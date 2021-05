Double Grand Chelem lors de la victoire des Giants sur les Rocheuses

05/05/2021 à 06:51 CEST

.

Première base Brandon Belt a frappé un grand chelem et les Les Giants de San Francisco ont battu les Rocheuses du Colorado 12-4 dans le premier match d’une double journée. Dans le premier épisode, Belt (5) a envoyé le ballon dans la rue avec un full house, lorsque deux retraits ont été enregistrés dans la manche, sur les terrains du relief vénézuélien Jhoulys Chacín.

Le receveur Buster Posey (7) et l’arrêt-court Brandon Crawford (5) ont frappé des circuits.

La victoire s’est rapprochée de Matt Wisler (1-2) en une manche et deux tiers.

Pour les Rocheuses, le Ranger dominicain Raimel tapia (4) a frappé son quatrième circuit jusqu’à présent cette saison en frappant un autre Grand Chelem. Tapia a affronté le partant Aaron Sanchez et a fait rebondir le ballon sur lui avec un ballon de 422 pieds au-dessus du champ droit. Con su toletazo, Tapia, que conectó una vez en cuatro viajes a la caja de bateo, y que dejó en .317 su promedio con el bate, mandó a la registradora las carreras del guardabosques Garrett Hampson, el receptor Dom Núñez y el antesalista Josh Sources.

La défaite a été portée par le partant vénézuélien Germán Márquez (1-3) dans les deux tiers de l’épisode.

Hendricks bat Kershaw

Le démarreur Clayton Kershaw n’a duré qu’une seule manche dans le plus court début de sa carrière tout en Kyle Hendricks a lancé le jeu complet pour les Les Cubs de Chicago, qui ont dépassé les Dodgers de Los Angeles 7-1 mardi dans le premier jeu un double titre. Exactement 11 ans après avoir lancé 1 1/3 de manche contre les Brewers de Milwaukee dans ce qui était son départ le plus court, Kershaw (4-3) a duré moins longtemps dans celui-ci. Le triple vainqueur du National League Cy Young Award a concédé quatre points et quatre coups sûrs, dont un simple RBI d’Anthony Rizzo et un doublé de trois points par David Bote. Il a affronté neuf frappeurs dans une manche de 39 lancers alors que son ERA passait de 2,09 à 2,95. Les Dodgers ont perdu pour la septième fois en neuf matchs.

En revanche, Hendricks (2-3) a lancé un match complet de sept rounds, a accordé sept coups sûrs, un circuit et un point sur le chemin de la victoire.

Le Ranger Jake Marisnick (3) a frappé le fairway dans le sixième épisode solo.

Dans le deuxième match de la série, le joueur de troisième but David Bote a réussi un simple RBI gagnant et les Cubs ont battu les Dodgers 4-3. Les Cubs ont «balayé» le double après avoir battu les Dodgers 7-1 lors du premier match de l’après-midi. Dans la neuvième manche, Bote a fait un simple au champ droit et a conduit dans la course pour la tête finale.

Le frappeur portoricain Javier Báez (8) a envoyé le ballon dans la rue à la huitième manche, avec un coureur devant et a égalisé le score 3-3. Le home run de Baez a parcouru 391 pieds au-dessus de la clôture du champ gauche, hors des terrains de secours Mitch White.

La victoire a été attribuée au plus proche Justin Steele (1-0) dans un épisode. Pour les Dodgers, le perdant était plus proche de Garrett Cleavinger (0-2) dans un tiers de la manche.

Brinson et Anderson punissent les Diamondbacks

Le Ranger Lewis Brinson et le joueur de troisième but Brian Anderson ont frappé deux circuits de trois points chacun pour les Marlins de Miami, qui ont battu les Diamondbacks de l’Arizona 9-3. Brinso (1) a sorti le ballon du terrain à la huitième manche menant deux coureurs devant, tandis qu’Anderson (2) l’a frappé en première manche, également alors qu’il avait deux coéquipiers en circulation.

La victoire a été créditée par le soulagement Richard Bleier (2-0) dans le travail d’un épisode. Le neuvième de l’Arizona a perdu contre le releveur Kevin Ginkel (0-1) en seulement un tiers d’un épisode.

Ynoa réalise un Grand Chelem

Le démarreur dominicain Huascar Ynoa a frappé un grand chelem et sur le monticule, il a lancé sept manches dans une performance dominante dans les deux sens, menant à les Braves d’Atlanta battent les Nationals de Washington 6-1. Ynoa a trouvé une balle rapide de relais Tanner Rainey de 427 pieds au centre du terrain dans la sixième manche, étendant son bras gauche dans la suite comme un cogneur poli. C’était le premier Grand Chelem par un lanceur de la ligue majeure depuis qu’Anthony DeSclafani des Reds de Cincinnati en a frappé un le 23 juin 2018. Ynoa a frappé le circuit lors de son dernier départ et était 4 sur 5 au marbre dans ses deux. départs. Le Dominicain, qui frappe .385 (5 sur 13) cette saison, a chassé le ballon du terrain avec un ballon de 427 pieds au-dessus du terrain central. Ynoa a envoyé la sonnerie à l’arrêt-court Dansby Swanson, au receveur vénézuélien William Contreras et au garde forestier dominicain Cristian Pache. Sur le monticule, Ynoa (3-1), qui est arrivé avec la plus basse ERA parmi les partants d’Atlanta, a permis une sale course au septième et quatre coups sûrs au total, ayant peu de problèmes contre l’alignement de Washington.

