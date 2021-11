Double surprise avec le super poids plume européen, Juanfe Gómez n’accepte pas et ils nomment Henchiri

Emilio Marquiegui

Comme nous le soulignions il y a quelques jours, Samir Ziani a abandonné le titre européen des super-plumes, qui avait momentanément laissé le candidat belge sans combat. Faroukh Kourbanov (18-3, 3 KO).

L’équipe du combattant d’origine kirghize cherchait des rivaux pour le combat du 11 décembre à Herstal (Belgique) et peut-être en raison de la faible bourse qu’ils offraient (bien que plus du triple de celle d’un championnat espagnol) ils n’en ont accepté plus d’un. .

Le tour est venu au champion de l’Union européenne, le Valencien Juanfe Gomez, mais il semble que pour des raisons économiques, selon certaines sources, le combat n’ait pas été accepté non plus.

Jorge Sánchez « Koke », le manager de Juanfe, tient à préciser : « Nous n’avons pas accepté car Juanfe s’est fait une entorse à la cheville, il y avait peu de temps de préparation (cinq semaines) et les conditions économiques n’étaient pas bonnes ».

Les deux premières raisons peuvent être raisonnables, mais pas la troisième, de notre point de vue. Des opportunités comme celle-ci ne se produisent pas tous les jours, un combattant gagnable comme Kourbanov contre un Juanfe en pleine forme après avoir battu l’Italien Henchiri, et qui avec une victoire ferait plus que rentabiliser le titre européen. Une défaite, peut-être improbable, pour Juanfe ne ternirait pas non plus son palmarès. J’espère avoir une autre opportunité aussi intéressante que celle-ci à l’avenir.

Et l’autre grande surprise est que l’UER a accepté l’Italien comme co-candidat Nicola Henchiri (10-5-2, 0 KO), tombé inattaquable il y a moins d’un mois devant notre combattant Juanfe Gómez pour le titre de l’Union européenne.

Il est regrettable que l’UER accepte un titre européen quel qu’il soit, en l’occurrence avec un co-candidat qui a clairement perdu. Un vote a été effectué et il a été accepté à la majorité, avec un vote constant contre la Fédération espagnole. L’UER semble continuer sur la voie de « Prenez l’argent et courez », comme d’autres organisations mondiales.