : « Je pleure littéralement sur mes ongles en ce moment parce qu’ils sont si moches. Oh mon dieu, d’accord.

“C’est ce que je voulais, d’accord, les pastels.” Elle montre une capture d’écran Pinterest de quelques magnifiques acryliques pastel arc-en-ciel, chaque ongle étant peint d’une couleur différente.

Ensuite, elle montre ses vrais ongles qui, euhhhh, ne ressemblent certainement pas à ceux de Pinterest et (en pleurant toujours) dit: “Et c’est ce que j’ai eu.”

@kneelyknightCe fut la pire expérience que j’aie jamais eue. #nails #help #foryou #foryoupage♬ son original – Madeline

Cette vidéo a été publiée en mai de l’année dernière et depuis lors, le son a été utilisé près de 60 000 fois. Les gens l’utilisent pour tout montrer, depuis leurs coupes de cheveux, les coupes de cheveux de leur chien, les vêtements, les gâteaux, le maquillage, les ongles – essentiellement tout ce qu’ils ont commandé ou payé, qui ne s’est pas déroulé comme ils l’avaient prévu.

Voici quelques-unes des meilleures vidéos « ce que je voulais, ce que j’ai » sur TikTok :

@lexi16frosti pense que le toiletteur m’a donné le mauvais chien #greenscreen #fyp #husky #wtf♬ son original – Madeline

@kaitlinhealyA appelé ma mère à la seconde où je suis parti et elle a dû appeler le salon de manucure #fyp #nails #ugly♬ son original – Madeline

@emmybining✨self care samedi✨ #fyp #viraltiktok #tiktoktrends #tiktoktraditions #foryoupage♬ son original – Madeline

@itsnattybabyyyi ne va pas nommer l’endroit où il s’est fait couper les cheveux .. pas content 🥺 ##fyp ##badhaircut ##dogtiktok ♬ son original – Madeline

@charlee996#fyp #fail #foryou #viral #undercut #lockdown♬ son original – Madeline

@kacierose4Un mélange égal de son original hilarant et décevant 😅 #americansinitaly #lifeinitaly♬ – Madeline

@maryellaedmondssnot mike wazowski #greenscreen #fyp #frogcake♬ son original – Madeline

@livvydoge1. oui, ils m’ont fait payer pour ça. 2. Je vais me coiffer moi-même à partir de maintenant. #fyp #prom #foryoupage #♬ son original – Madeline

@janetp86Well…smh😭 ##greenscreen ##fail ##foryoupage♬ son original – Madeline