Le ranger vénézuélien Ronald Acuña Jr. (10) a également retiré le ballon du terrain et s’est imposé comme le seul leader des ligues majeures dans la section des home run. À la fin du match, Acuña a été suivie de près par quatre finalistes du home run, avec neuf chacun. Cette fois, le Vénézuélien a frappé un coup sûr aux quatre coins de la cinquième manche, sans coureur devant, contre les lancers du partant Joe Ross. Acuña Jr. a brisé une égalité sans but en cinquième manche.

Pour les Nationaux, la défaite a été portée par Ross (2-2) en 5 1/3 manches.

Giancarlo Stanton frappe un coup de circuit dans la victoire des Yankees

Le frappeur désigné Giancarlo Stanton a frappé mardi un coup sûr aux quatre coins pour deux points qui ont catapulté le New York Yankees 7-3 victoire sur Houston Astros. Stanton a frappé le fairway dans la première manche menant un coureur devant, sans retrait dans la manche.

Sur le monticule la victoire a été attribuée au soulagement de Lucas Luetge (2-0) dans un épisode. Pour les Astros, la défaite a été portée par le relais Brandon Bielak (1-1) en une et deux tiers de manche.

Deux circuits de McCutchen dans la victoire des Phillies

Le Ranger Andrew McCutchen a réussi deux circuits en solo et a mené les Phillies de Philadelphie à une victoire de 6-5 contre les Brewers de Milwaukee. McCutchen (4) a fait rebondir le ballon sur le terrain dans la première manche, sans coureur devant. Dans la troisième manche, McCutchen est revenu pour envoyer le ballon de l’autre côté de la clôture, également seul. Les deux circuits ont été frappés sur les terrains par le partant Eric Lauer.

La victoire a été remportée par le partant Aaro Nola (3-1) en six épisodes. Pour les Brewers, le perdant a été Lauer (1-1) en six manches complètes.

Home run pluie sur les tigres

L’arrêt-court Xander Bogaerts a déclenché mardi un véritable barrage de circuits les Red Sox de Boston sur les Tigers de Detroit, qui ont perdu 11-7. Bogaerts a fait sortir le ballon de l’autre côté de la clôture lors de la deuxième manche, menant un coureur devant. Dans cette même entrée, le ranger Alex Verdugo s’est également connecté depuis quatre coins, solitaire.

Plus tard, le Ranger Hunter Renfro et le voltigeur portoricain Enrique Hernández ont également fait sauter le bâton. Hernández a fait rebondir le ballon à la huitième manche, sans coureur sur le chemin, alors qu’il punissait les tirs du plus proche dominicain José Cisnero.

La victoire a été inscrite par le partant Nick Pivetta (4-0) en cinq manches. Les Tigers ont perdu contre le partant Michael Fulmer (1-2) aux deux tiers de la manche.

Garcia scelle la victoire des Twins

Le ranger cubain Adolis García a frappé mardi un home run de deux points dans le 10e Les Twins du Minnesota reviennent 6-3 contre les Texas Rangers. Garcia a réussi trois coups sûrs, dont son septième circuit, et a terminé avec trois points produits. Garcia a chassé le ballon du terrain dans le 10e en attrapant le streamer de secours Brandon Waddell, avec un coureur devant, lorsqu’un retrait a été enregistré dans la manche.

La victoire a été attribuée au relais dominicain Joely Rodríguez (1-1) dans un épisode. Pour les Rangers, la défaite a été portée par Waddell (0-1) aux deux tiers de la manche.

Les White Sox passent au-dessus des Reds

Le joueur de premier but cubain José Abreu a sorti le ballon mardi et le partant Dylan Cease a lancé six solides manches pour les White Sox de Chicago, qui ont blanchi les Reds de Cincinnati 9-0 dans le jeu de série Interleague. Abreu a frappé un coup sûr aux quatre coins dans la deuxième manche, en solo, contre le travail du partant Jeff Hoffman, sans coureur devant.

Sur le monticule, Cease (2-0) sur le chemin de la victoire a accordé un coup sûr et s’est retiré 11 par retrait au bâton. La défaite des Reds a été portée par Hoffman (2-2) en deux 1/3 de manches.

Les Indiens en tête des Royals 7-3

Le frappeur de pincement Jake Bauers a frappé un home run pour deux touchés et les Indians de Cleveland ont battu les Royals de Kansas City 7-3. Bauers a réussi un retour complet en huitième avec un coureur sur les pistes pour battre le relais de relève Tyler Zuber avec deux retraits dans la manche.

La victoire sur le monticule a été créditée pour soulager Nick Wittgren (1-1) dans une manche complète.

Pour les Royals, le receveur vénézuélien Salvador Pérez (7) a lancé le ballon dans le fairway à la cinquième manche, sans coéquipier en route contre les terrains de secours Sam Hentges. La défaite a été portée par le relais Josh Staumont (0-1) aux deux tiers de la manche.

Irvin mène la victoire d’athlétisme depuis le monticule

Le starter Cole Irvin a lancé huit manches et mené le triomphe de les Oakland Athletics, qui ont battu les Blue Jays de Toronto 4-1. Pour obtenir la victoire, Irvin (3-3) a lancé huit manches complètes, a accordé trois coups sûrs, une course, a marché et a retiré neuf frappeurs par retrait au bâton.

Le frappeur désigné Mitch Moreland (4) a frappé de l’autre côté de la clôture dans la deuxième manche, avec un coéquipier en tête.

La défaite des Blue Jays a été portée par le partant Anthony Kay (0-2) en quatre manches.