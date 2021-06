Double platine certifié ’15’ de Buckcherry

BUCKCHERRYle troisième album studio de, “15”, a été certifié double platine par le RIAA (Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique) pour des ventes supérieures à deux millions d’exemplaires. En même temps, BUCKCHERRYla piste “Folle salope” a été certifié quadruple platine pour des ventes de plus de quatre millions d’unités et la piste “Pardon” a été certifié double platine pour des ventes supérieures à deux millions d’unités.

“15” est sorti en 2006 et a été le premier BUCKCHERRY album après une interruption de quatre ans.

le RIAA a développé son programme de prix d’or et de platine en 1958 pour honorer les artistes et créer une norme permettant de mesurer le succès commercial d’un enregistrement sonore. Le programme a déposé le disque d’or et officialisé la pratique de l’industrie consistant à remettre des prix aux artistes pour leurs réalisations en matière de vente de musique.

Actuellement, le RIAA décerne un prix d’or pour 500 000 unités vendues, un prix de platine pour 1 million d’unités vendues et un prix de diamant pour plus de 10 millions d’unités vendues.

À l’ère du streaming, chaque vente d’album numérique permanent ou d’album physique compte pour 1 unité à des fins de certification, 10 téléchargements de pistes permanentes de l’album comptent pour 1 unité à des fins de certification et 1 500 flux audio et/ou vidéo à la demande de l’album compte pour 1 unité. Pour les chansons, 150 flux audio et/ou vidéo à la demande comptent pour 1 unité à des fins de certification.

BUCKCHERRYle nouvel album de, “Enfer”, sortira le 25 juin via Records de la Colline Ronde. La suite de 2019 “Peinture de guerre” a été enregistré l’automne dernier à Nashville, Tennessee avec le producteur et auteur-compositeur à louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau, parmi beaucoup d’autres.

L’été dernier, BUCKCHERRY recruté JET-BOY‘s Billy Rowe comme son nouveau guitariste. Il rejoint le groupe en remplacement de Kevin Roentgen, qui est parti BUCKCHERRY en juillet 2020.

Roentgen rejoint BUCKCHERRY en remplacement du guitariste d’origine Keith Nelson. Roentgen peut être entendu sur “Peinture de guerre”, qui a été publié en mars 2019 via Siècle des médias/ROUGE Musique. Le disque de 12 chansons a été produit par Mike Plotnikoff, dont la collaboration précédente avec le groupe était la susmentionnée “15”.

En 2019, BUCKCHERRY recruté François Ruiz comme son nouveau batteur. Il rejoint le groupe en remplacement de Sean Winchester, qui est sorti BUCKCHERRY après avoir déposé les pistes de batterie sur “Peinture de guerre”.

