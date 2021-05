Double Grand Chelem dans la victoire des Braves 20-1

22/05/2021 à 07h25 CEST

Le ranger vénézuélien Ronald Acuña Jr. a frappé un grand chelem dans la deuxième manche, son compatriote frappeur de pincement Ehire Adrianza a ajouté un autre grand chelem dans le huitième et les Braves d’Atlanta ont frappé sept circuits pour battre les Pirates de Pittsburgh 20-1. Les Braves sont devenus le première équipe de l’histoire Frappe de la Ligue majeure de baseball sept circuits ou plus dans un match qui comprenait deux tournois du Grand Chelem. Acuña Jr. (14) a envoyé le ballon dans la rue au-dessus du champ droit avec un full house. Le Vénézuélien a fait sauter le ballon à 355 pieds dans les lancers du partant Tyler Anderson et a poussé les courses de l’arrêt-court Dansby Swanson, du receveur Kevan Smith et du ranger cubain Guillermo Heredia dans le registre. Avec son coup de circuit, Acuña Jr. reste en tête des ligues majeures dans la section des circuits, à égalité avec les Angels japonais de Los Angeles, Shohei Ohtani. Pour Acuña Jr., il s’agit de son deuxième Grand Chelem en carrière, après avoir frappé son premier contre Alex McRae des Pirates de Pittsburgh le 10 juin 2019.

Son compatriote Adrianza (3) a également frappé un grand chelem dès la huitième manche en surmontant des tirs de plus près Wilmer Difo. Adrianza a attrapé Difo et a fait rebondir le ballon à 399 pieds sur le terrain droit. Avec son home run, Adrianza a également amené Swanson, Smith et Heredia sur le ring.

Le joueur de troisième but Austin Riley (7) a frappé deux circuits, tandis que le garde forestier dominicain Marcell Ozuna (7), le joueur de deuxième but Ozzie Albies (7) et Swanson (7) ont également fait rebondir le ballon sur le terrain.

Sur le monticule, la victoire a été attribuée au partant Ian Anderson (4-1) en six manches. Pour les Pirates, la défaite a été portée par Anderson (3-4), qui en cinq épisodes a eu une pénalité de 10 coups sûrs, trois circuits et neuf points.

Torres fait avancer la carrière des Yankees

L’arrêt-court vénézuélien Gleyber Torres a frappé un circuit et à la neuvième manche, il a conduit dans la course gagnante de Los Les Yankees de New York 2-1 face aux White Sox de Chicago. Torres (2) a dribblé le ballon du terrain à la septième place contre les terrains de secours Michael Kopech, en solo, alors qu’il y en avait un dans la manche. Dans la neuvième manche, il a fait un simple au champ gauche, ce qui a conduit à la course gagnante par le ranger Aaron Judge.

La victoire a été remportée par le rappeur cubain Aroldis Chapman (3-0) dans un épisode. Pour les White Sox, le perdant était plus proche d’Evan Marshal (0-2) dans un épisode.

Strasbourg et Soto se combinent pour remporter la victoire des Nationaux

Le starter Stephen Strasburg a travaillé 5 1/3 manches pour les Nationals de Washington, qui ont battu les Oriols de Baltimore 4-2. Strasbourg (1-1) n’a accordé qu’un seul coup sûr, en a marché quatre et a retiré quatre frappeurs par retrait au bâton en route vers sa première victoire de la saison.

Dans la sixième manche, le garde forestier dominicain Juan Soto a fait un simple au champ gauche et a conduit dans la course pour prendre la tête des championnats nationaux.

Pour les Oriols, l’arrêt-court vénézuélien Freddy Galvis (6) a fait sauter le témoin en neuvième manche, menant un coureur devant pour les deux seuls neuvièmes points de Baltimore.

La défaite a été portée par le partant portoricain Jorge López (1-5) dans un travail en cinq tours.

Hendricks jette solide et bat les cardinaux

Le démarreur Kyle Hendricks a travaillé 6 2/3 manches et a mené du monticule à la victoire de les Cubs de Chicago, qui ont battu les Cardinals de Saint-Louis 12-3. Hendricks (4-4) a accordé sept coups sûrs et trois points, en a fait un et a abandonné quatre par retrait sur retrait en route vers sa quatrième victoire jusqu’à présent cette saison.

