Double dose de débat: les opinions varient sur le moment des vaccins COVID alors que la quatrième vague potentielle se profile

Avec les vaccins COVID-19 toujours en quantité limitée et le nombre de cas menaçant de resurgir, il y a un débat sur les avantages de donner à plus de gens leur premier vaccin et d’attendre plus longtemps pour administrer la deuxième dose, ou s’il faut maintenir le cap et donner la priorité à l’obtention les deux doses du vaccin Pfizer et Moderna dans les bras le plus rapidement possible.

Les experts en santé de la région de Seattle ont des points de vue divergents.

Le Dr Larry Corey, virologue et spécialiste des vaccins, s’est prononcé en faveur de la stratégie en deux temps dans un éditorial récent sur le rapport Timmerman. Corey, l’ancien président du Fred Hutchinson Cancer Research Center, a fait valoir que l’administration d’une dose unique risquait de créer un environnement propice à de nouvelles mutations plus dangereuses du virus COVID.

Corey écrit: «… le virus, lorsqu’il pénètre à l’intérieur d’un hôte avec une immunité partielle seulement, a une plus grande opportunité de s’attarder à l’intérieur du corps et de continuer à se répliquer jusqu’à ce qu’il développe certains avantages évolutifs….[It] Il est logique de confronter le virus à nos défenses immunitaires les plus redoutables. Nous le forçons à affronter les personnes qui ont été complètement immunisées avec le schéma de vaccination à deux doses. »

La question de savoir s’il faut retarder une deuxième dose ne s’applique pas au vaccin Johnson & Johnson nouvellement approuvé, qui fait le travail d’un seul coup.

Des expériences en laboratoire ont montré que la variante dite du Royaume-Uni et la variante sud-africaine du COVID nécessitent une réponse immunitaire plus robuste pour lutter contre le virus. À Washington, 146 cas de la variante britannique, ou B.1.1.7, ont été trouvés, ainsi que huit cas de la variante sud-africaine, B.1.351, et deux cas de la variante Brésil, P.1.

Michele Roberts, secrétaire adjointe par intérim du département de la Santé de l’État de Washington, a exhorté jeudi les résidents à obtenir leur rappel pour les deux vaccins à ARNm selon le calendrier initial. Pour Pfizer, c’est trois semaines après la première injection, ou quatre semaines après la première injection du vaccin Moderna. À Washington, neuf personnes sur dix reçoivent la deuxième dose dans les délais prévus.

Plus tôt ce mois-ci, le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis, a également défendu l’approche à deux doses.

Le cas d’un deuxième coup retardé

Ruanne Barnabas, épidémiologiste au Département de la santé mondiale de l’Université de Washington, a un point de vue différent.

«Tout le monde devrait recevoir une dose le plus rapidement possible et car nous en avons suffisamment. Nous pouvons rattraper la deuxième dose », a déclaré Barnabas, qui a publié un article d’opinion plus tôt cette année dans les Annals of Internal Medicine.

Des études montrent qu’une dose unique avait une efficacité de plus de 50% pour les deux vaccins à ARNm, et peut-être plus, a déclaré Barnabas. Et on ne sait pas à quel point une réponse immunitaire est nécessaire pour arrêter l’infection. Le calendrier rapide du rappel était en partie motivé par le besoin urgent d’obtenir un vaccin approuvé pour utilisation, a déclaré le professeur agrégé de l’UW, par rapport à la nécessité médicale. D’autres vaccins, bien qu’ils ne soient pas basés sur la technologie de l’ARNm, ont généralement un délai de six mois avant une deuxième injection de rappel.

Dr Jeff Duchin, qui dirige la santé publique – Seattle et comté de King, a répondu à un tweet concernant l’éditorial de Corey, offrant «une autre perspective». Bien que Duchin n’ait pas explicitement pris parti, il a cité deux études examinant les effets de l’administration d’une dose et du retard du rappel. Un article a suggéré que davantage de vies pourraient être sauvées en favorisant le déploiement des doses initiales. L’autre a rapporté qu’une vaccination partielle utilisant le vaccin Pfizer était efficace à 63% pour prévenir les infections dans un établissement de soins infirmiers.

Une étude distincte d’Israël non référencée par Duchin a révélé que le vaccin Pfizer réduisait les infections au COVID de 85% environ deux semaines après l’administration du premier vaccin.

La double dose des vaccins à ARNm est efficace à environ 95%. Le vaccin Johnson & Johnson protège à 66% contre les infections modérées à sévères. Les experts notent que les premiers vaccins ont été testés à une époque où le nombre de cas était plus faible et les variantes moins répandues, de sorte que le vaccin Johnson & Johnson pourrait en fait se comparer plus favorablement aux vaccins Moderna et Pfizer que les données ne le suggèrent.

