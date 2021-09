Double et précieux test MotoGP à Misano

20/09/2021

Le à 12h20 CEST

La grille MotoGP a du travail supplémentaire à Misano et les deux prochains jours, mardi et mercredi, elle s’attaquera à un double test pour tenter d’affronter la dernière ligne droite de la saison dans les meilleures conditions et chercher des solutions déjà en vue du 2022. aussi longtemps que la météo le permet de rouler sans encombre tout au long des deux jours.

Beaucoup de travail chez Honda

Marc Marquez (Repsol Honda Team) et son partenaire, Pol Espargaroainsi que les pilotes satellites Alex Marquez (LCR Honda Castrol) et Takaaki nakagami (LCR Honda Idemitsu), et le pilote d’essai Stefan Bradlse concentrera surtout sur le châssis et le moteur et devrait bénéficier des nouvelles pièces, a annoncé jeudi l’octuple champion du monde. Honda est la marque qui a le plus de problèmes cette année et à cela s’ajoutent les limitations physiques de Marc Márquez, qui continue de progresser après son grave accident à Jerez 2020 mais qui à son retour sur les circuits a trouvé une moto plus compliquée et qu’il est difficile pour vos partenaires de marque de dominer.

Aleix et Maverick, à fond

Aussi sous attendons de nouveaux éléments d’Aprilia, tant au niveau du châssis qu’au niveau aérodynamique. Aleix Espargaró Il espère profiter de cette circonstance pour améliorer sa stabilité de freinage après avoir connu des difficultés lors du dernier GP, alors que son nouveau coéquipier Maverick Viñales vous voudrez continuer votre processus d’adaptation au RS-GP. Le testé Lorenzo Savadori, qui a quitté son poste de Viñañes d’Aragon, sera également présent pour les accompagner lors de deux journées “très intenses”, à l’image d’une aventure Alexis.

Suzuki obtient les batteries

De Suzuki, Alex Rins a révélé qu’ils recevraient quelques évolutions en termes de châssis, le “moteur 2022 possible”, l’électronique… et la modification du populaire “holeshot” arrière, avec lequel Joan Mir il n’a pas été entièrement satisfait. Le champion du monde en titre a indiqué qu’il visait à tirer le meilleur parti de son forfait dans la dernière ligne droite de la saison. “Nous avons besoin de quelque chose de plus”, a affirmé l’Espagnol.

Morbidelli veut accélérer

Yamaha devrait fournir Fabio Quartararo , actuel leader du championnat, et son nouveau partenaire, Franco Morbidelli, ses nouvelles motos, bien que la priorité de l’Italien soit “de continuer à améliorer les sensations” au dos de la M1 2021, qu’il vient de découvrir après avoir repris le chemin après 5 courses absentes. Dans tous les cas, il n’est pas clair non plus si votre genou sera capable de supporter les deux jours de travail supplémentaires. Andrea Dovizioso (Petronas Yamaha SRT) tIl tentera de se familiariser avec son nouveau matériel et de « mieux comprendre la moto » sans obséder à tester de nouveaux éléments.

KTM réaction forcée

KTM, qui a eu des problèmes ce week-end, aura aussi du travail devant et Brad Binder va essayer d’améliorer son virage être “beaucoup plus fort”. Comme prévu, Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) et son coéquipier, Raúl Fernández, héritera mercredi de la RC16 du duo Tech3 KTM Factory Racing formé par Danilo Petrucci et Iker Lecuona, d’ouvrir la bouche pour le prochain cours, dans lequel ils achèveront leur Je saute à la classe reine. La légende du MotoGP Dani Pedrosa sera chargé de les accompagner en tant que pilote d’essai.

Présent et futur pour Ducati

De son côté, Ducati devrait répartir son programme d’essais entre Jack Miller et son partenaire, Francesco Bagnaia, tout nouveau vainqueur des deux dernières courses à MotorLand et Misano. Les deux auront “quelques pièces” à essayer, à la fois pour cette année et la prochaine. Johann Zarco (Pramac Racing) ne roulera qu’un jour, car le pilote français sera ensuite opéré mercredi d’un syndrome des loges. qui l’a conditionné dans les dernières courses.