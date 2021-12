Double affaire chez Huawei : votre nouvelle Watch GT 3 est en vente et comprend des écouteurs gratuits avec annulation | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Huawei a mis une nouvelle montre en vente, et comme d’habitude, il le fait en abaissant son prix d’une double manière qui en fait une bonne affaire.

Si vous souhaitez acheter une montre connectée de sport maintenant, vous évaluez sûrement différents modèles, même si ce que vous recherchez en est un qui vous en donne plus pour moins, la meilleure montre connectée est probablement la Huawei Watch GT3 récemment lancée.

Son prix n’est que de 229 euros, puisqu’il comprend une remise sur son prix officiel, mais il est également accompagné d’un cadeau : le casque FreeBuds 4, d’une valeur de plus de 100 euros et avec suppression active du bruit.

C’est une double affaire sans égal, et c’est que le prix final de la montre bouge un peu au-dessus de 100 euros, difficile à égaler si l’on prend en compte ses avantages, qui ont peu à envier, par exemple, aux montres de sport Garmin ou même à la meilleures montres connectées de 2021.

Pour commencer, L’autonomie de la Huawei Watch GT3 atteint deux semaines sans trop de problèmes. Même en utilisant le GPS de manière intensive, sa batterie reste bien plus longue que celle de la plupart de ses concurrents, qui dépasse à peine les 48 heures.

Elle mesure plus de 100 sports, dont des classiques comme la course à pied ou la natation, mais elle compte aussi d’autres activités un peu plus hétérodoxes comme le yoga ou le Pilates, qui ne font généralement pas partie du répertoire des activités quantifiables sur les montres de sport.

Bien sûr, en tant que montre de course, elle est particulièrement bonne, car elle copie l’une des fonctions les plus utiles des marques spécialisées, telles que l’entraîneur personnel. Il détectera automatiquement vos performances et le rythme que vous pouvez atteindre pour vous recommander des séances d’entraînement, l’intensité et combien vous devez vous reposer, un moyen de vous améliorer petit à petit grâce à votre montre.

Si vous êtes coureur ou triathlète, ces montres avec GPS et fonctions avancées pour ces sports vous aideront à mieux performer à l’entraînement et en compétition.

Mesure également la SpO2 automatiquement tout au long de la journée, émettant des alertes si la saturation commence à chuter trop bas, ce qui indiquerait la présence d’un problème grave.

Il est vendu par la boutique officielle Huawei en Espagne pour les 229 euros mentionnés, un prix qui comprend la livraison gratuite dans n’importe quelle partie du pays. Il le vend exclusivement car pour le moment il n’est pas possible de l’acheter dans des magasins comme Amazon.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.