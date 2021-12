Double première d’Alicia Keys

Gaspillant la sensibilité avec un bon travail musical et visuel, Alicia Keys continue d’exploiter tout ce qui a à voir avec son nouveau projet

Alicia Keys et son énorme projet ‘KEYS’

L’Américaine a sorti le clip de ‘Only you’ pour la version Originals inclus dans son tout récent ‘KEYS’, le huitième album studio. Mais, en extra, elle a sorti le court métrage de près de 15 minutes réalisé par Sylvia M Zakhary Lee et Sing J. Lee pour réunir trois de ses derniers visuels qui, comme on va le voir, ont beaucoup à voir avec le travail de l’artiste. vision d’elle-même, de son passé et de son présent.

‘CLÉS’ est la clé

De l’album, rappelons qu’il comporte une première partie avec les nouvelles chansons Originals qui représentent l’essence de la New-Yorkaise telle que tout le monde la connaît et l’aime depuis ses débuts et, une seconde partie, dans laquelle on retrouvera le Unlocked versions, dans lesquelles il a échantillonné ses nouveaux originaux avec l’aide du producteur Mike Will, un autre gagnant de GRAMMY, pour créer un nouveau type d’atmosphère.

Le résultat est immersif, complice et enveloppant. Ce sont les pièces qui constituent et arment sa personnalité, son penchant, sa vie pour sa musique. En fait, il continue de distribuer des souvenirs à la volée et avec une totale ouverture d’esprit :

LE « COURT », EST LA CLÉ

La vidéo, à la manière d’un documentaire, est divisée en trois chapitres et comprend des séquences de trois chansons : ‘Old Memories’, ‘Lala’ et ‘Only you’. Au cours des séquences, nous verrons une jeune femme en vêtements de denim qui, enfin, se conjugue comme la clé du passé avec le présent.

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=eb70J1U2Xfs