Le Ranger Joc Pederson (2) a sorti le ballon du terrain dès la première manche, sans coureurs sur le chemin.

Pour les Cardinals, la défaite a été portée par le soulagement Ryan Helsley (3-2) dans un épisode.

McMahon punit les Diamondbacks avec deux circuits

Le joueur de deuxième but Ryan McMahon a frappé une paire de circuits et le ranger dominicain Raimel Tapia en a ajouté un et Les Rocheuses du Colorado ont battu les Diamondbacks de l’Arizona 7-1. McMahon (11 ans) a fait sauter la baguette dans le premier épisode, menant un coureur sur la route. L’intermédiaire a répété la dose de punition avec un autre circuit en cinquième manche, seul. Tapia (5) a également fait sauter le mur dans la deuxième manche avec un homme à la base sur les terrains du partant Seth Frankoff.

La victoire a été attribuée au partant vénézuélien Germán Márquez (3-4) en sept manches en accordant quatre coups sûrs, en marchant trois et en abandonnant huit par retrait au bâton. Par les Diamondbacks, la défaite a été accusée par Frankoff (0-1) en quatre manches.

Johneshwy arrive avec un triple de la victoire des Mets

Le ranger portoricain Johneshwy a triplé à la douzième manche et a conduit en deux points, y compris la victoire pour le New York Mets, qui a battu les Marlins de Miami 6-5. En début de douzième manche, Johneshwy a triplé en profondeur dans le champ droit et a réussi deux touchés, dont celui qui a scellé la victoire des Mets.

Sur le monticule la victoire a été créditée par le soulagement Drew Smith (1-0) dans un épisode. Pour les Marlins, la défaite a été portée par le plus proche Adam Cimber (0-1) en deux manches.

Devers frappe à la maison contre Phillies

Le partant vénézuélien Martín Pérez a travaillé six manches et avec le soutien de deux circuits a mené le Les Red Sox de Boston remportent une victoire de 11-3 contre les Phillies de Philadelphie. Perez (2-2) a accordé cinq coups sûrs, un circuit et trois points, en a fait un et a retiré sept frappeurs par retrait au bâton. Sur le chemin de la victoire, le lanceur vénézuélien a affronté 24 frappeurs avec 79 lancers, dont 52 se sont rendus dans la zone de frappe et ont chuté son ERA à 3,55.

À la batterie, le joueur de troisième but dominicain Rafael Devers (12) a sorti le ballon du terrain à la septième manche, menant un coureur devant. Devers a devancé le relais de relève Connor Brogdon et a frappé son 12e coup de circuit, ce qui le maintient dans la deuxième place du circuit de la ligue majeure, à égalité avec cinq autres paresseux. Le dominicain n’est qu’à une course à domicile pour rivaliser avec les leaders de Ronald Acuña des Braves d’Atlanta et du Japonais Shohei Ohtani des Angels de Los Angeles.

Son compatriote de premier but Danny Santana (1) a également frappé un retour complet, seul.

Pour le neuvième de Philadelphie, le joueur de deuxième but dominicain Jean Segura (3) a fait rebondir le ballon hors du terrain dans la troisième manche, avec un coureur à la base.

La défaite des Phillies est tombée sur le partant Aaron Nola (3-4) en cinq manches.

Triple circuit de Winker contre les Brewers

Le Ranger Jesse Winker a frappé trois circuits et Les Reds de Cincinnati ont battu les Milwaukee Brewers 9-4. Winker (11) a joué avec un club explosif et a frappé les Brewers avec trois circuits. Le voltigeur a frappé des quatre coins dans le troisième épisode, en solo. Dans la cinquième manche, il a de nouveau fait rebondir le ballon hors du terrain, également sans coureurs devant. Puis il a terminé en beauté en frappant un autre coup de circuit au huitième, sans coéquipiers sur la base.

Le voltigeur Tyler Naquin (10) a ajouté un circuit dans la première manche avec deux demis de course sur le chemin.

