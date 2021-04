Double duel européen aux Palaos contre Elverum … avec public!

01/04/2021 à 06:34 CEST

Le 20 février 2020, le FC Barcelone a terminé une excellente phase de groupes au Palau avec une victoire contre le Pick Szeged de Juan Carlos Pastor par 30-28 qui a réaffirmé la première place du Barça avec 26 points pour le Paris Saint-Germain 22.

Puis vint la conquête de la septième King’s Cup consécutive (il y en a déjà huit), la proclamation du premier état d’alarme par le président espagnol Pedro Sánchez, l’annulation des éliminatoires de la Ligue des champions (direct Final Four) et le début de la saison à huis clos.

Enfin, 398 jours plus tard et après le retour du public aux Palaos vendredi dernier dans un duel de roller hockey contre Lleida Llista Blava (6-3), Le handball du Barça se donnera un double « plaisir » de jouer devant ses fans.

Deux matchs

Ce sera dans le double engagement des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Elverum, un club qui a convenu avec le FC Barcelone de disputer les deux matches au Palau en raison des fortes restrictions dues à Covid qui prévalent actuellement sur les terres norvégiennes.

Ainsi, ceux de Xavi Pascual seront visiteurs ce vendredi à 18h45 et locaux le lundi au retour à la même heure avec le jeune Àlex Pascual comme seul ailier gauche après la grave blessure d’Aitor Ariño (six mois KO) et en attendant le retour de Casper Mortensen.

Barça, qui a remporté les 14 matchs de la saison régulière, vous verrez les faces avec un Elverum qui a fermé l’autre groupe avec cinq points (deux victoires et un nul) et qu’il a conquis les deux dernières ligues norvégiennes.

Àlex Pascual, l’an dernier devant l’Elverum

| JAVI FERRÁNDIZ

Parmi ses joueurs se démarque la présence du vétéran ailier droit français Luc Abalo (36 ans), de l’arrière droit hongrois Dominik Mathe, Norvégien extrême gauche Alexander Blonz (attention, il pourrait être l’un des joueurs que le Barça recherche pour la saison prochaine), du jeune arrière droit norvégien Simen Holand Pettersen et du pivot norvégien Thomas Solstad.

L’équipe, excitée

Le retour des fans de handball au Palau c’est l’une des grandes attractions d’un huitième de finale intense dans lequel le Barça commence comme un grand favori et les joueurs ont souligné l’illusion que cela fait d’eux.

« » Nous l’apprécions très positivement. Nous aspirions tous à avoir le sentiment de jouer avec nos gens et d’avoir ce soutien autour de nous sur le terrain. Nous l’attendons avec impatience et que les fans peuvent nous profiter « , a-t-il admis le grand capitaine Raúl Entrerríos.

Le Norvégien Alexander Blonz … l’avenir du Barça?

| .

« Cela signifie que les choses vont un peu mieux et nous sommes très excités. À un moment aussi important que les huitièmes de finale de la Ligue des champions, que les fans viennent nous rend très heureux », a expliqué le Brésilien Thiagus Petrus, une excellente référence défensive pour l’équipe.

Finalement, le portugais Luís Frade Il a souligné que vendredi « sera mes débuts aux Palaos avec un public. Nous sommes très anxieux et moi en particulier, mais nous attendons tous avec impatience ce moment. «