Double chiffre ! La coquette Kim Kardashian montre des SKIMS noirs

femme d’affaires et socialite mondain Kim Kardashian est apparue dans une publication où elle apparaît portant ses charmes dans certaines pièces de sa ligne de ÉCRÈMES En noir, la femme d’affaires est devant le miroir de son placard où on l’a vue plus d’une fois prendre des photos.

A plusieurs reprises, l’ex-femme de Kanye ouest père de ses quatre enfants North, Chicago, Psalm et Saint qui sont son adoration et pendant quelques semaines nous les avons vus en compagnie de son père à Oaxaca, au Mexique.

Les petits étaient avec leur papa au Mexique en même temps Kim Kardashian Il était en voyage en Europe, profitant de la beauté de cet ancien continent.

La femme d’affaires nous a donné d’excellentes photographies de ce voyage, profitant soit des beaux endroits, soit des délicieuses pâtes avec lesquelles elle a réussi à ravir son palais à plus d’une occasion.

Ayant des millions d’admirateurs, la femme d’affaires coquette qui possède ÉCRÈMES en plus de Beauté KKWEn plus des autres entreprises, il est plus que courant de voir que chacune de leurs publications compte au moins un million de cœurs rouges.

Ce chiffre dans ses publications est plus que normal, sûrement plus que l’un de ses fans qui a décidé d’honorer la célébrité coquette, comme ils l’ont fait avec de nombreuses autres personnalités célèbres, on croyait sûrement qu’avoir du contenu de la belle sœur plus grand que Khloe kardashian leur nombre augmenterait immédiatement.

Celui-ci en particulier en compte un peu plus de 2 000, sur les photos, Kim Kardashian apparaît portant ces deux minuscules pièces de sa ligne SKIMS, les deux sont un ensemble deux pièces noir qui a l’air un peu serré et laisse ses charmes un peu visibles de ses fans. .

Kim Kardashian a partagé des photos de différentes séances dans cette pièce, qui ferait sans aucun doute partie de sa maison, où elle se sent définitivement le plus à l’aise.

Derrière l’image, on peut voir d’autres vêtements qui, bien qu’ils ne soient pas très bien distingués, font sûrement aussi partie de sa collection, il faisait probablement des tests avec ses vêtements, c’est sûrement sa couleur préférée.

Bien qu’on l’ait vue à plusieurs reprises porter des vêtements de ses SKIMS, mais ce n’est pas la seule couleur qu’elle a dans sa gamme, Kim a plusieurs teintes afin qu’elles puissent s’adapter aux différentes carnations de ses clientes.

Partout où une publication est faite dans laquelle cette célébrité coquette apparaît, elle aura toujours de nombreux commentaires où ils écrivent ses nombreuses déclarations d’amour et surtout d’admiration pour sa beauté et ses courbes.

Depuis quelques jours, la femme d’affaires partage des vidéos où elle fait la promotion du nouveau film Paw Patrol, elle aura une participation avec un personnage nommé Delores, elle deviendra un caniche.

Ce n’est pas la première fois que la sœur aînée de Kendall Jenner Il participe à un film, il a également eu l’occasion d’apparaître dans certains programmes télévisés et même dans des séries, cela pourrait sûrement être l’un des plus importants car à plus d’une occasion il a partagé du contenu lié au nouveau film de ce programme pour enfants .

Bien qu’au début de son succès et de sa popularité, la célèbre mondaine des États-Unis ait eu un début plein de controverses, qui au fil des ans ont commencé à diminuer un peu, elle sera évidemment toujours entourée de ce type de controverse, bien qu’elles aient diminué. beaucoup au fur et à mesure qu’il a grandi et surtout maintenant qu’il a une famille et ses enfants.