La victoire a été inscrite par le partant Jeff Hoffman (3-3) en cinq manches. Les Brewers ont perdu le partant Adrian Houser (3-5) en quatre manches.

Kepler et Kirilloff conduisent quatre pour les Twins

Le frappeur désigné Max Kepler et le joueur de premier but recrue Alex Kirilloff ont effectué deux points chacun dans la quatrième manche de neuf points et les Twins du Minnesota ont balayé les Indians de Cleveland 10-0. Après avoir volé du Minnesota à la Californie et joué un double jeu jeudi, les Twins sont arrivés à Cleveland à 4h30 du matin vendredi. Mais ils n’ont montré aucun signe de fatigue et ont été crédités du premier match de la série.

Sur le monticule, le partant Randy Dobnak (1-3) a remporté la victoire en six manches. Pour les Indiens, le partant Triston McKenzie (1-3) n’a résisté que 3 1/3 manches et a pris la défaite.

Cabrera Grand Slam pour les Tigres

Le joueur de premier but vénézuélien Miguel Cabrera a porté le bâton au grand chelem sur téléavertisseur et a ajouté un circuit en solo pour les Tigers de Detroit, qui ont battu les Royals de Kansas City 7-5. Cabrera (4) a sorti le ballon du terrain à la septième manche avec un full contre les terrains de secours Greg Holland. Avant que Holland n’obtienne le troisième de la manche, Cabrera a sauté le bâton et a envoyé le ballon voler à 405 pieds entre les champs gauche et central. Avec son coup, le vénézuélien a conduit le receveur Jake Rogers, le ranger Robbie Grossman et le joueur de deuxième but Jonathan Schoop au comptable. Dans la deuxième manche, il a frappé son premier coup sûr aux quatre coins de la nuit, en solo, hors terrains du partant Mike Minor. Pour Cabreras, il s’agit de son 491e circuit de sa carrière dans les ligues majeures. Cabrera, gêné par un biceps gauche tendu plus tôt cette saison, a augmenté sa moyenne de .198 à .204 à son 42e match avec plusieurs circuits. Il a également atteint 2887 coups sûrs et est classé 41e de tous les temps dans cette section dans les ligues majeures.

Sur le monticule, la victoire a été créditée par le partant dominicain José Ureña (2-4) en six manches en accordant 10 coups sûrs, un circuit et cinq points. Pour les Royals, la défaite a été portée par le soulagement Tyler Zuber (0-1) en deux tiers d’épisode.

Mejía frappe un Grand Chelem et scelle la victoire des Rays

Le receveur dominicain Francisco Mejía a frappé un grand chelem à la douzième manche et les Rays de Tampa Bay ont remporté leur huitième match consécutif en battant les Blue Jays de Toronto 9-7, pour qui le frappeur désigné dominicain Vladimir Guerrero Jr. a frappé deux circuits. Mejia (2) a frappé un tour complet en haut de la douzième manche comme une pénalité pour les lancers plus proches de Jeremy Beasley. Le dominicain a servi le ballon avec un full en se connectant à partir des quatre coins du champ droit, envoyant le ballon voler à 410 pieds. Avec son coup au ballon, Mejia a conduit le coureur de pincement Brett Phillips, le joueur de deuxième but Brandon Lowe et l’arrêt-court Joey Wendle au buzzer.

Lowe (9) a frappé les Blue Jays avec deux circuits dans les troisième et cinquième manches.

Sur le monticule, la victoire a été créditée par le rappeur dominicain Diego Castillo (1-2) en une et une troisième manche.

Pour les Blue Jays, Guerrero Jr. (13 ans) a sorti le ballon du terrain à deux reprises. Guerrero a commencé le penalty contre les Rays dans la troisième manche, sans coéquipiers devant, répondant aux lancers du partant Tyler Glasnow. Le dominicain est revenu pour punir avec un autre coup sûr aux quatre coins de la douzième manche en surmontant les lancers de Castillo, menant un coéquipier à la base. Avec ses circuits, Guerrero Jr., monte à la sous-direction des ligues majeures dans la section des home run.

La défaite a été portée par Beasley (0-1) dans un épisode.