Double-double de Ricky Rubio dans la nouvelle défaite de Cleveland

23/10/2021 à 6h55 CEST

. / Cleveland

Miles Bridges a obtenu 30 points en tant que directeur de l’attaque du Charlotte Hornets, qui a battu les Cleveland Cavaliers 112-123 sur la route, qu’ils ont perdu lors de leur match d’ouverture dans leur domaine. La victoire permet à Charlotte de rester invaincue avec un bilan de 2-0 en début de saison, tandis que Cleveland sans connaître la victoire et d’ajouter un bilan de 0-2. Les Hornets n’ont mené qu’à l’entame des 12 dernières minutes de jeu, avant de battre les Cavaliers 19-2 dans le premier temps à 3:27, lorsque Cleveland a retourné le ballon sept fois.

La remplaçante Kelly Oubre avait 25 points, Gordon Hayward 18 points et Mason Plumlee 24 rebonds pour l’équipe de Charlotte.

Cleveland, qui a perdu son premier match à domicile, avait Collin Sexton comme meilleur buteur, qui a marqué 33 points. Les Cavs ont joué sans le meneur de jeu partant Darius Garland, qui s’est foulé la cheville lors du premier match à Memphis. Le joueur espagnol Ricky Rubio a pris sa place et a terminé avec 15 points et 10 passes décisives.. Rubio a joué 28 minutes, au cours desquelles il a réussi 5 des 12 tirs sur le terrain, dont 3 des 6 triples, 2 des 2 de la ligne du personnel, et a pris deux rebonds. Bien qu’il s’agisse peut-être de son premier départ pour Cleveland, Rubio a commencé 594 matchs précédents au cours de ses 10 ans de carrière dans la NBA.

Lauri Markkanen et Evan Mobley ont chacun marqué 13 points pour Cleveland.