Double Up est le nouveau mode ajouté dans Teamfight Tactics

Tactiques de combat d’équipe, le charmant jeu de combat automatique de Riot Game inclus dans le client League of Legends, est le mode préféré des fans depuis sa sortie. Bien que vous puissiez toujours faire la queue par vous-même et gravir les échelons, TFT est un mode fantastique pour jouer avec un groupe d’amis. Pour ceux qui aiment jouer avec leurs copains, le nouveau Doubler le mode pourrait être le complément parfait.

Voilà comment cela fonctionne. Plutôt qu’un jeu où huit joueurs s’affrontent dans un combat pour tous, vous et votre partenaire affrontez trois autres équipes de deux. Chaque équipe partage un bassin de vie et doit communiquer pour construire des compositions d’équipe qui se complètent. S’ils ne le font pas, le couple finira bon dernier.

Double Up ajoute également quelques rebondissements intéressants à la structure typique des jeux TFT, y compris la possibilité d’envoyer des champions que vous achetez et des mises à niveau vers le tableau de vos partenaires, ainsi que de leur envoyer occasionnellement des cadeaux de composants d’objets ou d’or.

Le plus cool de ces tours dans la formule est ce qui se passe lorsque vous battez rapidement votre adversaire, ce qui envoie automatiquement vos unités survivantes sur le plateau de votre partenaire pour les aider.

J’ai passé du temps aujourd’hui à essayer Double Up et je dois dire que cela donne des premières impressions fantastiques. L’angle coopératif qui était auparavant absent de TFT s’intègre parfaitement dans le format, et il est agréable de pouvoir réellement communiquer la stratégie comme vous le feriez dans un jeu standard de League of Legends.

Aussi, je ne peux qu’imaginer la méta spécifique qui se formera autour de ce mode. Associer deux compositions qui permettront à chaque joueur de jouer de son mieux est certainement quelque chose auquel je consacrerai une réflexion au cours des prochains jours.

Double Up accompagne le patch 11.23, également connu sous le nom de mise à jour de pré-saison de la saison 12, qui apporte d’énormes changements à tous les niveaux de League of Legends. Cela s’avère être une période passionnante pour les fans des produits de Riot Game – avec un nouvel agent ajouté à Valorant seulement hier.