Pour obtenir l’approbation d’urgence fédérale pour une utilisation, les vaccins COVID ne devaient être efficaces qu’à 50%.

Contrairement aux États-Unis, le Royaume-Uni a donné la priorité à une couverture plus étendue grâce à l’approche de la deuxième injection différée, et maintenant plus de la moitié de la population adulte a reçu au moins une dose.

Le nombre moyen de nouveaux cas en Angleterre est de 8 pour 100 000. En comparaison, ce taux est de 9 pour 100 000 dans l’État de Washington, selon le New York Times.

L’appel pour un changement de l’approche américaine inclut le sénateur Chris Van Hollen (D-Md.) Et le sénateur Martin Heinrich (DN.M.). «Des données réelles récemment publiées suggèrent qu’une dose unique offre une protection efficace contre les maladies graves, l’hospitalisation et la mortalité», ont écrit les sénateurs dans une lettre à l’administration Biden le 1er mars.

Voici quelques-uns des arguments des deux côtés, basés sur des recherches et des commentaires d’experts:

Deux coups: un coup, puis un rappel 3 à 4 semaines plus tard

C’est la stratégie soutenue par la recherche la plus robuste pour les vaccins Pfizer et Moderna.

Le régime à deux doses est un pari plus sûr pour prévenir les infections contre les variantes, étant donné la capacité accrue de certains à défier les vaccinations.

On craint que si la deuxième dose est retardée trop longtemps, les gens perdent leur résistance au virus et / ou une deuxième dose ne donnera pas le coup de pouce nécessaire, nécessitant une troisième dose.

Des millions de doses de vaccins sont à l’horizon, a déclaré Fauci, y compris le vaccin Johnson & Johnson.

Changer la stratégie de distribution des rappels menace de saper la confiance dans les vaccins.

Un coup, puis un délai de la seconde jusqu’à 12 semaines

La recherche, bien que limitée, montre un niveau significatif de protection contre le COVID d’une dose unique de vaccins Pfizer et Moderna.

Chez les personnes en bonne santé, une dose unique pourrait réduire la propagation de la maladie, y compris ses variantes.

Il y a une pression dans tout le pays pour obtenir la réouverture des écoles et des entreprises, et les travailleurs essentiels ont soif de protection. Barnabas soutient qu’offrir une dose à plus de personnes est une solution plus équitable alors que le vaccin est limité.

Malgré les promesses de millions de vaccins, les fabricants ont parfois manqué à leurs engagements.

Promesse de plus de doses de vaccin

Dans l’État de Washington, 21% des personnes ont reçu au moins une dose et 12% sont entièrement vaccinées. Plus de 2,5 millions de doses ont été administrées au total, avec environ 44 000 injections par jour.

Dans le même temps, la baisse des infections qui a suivi la flambée des vacances d’hiver s’est stabilisée dans de nombreux endroits. Les experts s’inquiètent du risque d’une quatrième vague de maladie. Les restrictions de Washington sur les rassemblements et les opérations commerciales se relâchent lundi, et bientôt de plus en plus d’enfants reviennent à l’enseignement en personne.

Le gouverneur Jay Inslee a annoncé jeudi que 2 millions de personnes supplémentaires seraient éligibles pour recevoir le vaccin d’ici la fin du mois. Cela comprend les personnes de 60 ans et plus; ceux qui ont des problèmes de santé qui les exposent à un risque accru de COVID; femmes enceintes; les personnes vivant en groupe comme les prisons, les foyers pour personnes handicapées, les sans-abri; et les travailleurs des restaurants, de la fabrication, du transport en commun, de l’agriculture, de la construction et d’autres contextes.

Cela portera le nombre total de résidents de Washington éligibles au vaccin à 5 millions. L’État compte environ 6 millions de résidents adultes et 1,6 million d’enfants.

«Pour l’avenir, nous entendons de bonnes nouvelles du gouvernement fédéral concernant l’approvisionnement en vaccins», a déclaré Roberts du ministère de la Santé.

Cette semaine, l’État a reçu sa première livraison du vaccin Johnson & Johnson, avec 8 400 doses. Les responsables de Washington s’attendent à recevoir un total d’environ 345 000 doses des différents vaccins chaque semaine jusqu’au début du mois d’avril, ce qui représente encore 110 000 de moins que ce que les fournisseurs demandent, a déclaré Roberts. En avril, l’attribution pourrait aller jusqu’à environ 600 000 doses par semaine.

L’infrastructure nécessaire pour livrer les tirs se développe à Washington. La ville de Seattle a Lumen Field, qui abrite les Seahawks de Seattle, prête à livrer jusqu’à 22 000 doses par jour.