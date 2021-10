Double offre sur les scooters Xiaomi : le 1S et le Pro 2 sont à prix réduit avec la livraison depuis l’Espagne | Moteur

Maintenant que nous sommes rentrés au bureau ou à l’université, il est temps de devoir prendre notre voiture ou aller dans les transports en commun pratiquement tous les matins ou tous les après-midi, ce qui peut être une dépense supplémentaire considérable pour notre économie et parfois aussi une nuisance si nous se heurtent généralement aux différents embouteillages ou à la foule dès le matin, comme cela se produit à Madrid.

Mais si votre université ou votre travail n’est pas très loin de chez vous, vous devriez peut-être laisser votre voiture bien garée et acheter quelques-uns des scooters électriques dont elle dispose. Xiaomi Sur le marché, des trottinettes pour débutants et utilisateurs avancés et que vous pouvez obtenir dès maintenant avec une remise succulente.

Et nous avons une double offre sur Aliexpress Plaza, car d’une part nous avons l’excellent Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 à seulement 470 euros et aussi le Mi Scooter 1S à 355 euros, tous deux à prix réduit par rapport à ce qui était indiqué précédemment, et maintenant Nous vous disons que la remise pour les deux ensemble atteint près de 200 euros.

Ce nouveau scooter Xiaomi renouvelle la gamme standard de la marque, étendant l’autonomie de la batterie jusqu’à 30 km et maintenant la vitesse maximale à 25 km/h.

Cette version du populaire scooter Xiaomi améliore l’autonomie, qui s’élève déjà à 45 km. De plus, il dispose d’un moteur de 300W bien plus adapté pour surmonter de grandes pentes.

Alors pouvoir se procurer le Mi Scooter Electric 1S à 355 euros et le Pro 2 à 470 euros est une opportunité unique, pouvoir choisir l’un ou l’autre en fonction de ce que l’on peut se permettre économiquement et du design de chacun d’eux.

Mieux encore, ils sont vendus via Aliexpress Plaza, c’est-à-dire Ce sont des envois depuis l’Espagne sans douane ni TVA en sus, et surtout vous le recevrez chez vous en quelques jours seulement.

D’une part le Xiaomi Mi Scooter Électrique 1S Il peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, pèse 12,5 kilos, possède des pneus de 8,5 pouces et grâce à sa batterie lithium haute sécurité il peut parcourir jusqu’à 30 km avec une seule charge.

Puis il Xiaomi Mi Trottinette Électrique Pro 2 Il a une puissance maximale de 600W, il peut atteindre 45 km avec une seule charge, il a une vitesse maximale de 25 km/h, des roues de 8,5 pouces, un panneau multifonctionnel et un corps en aluminium aérospatial.

Ce sont des produits qu’il n’est pas habituel de voir à prix réduit car ils se vendent assez bien, et selon vos besoins avec ce type de scooters électriques, vous pouvez choisir l’une ou l’autre des deux options car les deux ont une réduction succulente.