Double ou rien pour Séville à Salzbourg

12/08/2021 à 06:30 CET

Roger Payro

Séville parie tout sur la Ligue des champions mais ne peut se retrouver avec rien. Egalement en dehors de la Ligue Europa, sa compétition fétiche. Mais l’équipe de Séville rêve depuis longtemps en grand et aspire à nouveau à figurer parmi les meilleurs de la plus haute compétition continentale. Pour cela, Les hommes de Julen Lopetegui doivent gagner oui ou oui en Autriche. Cela en vaudrait la peine à Salzbourg avec un match nul, un luxe que l’équipe andalouse ne peut pas se permettre.

L’équipe arrive au rendez-vous certainement fatiguée. Il n’a pas eu beaucoup de place pour reposer ses épées principales Lopetegui, plombé par les blessures depuis plusieurs semaines. En-Nesyri, Navas, Suso, Lamela et Acuña sont absents pour cause de blessure, auxquels s’ajoutent Gudelj et Iddrisi, non inscrits au concours.

Peu de surprises sont attendues dans le onze de départ, qui Ce sera comme contre Villarreal avec l’échange forcé d’Augustinsson contre Acuña. Adrián, Valentino, Juan María, Luismi, Cruz et Juanlu, de la filiale, ont complété l’appel. Le club joue aussi beaucoup dans la sphère économique, qui envisageait au moins d’accéder au second tour. Son groupe, qui à partir de 21h va bouillir, il peut être tordu comme une chaussette. Ils dépendent tous d’eux-mêmes pour passer et même Séville pourrait mener si Lille trébuche à Wolfsburg. Une nuit qui promet des émotions.

De son côté, Salzbourg veut rencontrer l’histoire. L’équipe de Matthias Jaissle pourrait être la première équipe autrichienne à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Les deux défaites face aux Français et aux Allemands ont compliqué ses options et dynamité le groupe au passage.

La vérité est que peu d’équipes les ont battus hardiment. C’est l’équipe la plus jeune de toutes celles qui disputent la Ligue des champions, avec une moyenne d’âge de 22 ans, et leur entraîneur, à 33 ans, est également le plus jeune entraîneur. Bernardo, Junuzovic, Okoh et Wöber seront leurs absences blessure alors qu’Okafor est incertain.

Qui ne manquera pas le duel est Adeyemi. Sa grande perle, désirée par le Barça et la moitié de l’Europe, sera à la pointe du fer et vous savez déjà comment Séville les dépense. À Sánchez-Pizjuán, ils se souviennent encore de leur méfait du premier jour.

Compositions probables :

Salzbourg : Kohn ; Kristensen, Solet, Onguene, Ulmer ; Capaldo, Camara, Siewald; Aaronson ; Adeyemi, Sesko

Séville : Lier; Montiel, Diego Carlos, Koundé, Augustinsson ; Jordan, Fernando, Rakitic ; Papu Gomez, Rafa Mir, Ocampos.

Arbitre: Slavko Vincic (Slovénie).

Stade: RedBul Arena.

Heure: 21h00.