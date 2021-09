Double blessure avant le derby alors que Tottenham se rend au point Europa

in

Tottenham a riposté pour remporter un match nul 2-2 contre Rennes lors de son premier affrontement dans le groupe G de la Ligue Europa, mais a subi quelques blessures inquiétantes dans un affichage indifférent.

Un but contre son camp leur donnait l’avantage, mais ils avaient besoin de l’effort de Pierre-Emile Hojbjerg en profondeur en seconde période pour marquer un point. L’équipe de Nuno Espirito Santo cherchait à rebondir après avoir subi sa première défaite en Premier League de la saison contre Crystal Palace ce week-end. Le tacticien portugais a effectué sept changements après la défaite des Eagles.

Japhet Tanganga, Oliver Skipp, Harry Kane et Lucas Moura étaient les seuls joueurs à rester dans le onze de départ. Pierluigi Gollini a obtenu le feu vert dans le but, avec Joe Rodon et Bryan Gil a également donné un départ.

Son Heung-min et Eric Dier ne se sont pas rendus en France avec un œil sur le prochain affrontement à Chelsea. Le duo avait des doutes sur sa forme physique et se reposait en pensant au derby londonien de dimanche.

Ils étaient également privés des Argentins Giovani lo Celso et Cristian Romero ainsi que du Colombien Davinson Sanchez.

Les Spurs ont été animés dès le début, Tanguy Ndombele profitant de quelques touches, dont un tir bloqué. Et il a joué un rôle déterminant dans le but qui a donné l’avantage aux visiteurs à la 11e minute.

La talonnade de la star française depuis la ligne médiane a libéré Harry Kane qui a à son tour trouvé Lucas Moura. Le tir du Brésilien a été dévié par Loic Bade pour un but contre son camp pour donner l’avantage à l’équipe de Nuno 1-0.

Rennes réagit immédiatement, Adrien Truffert s’emparant du rebond du premier tir de Benjamin Bourigeaud. C’était un signe avant-coureur et les locaux ont dûment égalisé à la 23e minute grâce à Flavien Tait.

Le milieu de terrain a trouvé un peu d’espace au bord de la surface avant de boucler son tir devant Gollini. Le but a soulevé Rennes qui semblait le plus susceptible de marquer au fur et à mesure que la mi-temps progressait.

Les choses ont empiré pour l’équipe de Nuno lorsque Steven Bergwijn s’est blessé et a été remplacé par Pierre-Emile Hojbjerg à la 30e minute. Les hôtes semblaient sereins, Kane y jetant à peine un coup d’œil.

Mais le skipper anglais a réussi un tir à trois minutes de la pause. Cependant, sous un angle serré, Romain Salin a rassemblé avec aisance.

C’était loin des trucs vintage des Spurs et ils n’ont pas réussi à pousser après le premier but. L’équipe de Ligue 1 était une bonne valeur pour une part du butin après les 45 premières minutes.

Les Londoniens du nord sont restés inchangés en deuxième période, mais auraient cherché à améliorer leur jeu. Cependant, Moura a subi une blessure à la cheville après 48 minutes qui a nécessité un traitement et l’a laissé entravé.

Il a tenu quelques minutes avant d’être remplacé par Emerson Royal.

Tottenham répond bien

Ndombele a ensuite travaillé sa magie, jouant un une-deux soigné avec Kane seulement pour que Salin puisse bien anticiper et étouffer l’occasion. C’était le dernier acte de l’attaquant du match alors qu’il était remplacé par Dane Scarlett.

Ndombele était la seule étincelle lumineuse pour Tottenham et semblait occupé au fur et à mesure que le match avançait. Gil a gâché plusieurs bonnes occasions de centrer depuis la gauche alors que la frustration commençait à monter pour l’équipe adverse.

Poussé par l’entraîneur Bruno Genesio, Rennes s’est créé quelques occasions sans vraiment déranger Gollini.

Hojbjerg a ensuite tenté sa chance à distance mais son effort a été dirigé directement vers le gardien. Et les Spurs se sont retrouvés derrière à la 72e minute alors que Gaetan Laborde marquait le rebond après que le tir de Kamaldeen Sulemana ait été sauvé.

L’avance n’a duré que quatre minutes alors que les hommes de Nuno ont riposté avec style. Le centre de Matt Doherty a été accueilli par Hojbjerg, qui l’a poussé à la maison pour égaliser les affaires.

Les deux parties ont soufflé et soufflé à la recherche d’un vainqueur, mais il est resté 2-2; un résultat juste sur l’équilibre du jeu. Nuno devra désormais évaluer ses stars blessées avec les Bleus dans la capitale.