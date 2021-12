Double rendez-vous avec l’histoire : Curry cherche l’impossible

Rendez-vous avec l’histoire. C’est ce que Stephen Curry a en deux nuits, lors du prochain match des Warriors. Le rival, les Blazers, peut être à la fois victime et témoin d’un moment qui peut, on ne le sait toujours pas, rester dans les annales. Curry a marqué 7 triples contre le Magic et n’a que 15 de retard sur le record de Ray Allen, le leader dans cette section statistique de l’histoire de la meilleure ligue du monde. Les 2 973 marqués par le tireur spectaculaire sont le nombre à battre par un joueur absolument générationnel, extraordinaire, énorme et légendaire. Celui qui a changé la donne, le style prédominant dans une compétition toujours difficile à maîtriser.. Et qu’il a été le visage de l’une des plus grandes dynasties de tous les temps.

La soi-disant triple ère a été menée par le joueur des Warriors. Et ce sera à travers les triples alors qu’il marque l’histoire. Bien sûr, le double défi est plus que compliqué. L’arrivée viendra mais… le fera-t-il au prochain match ? Curry n’a pas nié qu’il pouvait essayer et Steve Kerr a déclaré qu’il le considérait comme parfaitement capable. Et il y a de bonnes raisons de penser que c’est possible : les Warrors affrontent les Blazers au Chase Center avant de commencer une tournée de la Conférence Est. Et la valeur ajoutée de faire quelque chose comme ça devant votre public rend le duel contre les Oregonians absolument historique. Ou non. Mais le doute est là. Et si la base démarre branchée… que peut-il se passer ?

Maintenant, les données sont là. Non seulement le record du leader de tous les temps en triple est en jeu. Aussi celui avec le plus de triples marqués en un seul match; jamais personne, dans l’histoire de la NBA, a marqué 15 fois au-delà de la ligne. Le record, 14 triplés, est détenu par Klay Thompson, tant attendu et proche du retour à la compétition. Stephen Curry l’a battu avant la garde, mais est resté à un de moins : 13. Curry a également atteint 12, lorsque le record a été partagé par Kobe Bryant et Doney Marshall. C’est loin et ce n’était qu’une question de temps avant que cette douzaine qui a duré plus d’une décennie ne soit battue. L’ère des triples, avec un nombre massif de lanceurs de l’extérieur qui est loin des chiffres du passéIl a cassé de nombreux arrêts d’annotation, il a réussi à multiplier les triples-doubles et pour que les centres agissent comme d’authentiques meneurs de jeu. Cela a tout changé.

Et en attendant, il est parfaitement possible pour Curry de frapper 16 3 points en un match. Eh bien, c’est en fait peu probable. Presque impossible. Mais si quelqu’un peut le faire, c’est cette base qui a réussi à reproduire en pleine réalité ce qui n’existait auparavant que dans l’imaginaire.. Bien sûr, pour y parvenir, il doit tirer plus qu’il n’a fait jusqu’à présent (il réussit en moyenne 13,2 tentatives sur trois cette saison, dont 5,4). Et il a marqué un top 9, jusqu’à quatre fois, avec 20 tentatives maximales (7 coups sûrs ce jour-là) lors d’une défaite des Warriors contre les Grizzlies. Contre les Nets, dans un exercice de courage et d’immense fierté, il est allé 9 sur 14 en triple, son meilleur pourcentage, et a marqué 37 points, avec 7 rebonds et 5 passes décisives.

Est-ce donc possible le machado ? Un bon début de match et un gros travail avant la pause seront nécessaires. Le reste sera fait par le public dévoué et la magie qui entoure la NBA. Curry est un joueur qui a toujours été par et pour l’équipeIl n’a jamais été obsédé par les records et a été sur le banc pendant des minutes poubelles au lieu de vouloir changer le monde avec des chiffres qui sont dans une autre dimension. Mais peut-être, juste peut-être, le fait d’avoir quelque chose de si étroitement lié à sa principale caractéristique, ces triples qui, entre autres, ils l’ont conduit dans une histoire qui prend de l’ampleur, s’étendant sur de plus en plus de succès. Curry, face à l’impossible. Encore une fois.